Luiza Rădulescu Pintilie

Cu învăţarea literelor se deschide pentru orice copil o lume aparte, pe care o poate descifra citind-o, la început, cu stângăcia vârstei lui şi o poate povesti … scriind-o , cuvânt cu cuvânt, mai poticnit şi apoi din ce în ce mai stăpân pe fiecare bastonaş sau liniuţă. Iar ceea ce poate părea o joacă este, de fapt, de mult timp dovedit ca reprezentând trăinicia unei temelii pe care se poate clădi apoi procesul educaţional.

Fără a fi educator de formaţie, ci inginer chimist, cercetător ştiinţific şi doctor în chimie, autor cu brevet al unor invenţii şi al unor articole de specialitate apărute în reviste româneşti şi străine, adevărul acesta îl ştie bine şi ploieşteanca Daniela Marcu- autoarea unei inedite serii de cărţi destinate copiilor, care începe chiar cu „predarea” distractivă a alfabetului, „profesor” fiind un melc- codobelc care, folosindu-se de versuri , de imagini şi culori îi conduce pe cei mici prin labirintul descoperirii literelor. Apoi, îi învaţă poezii pe care le-au învăţat, la vremea lor, bunicii şi părinţii lor, iar în cea de-a treia carte a seriei, abia ieşită de sub tipar, îi ajută să înţeleagă curiozităţi din lumea ce îi înconjoară. Având ca buni prieteni de drum rândunici, găini, motani, guguştiuci, brotaci, vulpi, lebede sau flori. Cartea e utilă pentru cadre didactice care lucrează cu copii care au vârsta cuprinsă între 4 şi 11 ani, dar şi pentru părinţi şi bunici. Poate fi, de asemenea, un dar potrivit pentru apropiata zi de 1 Iunie şi pentru orice altă sărbătoare.Lansarea va avea loc mâine, cu începere de la ora 17,00,la Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” şi sâmbătă, 12 mai, ora 18,30, la Anticaffe New Experience.

Şi, cu siguranţă, noua carte va avea pentru fiecare copil cel puţin o pagină în care să-şi regăsească bucuria, uimirea şi curiozitatea atât de unice. Fiindcă ,să nu uităm, fiecare copil e unic şi are felul lui în care învaţă, în care înţelege, de la alfabet la orice altă taină din cărţi. O definiţie a cunoscutei profesoare Elinor Schulman Kolumbus, psihopedagog şi teoretician al educaţiei e mai mult decât cuprinzătoare pentru ceea ce avem de făcut ca dascăli, ca părinţi şi bunici şi poate ar trebui să ne amintim mai des: „Unii copii sunt precum nişte roabe: trebuie să fie împinşi. /Unii sunt precum bărcuţele: trebuie să fie vâslite./Unii sunt precum zmeele: dacă nu le ţii strâns de sfoară vor zbura departe, sus./Unii sunt precum pisicuţele: tare mulţumite când sunt mângâiate./Unii sunt ca nişte remorci: folositoare numai când sunt trase./Unii sunt precum baloanele: tare uşor de vătămat, de nu le mânuieşti cu grijă./Unii sunt mereu de nădejde şi gata să te-ajute.”