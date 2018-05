Petre Apostol

Echipa de handbal de la CSM Ploieşti din Campionatul Naţional al juniorilor II (sportivi născuţi în anii 2001 şi 2002) a avansat între primele opt formaţii ale ţării, în urma turneului disputat în faza semifinală, săptămâna trecută, la Turnu Severin. Elevii antrenorului Silviu Stănescu au făcut parte din grupa I a fazei semifinale şi au reuşit să se menţină neînvinşi, după 18 victorii consecutive în faza preliminară a campionatului.

CSM Ploieşti a început turneul cu două victorii, trecând de CS Novaci şi de CSŞ Galaţi, după care seria de succese consecutive s-a încheiat la „cota” 20, în urma remizei înregistrate cu Ştiinţa Bacău. A urmat o nouă remiză, în penultima etapă a turneului, cu Potaissa Turda, după care ploieştenii au încheiat cu o victorie clară turneul, asigurându-şi poziţia secundă în clasamentul grupei, la un punct de primul loc, ocupat de Ştiinţa Bacău.

Astfel, CSM Ploieşti s-a calificat la turneul final, programat în perioada 6-10 iunie, fază la care au obţinut prezenţa primele două clasate din cele patru grupe ale fazei semifinale.

Rezultatele echipei ploieştene:

CSM Ploieşti – CS Novaci 40-23 (18-10)

Al. Ispas, Ad. Tănăsescu – C. Albu (8), G. Paraschiv (7), I. Mereu (7), R. Floarea (5), Oct. Nica (4), N. Nicolae (3), M. Iorga (2), V. Alici (2), D. Rudai (1), V. Răducanu (1), Al. Pop, R. Iacob, P. Bucur.

CSM Ploieşti – CSŞ Galaţi 28-25 (14-12)

Al. Ispas, Ad. Tănăsescu – C. Albu (7 goluri), I. Mereu (7), N. Nicolae (5), G. Paraschiv (4), V. Alici (2), D. Rudai (2), Oct. Nica (1), Al. Pop, P. Bucur, M. Iorga.

CSM Ploieşti – CS Ştiinţa Bacău 24-24 (13-12)

Al. Ispas, Ad. Tănăsescu – C. Albu (8 goluri), G. Paraschiv (5), N. Nicolae (4), V. Alici (3), I. Mereu (3), R. Floarea (1), M. Iorga, Oct. Nica şi D. Rudai.

CSM Ploieşti – AHC Potaissa Turda 28-28 (14-11)

Al. Ispas, Ad. Tănăsescu – G. Paraschiv (5 goluri), P. Bucur (5), D. Rudai (5), C. Albu (4), V. Alici (3), I. Mereu (3), R. Floarea (1), Al. Pop (1), N. Nicolae (1), M. Iorga, Oct. Nica.

CSM Ploieşti – CSŞ Hunedoara 37-21 (18-9)

Al. Ispas, Ad. Tănăsescu, F. Oprea – N. Nicolae (5 goluri), D. Rudai (5), R. Iacob (5), C. Albu (4), Al. Pop (3), R. Bucur (3), I. Mereu (3), V. Răducanu (2), M. Iorga (2), V. Alici (2), R. Floarea (2), G. Paraschiv (1), Oct. Nica.

Clasament: 1. Ştiinţa Bacău 9p, 2. CSM Ploieşti 8p, 3. Potaissa Turda 5p, 4. CSŞ Galaţi 4p, 5. CS Novaci 2p, 6. CSŞ Hunedoara 2p.