Firmele și persoanele fizice din România au la dispoziție un centralizator al sancțiunilor contravenționale, cum sunt cele date de ANAF, Inspecția muncii, Protecția consumatorului și alte autorități de control, prevăzute diferitele legi care intră sub incidența Legii prevenirii, prin care sunt iertați de amenzi contravenienții la prima abatere, potrivit Hotnews.ro.

Centralizatorul este disponibil pe site-ul http://prevenire.gov.ro/, la secțiunea Contravenții și cuprinde sancțiuni contravenționale din 70 de acte normative, inclusiv din Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Codul muncii etc.

Deschiderea noului site privind aplicarea Legii prevenirii nr. 270/2017 a fost anunțată duminică de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. „Contravențiile incluse, în număr de aproximativ 400, reglementate prin 70 de acte normative, vizează sfera de responsabilitate a 11 ministere, precum și a unor instituții publice cu atribuții de reglementare și control ce se regăsesc în subordinea și coordonarea acestora” – a informat ministerul, într-un comunicat remis StartupCafe.ro. Portalul, care se dorește un îndrumar pentru aplicarea Legii prevenirii, cuprinde și o serie de proceduri interne ale instituțiilor de control, care ar trebui să-i ajute pe patronii și administratorii de firme să știe cum ar trebui să se deruleze controalele și verificările.

De aici pot fi descărcate proceduri de control de la Protecția Consumatorului, Ministerul Agriculturii, Autoritatea Națională Fitosanitară, însă acestea sunt sub formă de documente PDF scanate și nu permit căutarea unor cuvinte-cheie în interiorul lor.

De asemenea, site-ul are și o subsecțiune intitulată „Ghiduri și alte materiale informative privind activitatea de control”, dar duminică, până la redactarea acestei știri, nu putea fi accesată.

„Portalul asigură mecanismul de funcționare al prevenirii, oferind totodată autorităților cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor accesul la platforma comună de popularizare a materialelor documentare și ghidurilor de bună practică din domeniile menționate anterior” – mai susține Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Prin Legea prevenirii, organele de control ale statului – cum sunt ANAF, Inspecția Muncii, Protecția Consumatorului și altele – nu vor mai aplica automat amenzi pentru abaterile contravenționale cuprinse într-o listă aprobată de Guvern prin hotărâre.

În schimb, inspectorii instituțiilor de control vor trebui să aplice un plan de remediere pe o durată de maximum 90 zile, timp în care firmele găsite în neregulă vor putea remedia problemele.