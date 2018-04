V. Stoica

CFR Infrastructură a răspuns solicitării ziarului Prahova privind situația actuală a infrastructurii feroviare de pe ruta de cale ferată Ploiești Sud-Urziceni, acolo unde un pod este în pericol din cauza ruperii malurilor râului Teleajen.

Reprezentanții CFR au transmis următoarele: “Linia CF Ploiești Sud– Armășești este inclusă în categoria secțiilor de cale ferată neinteroperabilă care, conform HG 177 din 12 martie 2014, pot fi închiriate gestionarilor privați de infrastructură pentru desfășurarea activității feroviare. Această linie CF a fost închiriată de către SC RC – CF Trans SRL Brașov (Contract nr.203/22.12.2014).

În calitate de gestionar al infrastructurii, SC RC-CF Trans SRL Brașov are obligația contractuală de a menține în bună stare de funcționare infrastructura feroviară închiriată. Ca măsură de siguranță, CFR SA a redus viteza maximă de circulație în zona podului (situat la km 11+393) la 30 km/h”.

Așadar, conform CFR, societatea privată din Brașov care a închiriat acest tronson de cale ferată are obligația să întrețină în condiții de siguranță sectorul respectiv.

Deși am solicitat un punct de vedere și din partea SC RC-CF Trans SRL Brașov, societatea respectivă nu a transmis nicio opinie în legătură cu starea în care se află podul feroviar de peste Teleajen.

Precipitațiile de la jumătatea lunii martie și creșterea nivelului râului Teleajen au afectat, din nou, malurile pe care se află pilonii podului feroviar de pe ruta Ploiești Sud – Urziceni. Construit la începutul secolului trecut, podul a mai fost amenințat în urmă cu câțiva ani de alunecări de teren, la vremea respectivă efectuându-se amenajări de mal, care însă au fost luate de ape. Structura respectivă se află între stațiile Rîfov și Trestieni (comuna Dumbrava), fiind practic parte componentă a celei mai scurte căi de acces între Ploiești și localitățile prin care trece calea ferată Ploiești Sud – Urziceni, folosită îndeosebi de navetiști. Pe ruta respectivă operează societatea de transport feroviar de călători RegioCălători.