Ieri, Banca Naţională a României (BNR) a decis majorarea dobânzii-cheie de politică monetară, de la 2,25% la 2,5%, majorarea facilităţii de depozit acordată băncilor comerciale, de la 1,25% la 1,5%, şi majorarea facilităţii de creditare de la 3,25% la 3,5%.

Totodată, conducerea băncii centrale a mai decis „majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50 la sută pe an de la 1,25 la sută pe an şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,50 la sută pe an de la 3,25 la sută pe an începând cu data de 8 mai 2018”, se mai arată în comunicat.

Majorarea acestor dobânzi favorizează scumpirea creditelor, dar creează premise şi pentru acordarea de bonusuri mai mari pentru deponenţi. Scumpirea creditării ar putea veni pe fondul creşterii costurilor cu care băncile comerciale se împrumută din BNR (majorarea facilităţii de creditare), dar şi prin crearea unui nou spaţiu de creştere a indicatorului

ROBOR, care contează în calculul creditelor în lei cu dobândă variabilă. De cealaltă parte, băncile comerciale pot acorda deponenţilor dobânzi mai mari pentru banii economisiţi, pentru că şi băncile, la rândul lor, beneficiază de o rată mai mare la facilitatea de depozit.

Banca centrală a mai decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.