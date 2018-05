• Zeci de minori acuzaţi de fapte de natură penală

Violeta Stoica

Zeci de minori din județul Prahova au avut nevoie de consiliere psihologică după ce reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova au constatat că au fost fie abuzați, fie neglijați de către cei care ar fi trebuit să aibă grijă de ei.

Doar în perioada ianuarie-aprilie 2018, un număr de 177 de copii prahoveni, majoritatea cu vârsta mai mică de 14 ani, au suferit din cauza agresiunilor fizice, psihice, sexuale sau a neglijenței căreia i-au lăsat pradă părinții ori persoanele adulte în grija cărora se aflau.

Conform DGASPC Prahova, pe de altă parte, în primele patru luni ale anului, zeci de minori au săvârșit fapte de natură penală, majoritatea dintre acestea fiind încadrate la infracțiunile de furt, urmate de loviri sau alte violenţe și distrugere. Dintre cele 50 de cazuri de delincvență juvenilă, 12 copii erau recidiviști, toți primind însă consiliere din partea specialiștilor direcției aflate în subordinea Consiliului Județean Prahova.

Violența în familie, abuzul fizic, abuzul emoțional, neglijența – sunt cuvinte care devin parcă fără substanță atunci când sunt repetate și sunt auzite atât de des în societatea românească. Deși, oficial, se vorbește despre sute de cazuri de copii prahoveni abuzați în fiecare an – deseori de niște părinți alcoolici, a căror singură grijă este să facă rost de “o tărie” – numărul neoficial al minorilor care suferă din cauza bătăilor, a jignirilor, uneori a abuzurilor sexuale este sigur mult mai mare decât acela stabilit prin statisticile instituțiilor de specialitate.

Chiar și așa, sunt încă îngrijorătoare cifrele făcute publice de către reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, din care reiese că, numai în primele patru luni ale acestui an, 177 de copii au fost abuzați sau neglijați, 43 dintre aceste cazuri fiind sesizate doar la nivelul lunii aprilie. Zeci de copii au ajuns, ca urmare a abuzurilor sau a neglijenței, în plasament în sistemul de protecție public și privat, iar cei mai mulți dintre ei (132) au avut nevoie de consiliere de specialitate din partea angajaților de la DGASPC Prahova. În patru dintre cazuri, a fost nevoie ca reprezentanții DGASPC să informeze și alte instituții ale statului – cum ar fi Poliția – pentru a se lua măsurile legale împotriva acelora care s-au făcut vinovați de agresiuni împotriva minorilor. Este cumplit că, dintre cazurile semnalate, patru copii au fost exploatați prin muncă, în perioada de referință.

Mediul de proveniență a copiilor sau sexul acestora nu mai reprezintă diferențe mari, pentru că fie din mediul rural sau urban, fie fetițe sau băieți, copiii au picat victime abuzurilor, dar este foarte grav că, dintre cele 177 de cazuri înregistrate oficial în perioada ianuarie-aprilie a acestui an, 154 au fost copii sub 14 ani!

• Furturile, infracţiunile micilor delincvenţi

Folosiți de către adulți pentru săvârșirea unor infracțiuni precum furtul, copiii ajung uneori în situația de a deveni recidiviști atunci când alții abia deschid cărțile la școală. 12 dintre cazurile de infracțiuni de natură penală ai căror autori au fost minori au fost săvârșite de recidiviști, însă pentru niciuna dintre situații nu s-a luat măsura supravegherii specializate sau a plasamentului într-un centru specializat din județ.

Faptele săvârșite de copii în primele patru luni ale anului 2018 au fost în special furturile, acestea reprezentând jumătate din totalul de 50 de sesizări privind cazurile de delincvență juvenilă.

Copiii cei mai afectați de “flagelul” delincvenței juvenile provin din mediul urban, sunt în majoritate băieți și mai mult de trei sferturi dintre ei au sub 14 ani.