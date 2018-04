SCM U Craiova – Tricolorul LMV Ploieşti 2:3 (22:25, 19:25, 25:23, 34:32, 6:15)

Petre Apostol

Sala: Polivalentă, Craiova; spectatori 180.

SCM U: Bjorne Hohne 10 puncte – 10/26 în atac (38%); 54% recepţie pozitivă/26% perfectă (35 recepţii), Mirko Radevic 13p – 9/16 (56%), 3 blocaje, 1 as, Aleksandar Blagojevic 27p – 23/52 (44%), 3 aşi, 1 blocaj, Bogdan Ene (cpt.) 13p – 12/24 (50%), 1 blocaj; 42% rec. poz./24% perf. (33 rec.), Răzvan Olteanu 1p – 1/6 (17%), Ionuţ Teleleu – Nikola Rosic 64% rec. poz./41% perf. (22 rec.); au mai jucat: Blazo Milic 6p – 4/5 (80%), 2 blocaje, Jani Sippola 1p – 1/1 (100%), Sergio Diaconescu; rezerve neutilizate: Sequiel Valez, Cătălin Miron.

Total echipă: 71 puncte (20 puncte de break) – 60/132 în atac (45%), 7 blocaje, 4 aşi; 52% recepţie pozitivă/28% perfectă (97 recepţii); 9 erori la recepţie, 11 erori în atac, 13 erori la serviciu (107 servicii).

Antrenori: Dănuţ Pascu, Claudiu Mitru.

Tricolorul LMV: Laurenţiu Lică 30p – 25/44 (57%), 3 blocaje, 2 aşi, Gijs Jorna 19p – 19/29 (66%); 68% rec. poz./39% perf. (28 rec.), Nikita Stulenkov 8p – 4/9 (44%), 3 blocaje, 1 as, Cristian Bartha 4p – 2/4 (50%), 2 aşi, Aleksandar Milivojevic 19p – 13/26 (50%), 5 blocaje, 1 as; 56% rec. poz./10% perf. (39 rec.), Julian Bissette 11p – 9/15 (60%), 2 blocaje – Philipp Kroiss 72% rec. poz./36% perf. (25 rec.); au mai jucat: Bogdan Olteanu (cpt.) 4p – 2/3 (67%), 2 aşi, Pavel Dushkov 1 as, Alexander Kullo, Jose Carrasco; rezervă neutilizată: Tudor Magdaş.

Total echipă: 96 puncte (35 puncte de break) – 74/133 în atac (56%), 13 blocaje, 9 aşi; 64% recepţie pozitivă/26% perfectă (94 recepţii); 4 erori la recepţie, 9 erori în atac, 22 erori la serviciu (119 servicii).

Antrenori: Sergiu Stancu, Mădălin Marinescu.

Arbitri: Bogdan Stoica, Mihai Coman, ambii din Bucureşti.

Observator FRV: Nicolae Marin, din Galaţi.

Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploieşti pare că a devenit specialistă în tiebreak, ajungând pentru a patra oară în ultimele cinci meciuri în actul decisiv, adjudecându-şi trei dintre acestea. Elevii antrenorilor Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu au evoluat, marţi seară, pe terenul vicecampioanei SCM U Craiova, într-o partidă contând pentru etapa a VIII-a din a doua fază a Diviziei A1, grupa locurilor 1-6.

Chiar dacă au evoluat fără căpitanul Olteanu în formula de start, din cauza unei uşoare accidentări suferite în meciul precedent, ploieştenii au controlat jocul în primele două seturi, cu toate că echipa gazdă nu s-a predat fără luptă în niciunul dintre acestea.

În primul set, fostul component al oltenilor, Laurenţiu Lică, a fost imperial, demonstrând că şi-a revenit după o perioadă mai puţin reuşită, acesta punctând de nouă ori din 11 atacuri. Ploieştenii au preluat conducerea încă din start, scor 6:3, respectiv 9:4, rezistând, apoi, spre final, încercării de revenire a gazdelor, care egalaseră la 20, Bissette şi Milivojevic rezolvând actul, adjudecat de oaspeţi cu scorul de 25:22.

Setul secund a debutat cu SCM U Craiova la timonă, graţie unui joc mai bun la recepţie, scor 4:1, respectiv 8:5. Dar, Jorna, Bissette şi Lică au întors soarta actului, scor 11:9 pentru oaspeţi, care nu au mai putut fi opriţi din drumul spre adjudecarea celui de-al doilea set, cu scorul de 25:19.

În setul al treilea, craiovenii şi-au reglat jocul în atac, având iniţiativa pe întreaga perioadă a actului, deşi nu au reuşit să se desprindă decisiv. Jorna şi Lică au menţinut speranţele echipei ploieştene, însă Tricolorul LMV a cedat, în cele din urmă, scor 23:25.

A urmat un set în care cele două echipe au fost cu greu departajate, mergându-se aproape tot actul „side-out”, rar reuşind o formaţie o serie de două puncte consecutive. Totuşi, gazdele au avut iniţiativa, conducând şi la trei puncte (scor 9:6, 16:13, 18:15). Cu toate acestea, ploieştenii au avut primii şansă de set şi, implicit, de meci, scor 24:23. Blagojevic şi Radevic au întors, însă, rezultatul, aducând gazdele în avantaj, scor 26:25, iar ploieştenii nu au reuşit să revină în frunte, SCM U Craiova adjudecându-şi actul cu scorul de 34:32, trimiţând meciul în tiebreak.

Ploieştenii au răbufnit în actul decisiv, Jorna, Bartha, Lică şi Olteanu ducând scorul la 7:0, impunându-se cu scorul de 15:6, adjudecându-şi cea de-a 20-a victorie din campionat şi cea de-a şasea obţinută în cinci seturi.

Chiar dacă Tricolorul LMV Ploieşti pare că reuşeşte cu greu să mai câştige fără să se ajungă în tiebreak (jumătate dintre meciurile din faza a II-a le-a încheiat în cinci seturi), CS Arcada Galaţi, principala sa urmăritoare în clasament, nu profită de moment. Ba, mai mult, gălăţenii aproape că au oferit, deja, titlul ploieştenilor, după ce au pierdut în minimum de seturi, în etapa disputată marţi seară, pe terenul formaţiei Steaua Bucureşti, scor 20:25, 22:25, 16:25. Astfel, Olteanu şi co. şi-au mărit avantajul din fruntea ierarhiei la patru puncte, când mai au de jucat la Galaţi, cu CS Arcada, şi, pe teren propriu, cu Volei Municipal Zalău.

În celălalt meci al rundei, în grupa locurilor 1-6, CSM Bucureşti s-a impus, pe teren propriu, cu Volei Municipal Zalău, scor 3:0 (25:21, 28:26, 25:17).

Clasament

1. Tricolorul LMV 30 20 6 2 2 83:28 74

2. CS Arcada Galaţi 30 20 4 2 4 78:35 70

3. Steaua Bucureşti 30 21 1 2 6 74:31 67

4. Volei Municipal Zalău 30 15 3 4 8 66:46 55

5. SCM U Craiova 30 15 1 1 13 50:44 48

6. CSM Bucureşti 30 11 4 3 11 56:53 47