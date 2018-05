Violeta Stoica

La începutul lunii mai, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a transmis Consiliului Județean Prahova o listă a bunurilor imobile care vor face obiectul transferului din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al județului Prahova, ca urmare a desfiinţării direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret.

Ieri, consilierii județeni au avut pe ordinea de zi un proiect de hotărâre referitor la transmiterea în administrarea Consiliului Județean Prahova a 13 imobile – printre care se regăsesc vilele taberelor pentru elevi de la Cheia, Sinaia și de la Bușteni, dar și sediul Direcției Județene de Sport și Tineret Prahova.

Potrivit şefului administraţiei judeţene, iniţial era vorba despre mai multe imobile. „Unele dintre acestea sunt în stare bună, altele sunt degradate sau în litigiu. Am întocmit această listă de 13 imobile pentru a ne da acordul”, a declarat, ieri, în cadrul şedinţei Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Toader.

Astfel, ar urma să fie transmise de la Statul român, din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, la județul Prahova, în administrarea Consiliului Județean Prahova, 13 imobile aflate în Ploiești, Bușteni, Sinaia și Cheia.

Vor ajunge în administrarea Consiliului Județean Prahova sediul administrativ al Direcției Județene pentru Sport și Tineret, situat în municipiul Ploieşti, pe strada Pielari nr. 5, format din 11 birouri şi două săli de şedinţă, clădire care are o suprafață construită de 450 de metri pătrați și o suprafață totală de 2.844 de metri pătrați. Tot din Ploiești, ar urma să intre în administrarea CJ Prahova baza sportivă şi de antrenament de pe strada Latină nr.14 – o clădire formată din parter și un etaj, cu o suprafață construită de 112,86 metri pătrați, dar cu o suprafață totală de 2.864 metri pătrați, plus tribune cu 1.500 locuri. Și un atelier de lăcătușerie aparținând Agenţiei Teritoriale a Taberelor şi Turismului Şcolar Prahova și aflat pe strada Democraţiei din Ploiești va intra în patrimoniul Consiliului Județean Prahova.

Vilele care formează centrele de agrement de la Bușteni, Sinaia și Cheia vor intra, de asemenea, în administrarea Consiliului Județean Prahova. La Bușteni este vorba despre Vila Şoimul (P+1), care are o suprafaţă de 542 metri pătrați și un teren de 4451 metri pătrați, Vila Fraga (P+1), cu o suprafață de 449 metri pătrați și Vila Crișul (P+1+M).

La Sinaia, ar urma să fie preluate trei vile: Vila nr.1 (P+1+M), de pe str.Lunei nr.3, cu o suprafață construită de 182,06 mp și un teren de 1207,02 metri pătrați; Vila nr.2, aflată pe Bd.Carol I nr.51 și Vila nr. 3, aflată pe Bd. Carol I nr.40. Alte două imobile din Sinaia – anexe ale vilelor – vor fi transferate în administrarea Consiliului Județean Prahova, fiind vorba despre o clădire din cărămidă cu destinația de baie și o alta –magazie alimente, spălătorie și birou.

Și Vila Brădet din Cheia, comuna Măneciu, va trece la Consiliul Județean Prahova, plus un bloc alimentar cu sală de mese.