Într-o zi, preşedintele Iohannis anunţă că nu se va mai munci decât miercurea.

Mulţimea cu gura căscată exclamă fericită.

Dar din toată mulţimea se trezeşte un ţăran:

– În fiecare miercuri?

Ca acasă

– Ospătar, în localul vostru mă simt ca acasă.

– Vă place atât de mult la noi?

– Da’ de unde! Nici acasă nu mă bagă nimeni în seamă.

Lichidul miraculos

– Ce este în acest flacon fără etichetă? îl întreabă stagiarul pe farmacistul diriginte.

– Un lichid fără niciun efect. Din el turnăm atunci când nu reușim să descifrăm ce scrie în rețetă…

Poliţia la biserică

Doi poliţişti la biserică; unul dintre ei îl întreabă pe preot care avea braţul în ghips:

– Ce ai păţit, părinte?

– Nimic fiule, m-am împiedicat de bideu şi mi-am rupt mâna.

Ies poliţaii din biserica şi primul îl întreabă pe al doilea:

– Ce dracu e ăla bideu???

– Eu de unde să ştiu, sunt mai bine de zece ani de când nu am mai fost la biserică!

Un preot şi un episcop călătoreau în acelaşi vagon.

Episcopul însă îl ignoră complet pe preot şi tot drumul face integrame.

După o vreme, preotul, văzând că episcopul clatină enervat din cap, intră totuşi în vorbă:

– Vă pot ajuta cu ceva, înălţimea voastră?

– Poate. Un singur cuvânt mă împiedică să rezolv acest careu. Ce are cinci litere, începe cu „piz” şi se termina cu „ă”? Definiţia cuvântului sună aşa: „specific feminin”.

– Dar nu e greu: pizmă.

– Ai dreptate, ai dreptate! Ascultă tinere, ai cumva şi o gumă de şters?

O tânără blondă este oprită de un poliţist în trafic:

– Permisul, domnişoară!

– Ce este ăla?

– Cartela care are poza dumneavoastră pe ea!

Caută în geantă, găseşte oglinda se uită în oglindă şi o întinde poliţistului.

– Mă scuzaţi, domnişoară, nu am ştiut că lucraţi la poliţie.

Un poliţist opreşte un popă care a trecut pe roşu cu bicicleta:

– Acum o să plătiţi amendă, părinte! Probabil sunteţi sătul de viaţă, ca să treceţi pe roşu?

– Fiule, îi spune părintele, ţine minte un lucru: Domnul Dumnezeu e cu mine!

– Atunci o să vă coste şi mai mult, şi doi oameni pe bicicletă este interzis…

Două blonde la facultate.

– În ce an eşti tu?

– 2018, tu?

Intră o blondă într-un magazin:

– Aveţi bile de naftalină?

– Avem, răspunde vânzătoarea.

– Vreau şi eu două pungi.

Bucuroasă, îşi ia pungile şi pleacă în mare grabă.

După două ore revine:

– Mai aveţi bile de naftalină?

– Mai avem. Câte să vă dau?

– De data asta vreau zece pungi.

După alte două ore, blonda se întoarce:

– Mai aveţi bile de naftaline?

– Mai avem.

– Bine! Cumpăr tot stocul.

Mirată, vânzătoarea îi spune:

– Cred că ai o grămadă de molii acasă…

– Nu, doamnă, am una singură.

– Şi pentru una singură cumperi tot stocul?

Tremurând de furie, blonda răspunde:

– Una singură am, dar nu pot s-o nimeresc!…

Un motiv serios pentru divorţ

Soţia doreşte să înainteze cererea de divorţ.

Avocatul:

– Care este motivul divorţului?

– În cei trei ani de căsnicie el şi-a făcut datoria de bărbat doar de două ori!

Avocatul:

– Foarte bine, cu aşa motiv, şansele noastre în instanţă cresc semnificativ! Copii aveţi?

– Da, patru!

Un tată își întreabă băiețelul ce vrea să se facă atunci când va fi mare.

– Vreau să întru în crima organizată, răspunde copilul.

– În care, în cea de stat sau în cea privată?! întreabă tatăl.

Un preot explică la ora de religie:

– Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coastă din Adam a creat-o pe Eva.

– Părinte, îl întrerupe un elev, tata spune că ne tragem din maimuţe.

– Ascultă, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu mă interesează !!! Eu vorbesc în general…

Un preot stătea lângă un om pe patul de moarte:

– Strigă acum cu putere că te lepezi de Satana, să se ştie că nu ţi-e frică!

Nici-un răspuns.

– Strigă fiule, cu toată forţa!

Linişte…

– De ce nu strigi că te lepezi de Diavol?!

– Până nu aflu în ce direcţie mă duc, nu vreau să supăr pe nimeni!

Preotul se săturase să tot vadă cum un tip tot adormea la slujbă, mai ales că omul mai și sforăia groaznic, așa că, într-o duminică, zice cu voce joasă:

– Cine vrea să ajungă în Rai, să se ridice în picioare!

Se ridică toată lumea, mai puțin adormitul nostru.

Mai departe preotul țipă cât poate:

– Și cine vrea să ajungă în iad să se ridice acum în picioare!

Trezit de strigătul preotului, omul nostru sare-n picioare, se uită în jur, vede că nici-un alt credincios nu se ridicase și zice către preot:

– Nu știu ce se alege aici, părinte, dar se pare că doar noi doi suntem pentru!

– De ce se operează politicienii români în străinătate?

– Pentru că în România ar trebui să dea șpagă şi ei sunt obişnuiţi doar să ia!

Un tip avea 3 papagali de vânzare, vine cumpărătorul şi întreabă:

– Cât costă papagalul roşu?

– 100 de lei.

– Ce ştie să facă?

– Spune bună ziua la oameni.

– Cel verde cât costă?

– 500 de lei.

– Ce face de banii aceştia?

– Spune bună ziua la oameni şi ştie şi numele lor.

– Dar cel albastru cât costă?

– 1.000 de lei.

– Atât de scump, ăsta ce mai face?

– Ăsta nu face nimic, dar este şeful

celorlalți doi.

– Bă, am auzit că a murit cumnatu-tău, nu te duci la înmormântare?

– Da’ ce, el vine la mine?

În sfârşit s-a dat o lege pentru ca persoanele cu vârsta de 55 de ani să poată ieşi la pensie. Trebuie însă îndeplinită condiţia ca şi vechimea în muncă să fie tot de 55 de ani. Sincer să fiu, nu înţeleg de ce. Cu alimentele astea pline de conservanţi ar trebui să fim nemuritori.

Un turist stă să se înece în mare. Pescarii stau şi se uită.

– Help! Help! strigă turistul.

Un pescar către celălalt:

– Apasă odată F1, n-auzi?