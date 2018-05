Violeta Stoica

Zeci de hoteluri, pensiuni, vile și moteluri, precum și agenții de turism care își desfășoară activitatea pe raza județului Prahova fac parte din lista unităților afiliate programului de folosire a voucherelor de vacanță, în special de către angajații din sistemul bugetar, atunci când își achiziționează un pachet de servicii turistice pentru petrecerea concediului din acest an.

În Bușteni și în Sinaia există chiar și camere de închiriat incluse în acest program, ceea ce înseamnă că persoanele interesate de un asemenea sistem de cazare vor avea posibilitatea să achite serviciile tot cu tichete de vacanță.

În aceste cazuri, însă, dacă prețul total al cazării/demipensiunii/pensiunii complete este sub valoarea de 1.450 de lei a voucherului, angajatul care îl folosește nu va primi rest. Pe de altă parte, dacă prețul total depășește valoarea tichetului de vacanță, trebuie achitată sub altă formă diferența de tarif.

Cum orice listă de mii de unități afiliate unui program național poate avea și scăpări, este de remarcat că orașul Predeal a revenit parțial la Prahova, patru dintre unitățile de cazare aferente județului nostru făcând parte din localitatea brașoveană.

În program nu sunt incluse exclusiv unități de cazare din zonele și localitățile turistice renumite ale județului Prahova, ci și o pensiune din comuna Aluniș – Dor de Aluniș, una din Bănești – Pensiunea Margar, una din Izvoarele – Pensiunea Amo, una din Comarnic – Pensiunea Comarnic, o pensiune din Valea Doftanei – Casa Briza, o pensiune din Poiana Țapului – Păunașul, chiar și două hoteluri din orașul Vălenii de Munte.

Așa cum era de așteptat, însă, cele mai multe unități de cazare se află în Sinaia, Bușteni, Azuga și Breaza.

În Bușteni, cele mai multe unități de cazare sunt pensiuni, în timp ce în Sinaia sunt înscrise foarte multe hoteluri. În schimb, la Ploiești sunt înscrise în program aproape toate agențiile de turism, prin intermediul cărora pot fi achiziționate servicii turistice în totalitate sau parțial cu vouchere de vacanță.

Lista unităților afiliate pe raza județului Prahova cuprinde, însă, și o cabană (Cabana Trei Brazi), un hotel, o pensiune și o vilă din… Predeal, localitate care a aparținut în trecut județului Prahova, dar care acum este în aria administrativă a județului Brașov.

• Tichete de concediu pentru angajaţii de la stat

Potrivit prevederilor în vigoare, bugetarii din instituțiile și autoritățile publice, precum și din cadrul operatorilor economici ai statului, pot beneficia, până la 30 noiembrie 2018, de o indemnizație de vacanță, denumită voucher de vacanță, în cuantum de 1.450 de lei (valoarea salariului minim brut pe economie).

Tichetele de vacanță pot fi folosite pentru a achita contravaloarea serviciilor de cazare la unitățile clasificate turistic din România.

Pentru a putea fi utilizate, tichetele trebuie să îndeplinească unele condiții obligatorii: să fie emise pe numele celui care beneficiază de vacanță, elementele de securitate de pe aceste vouchere să fie vizibile și bine păstrate, să nu fie expirate, să nu fie perforate sau capsate, să nu fie lipite, îndoite sau pliate, iar codul de bare să fie intact.

• Site-ul de anunţuri olx a dezactivat opţiunea de căutare pentru voucherele de vacanţă

Pentru că, după ce au primit tichetele de vacanță, deși nominale, unii dintre angajații din sistemul bugetar începuseră să le scoată la vânzare pe Olx sau în alte medii de publicare a anunțurilor de vânzare, ministrul Turismului, Bogdan Trif, a ţinut să precizeze că vânzarea acestora către alte persoane este ilegală, iar amenzile, atât pentru cei care le comercializează, cât şi pentru hotelierii care le primesc, pot ajunge până la 27.000 de lei.

Ministrul de resort a și anunțat controale la unitățile de cazare pentru a verifica dacă se încalcă aceste prevederi, cu toate că este obligatorie prezentarea la hotel sau la oricare altă unitate de cazare cu buletinul în original, ceea ce ar trebui să scadă numărul acelora care să facă bișniță cu aceste tichete de vacanță.

Pe de altă parte, site-ul de anunțuri olx a dezactivat opțiunea de căutare pentru voucherele de vacanță, care nu mai apar în lista anunțurilor publicitare.