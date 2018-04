Direcţia Silvică Prahova şi Electrica au plantat, ieri, la Balta Doamnei, 2.700 de puieţi

Fl. Tănăsescu

“Și, acum, vă rugăm să luați cazmalele și să începem să plantăm !”. Este îndemnul directorului Direcției Silvice Prahova, inginer Dragoș Gabriel Ciomag, sau al unuia dintre anagajații instituției? Dar, are vreo importanță câtă vreme, ieri dimineață, zeci de persoane din cadrul Sucursalei de Distribuție a Energiei Electrice (SDEE) Muntenia Nord, sub coordonarea personalului silvic prahovean, urmau să înceapă împădurirea cu 2.700 de puieți de stejar și frasin a aproape unei jumătăți de hectar de teren, la Balta Doamnei. Teren pe care a fost, cândva, pin. Și începe acțiunea de plantat la margine de drum (DN1), acțiune care face parte, potrivit directorului Direcției Silvice Prahova, dintr-un program de împădurire programat a fi realizat, în cursul acestui an, în județ, pe o suprafață de 37 de hectare.

“Și, acum, vă rugăm, să luați cazmalele și să începem să plantăm !”, a sunat, așadar, îndemnul specialiștilor silvicultori, urmate de sfaturile și explicațiile de rigoare: “Gropile trebuie să aibă dimensiunile de 30 pe 30 pe 40 de centimetri, distanța dintre rândurile care sunt deja marcate prin pichetare este de 0,75 de metri, iar între puieți – de 2 metri”.

Ne punem întrebarea firească: “Dar, coada cazmalei cât măsoară ?” Nu de alta, dar în spatele uneia dintre ele zărim o mogâldeață de om care se chinuie să scormone pământul – culmea, a nimerit și printre niște rădăcini de pin-, pentru a face loc unui puiet. Și aflăm de la copil: “ Mă cheamă Teodor Prisăcariu, am opt ani și sunt elev la Colegiul de Artă «Carmen Sylva» din Ploiești”. Apoi își vede de treabă. Adică, de viitorul lui și, până la urmă, al nației ăsteia, căreia noi, ăștia mai bătrâni, avem grijă să-i retezăm orice șansă, ocupați fiind cu scandaluri, discuții, răfuieli.

Cu săpatul de gropi unii, altora! Și toate astea cu atâta zel, încât îți vine să zici, resemnat, că, într-adevăr,

“Ce-a fost verde s-a uscat”.

Ei bine, nu, nu s-a uscat, câtă vreme însuși directorul Dragoș Gabriel Ciomag (în foto alăturat), a “uitat” – ca în multe astfel de ocazii – de funcția pe care o are și a pus mâna pe cazma.

Și da, în țara asta mai înmugurește câte ceva, câtă vreme un copil în vârstă de numai 8 ani – Teodor Prisăcariu – a pus mâna pe-o cazma mai înaltă decât el și nu s-a dat bătut până nu a făcut loc unei gropi în care să prindă rădăcini un stejar. Sau a mai multor gropi, fiindcă noi am plecat până la terminarea acțiunii.

Minodora Bute, șefa compartimentului Relații Publice din cadrul Sucursalei de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord (în foto dreapta), ne-a precizat faptul că angajații instituției nu sunt la prima acțiune de acest gen, în această primăvară aceștia plantând aproxiamtiv 500 <<de copăcei>> și în județul Dâmbovița ( sucursala având în raza de competență șase județe). Iar potrivit interlocutoarei noastre, “mulțumită Direcției Silvice Prahova, astăzi am avut ocazia nu doar să plantăm, dar să ne mai și vedem la față, în aer liber, nu doar în birouri”.

Ieri, la Balta Doamnei, “în cadrul UP 2 Gheghița”, cum sună în argoul silvicultorilor denumirea locului, au fost plantate 0,4 hectare de teren. Directorul Dragoș Gabriel Ciomag a explicat și rațiunea pentru

care stejarul și fagul au înlocuit, în aria cu pricina, pinul: sunt mai valoroase, din punct de vedere economic.

Și, tot potrivit șefului Direcției Silvice Prahova, în județ, în cursul acestui an, există un program de împădurit a unei suprafețe de 37 de hectare, dintre care, în această primăvară, au fost deja “acoperite” 25 de hectare.

Diferența, de 12 hectare, urmează să fie împădurită la toamnă, fiindcă, nu-i așa ?, după cum “Și mâine e o zi”, și peste câteva luni va fi un nou anotimp al plantării.

Și al regenerării. Atât al pădurii, cât și atitudinii noastre față de noi înșine și de ceea ce ne înconjoară. Restul e gargară.