V. S.

Ca în fiecare vară, Primăria Slănic încearcă să scoată la licitație, pentru închiriere, o parte a Centrului turistic Baia Verde, respectiv a amfiteatrului și a terenului aferent, ambele în suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați.

Cu intrare directă din strada Baia Verde, spațiile pe care autoritatea locală intenționează să le închirieze pe perioada verii, între 15 iunie și 15 septembrie, ar costa minimum 450 de euro lunar pentru clădire și pentru teren.

Oricine – persoană fizică sau persoană juridică – poate participa la licitația deschisă, cu condiția să prezinte la data organizării un dosar cu dovada de achitare a garanției de participare, a taxei de participare, a documentației, precum și documente financiare (extras de cont din care să reiasă capacitatea financiară, dovada că nu are datorii la bugetul local unde are domiciliul stabil/sediul, că nu are datorii la bugetul de stat, dar și bilanțul anului anterior, dacă este cazul).