Violeta Stoica

Informații contradictorii au apărut, de la începutul lunii mai și până în prezent, în legătură cu soarta spitalelor CF din întreaga țară, printre acestea fiind și Spitalul General Căi Ferate Ploiești, aflat în prezent – ca și celelalte – în administrarea Ministerului Transporturilor.

Deși în primele zile ale lunii mai se vorbea despre reluarea ideii de transferare a administrării celor 15 unități spitalicești de profil din țară către autoritățile locale, săptămâna trecută a mai apărut o variantă adusă în prim-planul opiniei publice de către vicepremierul Viorel Ștefan.

Acesta a venit cu o altă idee, care, practic, ar da peste cap tot ceea ce s-a discutat până acum în legătură cu Spitalul General CF Ploiești, una dintre unitățile medicale cu paturi din județul Prahova capabile să se autofinanțeze în foarte mare măsură. Vicepremierul a prezentat varianta unui parteneriat public-privat pentru operarea celor 15 unități spitalicești din rețeaua Ministerului Transporturilor, ceea ce ar presupune ca un investitor privat să preia operarea spitalelor respective, să investească în modernizarea lor și să preia veniturile de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru o perioadă de timp agreată în parteneriatul public-privat (PPP).

Ziarul Prahova a solicitat Ministerului Transporturilor detalii în legătură cu ceea ce ar urma să se întâmple cu spitalele CF din țară, implicit cu acela din municipiul Ploiești.

Nebuloasa în care se află în prezent viitorul rețelei spitalelor Căi Ferate de la nivelul întregii țări pare să se adâncească pe zi ce trece, pentru că – pe lângă reluarea ideii transferului administrării acestora către autoritățile publice locale – a mai apărut o nouă variantă: aceea de a fi date în “operare”, după cum a afirmat săptămâna trecută vicepremierul Viorel Ștefan, către investitori privați, în cadrul unor parteneriate public-private. Nu se știe ce va ieși din toată această tevatură și din toată această incertitudine în care se află spitalele CF din rețeaua administrată în prezent de Ministerul Transporturilor, pentru că informațiile sunt contradictorii, la propriu.

În timp ce reprezentantul Guvernului a vorbit despre PPP, la solicitarea ziarului Prahova pentru clarificarea versiunii de preluare de către autoritățile locale a Spitalului CF Ploiești, răspunsul Ministerului Transporturilor a fost următorul: “Acțiunea se încadrează în programul de descentralizare al Guvernului României pentru crearea condițiilor asigurării nevoilor cetățenilor prin punerea la dispoziție a infrastructurii de bază la nivelul tuturor localităților, iar prin adresa transmisă autorităților locale se solicită un punct de vedere, de principiu, privitor la posibilitatea de preluare în administrare a unităților medicale aflate în subordinea Ministerului Transporturilor”. Foarte clar, nu-i așa?!

Doi se bat. Cine câştigă?

În timp ce, la nivel guvernamental, domnește incertitudinea, cele două autorități locale cărora MT le-a solicitat să-și exprime interesul de principiu cu privire la posibila preluare în administrare a Spitalului General CF Ploiești – Consiliul Județean Prahova și, respectiv, Primăria Ploiești – au anunțat acordurile privind o eventuală preluare.

Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean Prahova, a ținut să exprime – prin intermediul unui comunicat de presă – punctul de vedere referitor la această propunere de preluare a Spitalului General CF Ploiești în administrarea CJ: “În cursul lunii mai, Consiliul Județean Prahova a primit o adresă de la Ministerul Transporturilor prin care se solicită preluarea în administrare a Spitalului General C.F. Ploiești. Ținând cont de atribuțiile în domeniu ale Consiliului Județean, acesta poate asigura din fonduri publice sumele necesare funcționării optime a spitalului prin plata utilităților și asigurarea fondurilor pentru eventuale reparații și dotări suplimentare cu aparatură medicală de specialitate, menținând în acest fel calitatea actului medical la un nivel ridicat.

Astfel, ca răspuns la solicitarea primită, Consiliul Județean Prahova a transmis un acord de principiu privind această posibilă preluare în administrare a Spitalului General C.F. Ploiești, urmând ca în prima ședință organizată de Consiliul Județean să se supună aprobării această solicitare a Ministerului Transporturilor.

Prin o asemenea măsură se dorește ca acest spital, care a asigurat de-a lungul timpului servicii medicale de înalt profesionalism, să rămână funcțional și să asigure continuitatea actului medical la standarde înalte, atât pentru cadrele medicale angajate, cât și pentru pacienți.

Consiliul Județean Prahova asigură cetățenii că, în situația realizării acestui transfer, managementul actual nu va fi afectat, structura medicală și administrativă existentă nu va fi modificată, Spitalul General CF rămânând ca unitate de sine stătătoare, cu personalitate juridică”.

Pe de altă parte, în cadrul unei întâlniri cu mass-media locală, primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a ținut să precizeze că a transmis, de asemenea, Ministerului Transporturilor, acordul de principiu pentru preluarea în administrare a acestui spital. “Este un spital care are adresabilitate județeană, nu numai locală, și care are servicii complementare celor de la nivelul întregului județ, un spital care are un management de calitate. Deocamdată nu știm care sunt intențiile clare ale Ministerului Transporturilor și nu putem să discutăm în detaliu despre acest lucru”, a precizat Dobre.

Spitalul General CF Ploiești a mai fost în cărți, în anul 2013, pentru a fi preluat în administrare de către autoritățile locale. Practic, în vremea când ministru al Transporturilor era Relu Fenechiu, a fost aprobată o ordonanță prin care 13 unități sanitare cu paturi erau transferate din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului Sănătății, iar Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor era desființată. În mai 2014, spitalele transferate au revenit la Ministerul Transporturilor, dar au rămas pentru asigurarea finanțării la Casele de asigurări de sănătate județene, așa cum și Spitalul General CF Ploiești se află în contract cu CAS Prahova. De altfel, pe această temă – a contractelor și a finanțărilor primite de la CAS Prahova de la preluare până în prezent – am solicitat informații de la Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, pe care le vom face publice imediat ce le vom primi.