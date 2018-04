Nicoleta Dumitrescu

Pentru cei care vor ca, din toamnă, să devină studenţi ai Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, se ştie, deja, câte locuri au fost stabilite pentru anul universitar 2018-2019, respectiv 950 de locuri. Printr-o recentă hotărâre a Guvernului, au fost aprobate cifrele de şcolarizare pentru învăţământul superior de stat, în comparaţie cu anii precedenţi fiind înregistrată şi o premieră, care va fi valabilă şi pentru Ploieşti. Concret, la nivel de ţară au fost aprobate 2000 de locuri pentru absolvenţii de licee care funcţionează în mediul rural, dintre care 31 au fost repartizate pentru universitatea ploieşteană, cărora li se adaugă alte 15 locuri, speciale pentru cei din etnia rromă. Conform declaraţiilor rectorului Mihai Pascu Coloja, pentru anul 2018-2019, la UPG nu este valabilă situaţia legată de scăderea numărului de locuri pentru viitorii studenţi, aşa cum a fost reclamată de unele universităţi, numărul stabilit fiind aproape acelaşi cu cel din actualul an.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 131/2018, Guvernul României a aprobat cifrele de şcolarizare pentru învăţământul superior de stat în viitorul an universitar 2018-2019. Este vorba despre numărul de locuri – granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat. Pentru Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti au fost alocate 950 de locuri, cu menţiunea că unele dintre ele sunt locuri speciale pentru anumite categorii de candidaţi. Concret, faţă de cele 15 locuri repartizate pentru candidaţii de etnie rromă, în noul an universitar, la UPG se va înregistra o premieră, fiind introduse locuri speciale de admitere şi pentru o altă categorie de viitori studenţi. Este vorba despre absolvenţii de licee care funcţionează în mediul rural, la UPG Ploieşti fiind repartizate 31 de astfel de locuri. „În comparaţie cu anii trecuţi, pentru anul universitar 2018-2019 vor apărea locuri dedicate acelora care au studiat la licee din mediul rural. Este o premieră pentru universitatea noastră, aşa cum este, de altfel, şi pentru toate instituţiile de învăţământ superior de la nivel de ţară. La UPG vor fi 31 de astfel de locuri, candidaţii urmând să fie nu doar din rândul absolvenţilor de liceu din mediul rural prahovean, ci de la nivelul întregii ţări. Rămâne de văzut, însă, şi câţi se vor înscrie pe aceste locuri speciale, având în vedere faptul că, anul trecut, de pildă, liceele din mediul rural nu prea au înregistrat performanţe în ceea ce priveşte promovarea examenului de bacalaureat de către cei care au studiat la aceste instituţii, situaţia fiind valabilă şi la nivelul judeţului Prahova”, ne-a declarat Mihai Pascu Coloja, rectorul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. De menţionat că, la nivel naţional, conform prevederii hotărârii menţionate anterior, pentru învăţământul superior de stat au fost aprobate pentru anul universitar 2018-2019, pentru licenţă, 62.000 de locuri finanțate de la bugetul de stat, dintre care 2.000 de locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural şi 5.000 de locuri pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României. După cum sunt ele definite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, respectiv în Strategia Națională pentru Competitivitate, domeniile prioritare de dezvoltare a României sunt: bioeconomia; tehnologia informațiilor și a comunicațiilor; energie, mediu și schimbări climatice; co-nanotehnologii și materiale avansate; sănătatea, universităţii ploieştene fiindu-i repartizate 78 de astfel de locuri.

Întrebat dacă şi la UPG Ploieşti este valabilă situaţia legată de scăderea numărului de locuri pentru viitorii studenţi, aşa cum a fost reclamată de unele universităţi din ţară şi a generat în prezent un amplu scandal, rectorul Mihai Pascu Coloja ne-a declarat: ” La universitatea ploieşteană nu se poate spune că a fost redus numărul de locuri. Acesta este aproximativ acelaşi cu cel din anul în curs. Cât priveşte nemulţumirile altor instituţii din ţară, nu ştiu de la ce a pornit această supărare, având în vedere că la numite specialităţi nu mai sunt candidaţi, aşa cum sunt facultăţile de fizică sau chimie. Tinerii din generaţiile de astăzi au alte orientări, iar anumite facultăţi nu mai au căutare. După cum am observat, în continuare, tinerii se îndreaptă tot către domeniul economic. Nu prea înţeleg acest lucru, având în vedere că sunt nenumărate cazuri în care pe cei care termină o facultate în domeniul economic îi vezi, ca angajaţi, inclusiv printre rafturile marilor centre comerciale… E adevărat, poate că unii se gândesc că firmele au nevoie şi de contabili, iar alţii se gândesc că pot să-şi gestioneze viitoarele lor afaceri”, ne-a mai declarat rectorul UPG Ploieşti.

De la interlocutorul nostru am mai aflat că, în anul universitar 2017-2018, la universitatea ploieşteană, pentru licenţă, au fost 3.044 de locuri fără taxă şi 1.894 de locuri cu taxă, iar la master- 608 locuri fără taxă şi 592 de locuri cu taxă. În ceea ce priveşte calitatea academică, după evaluarea din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, UPG Ploieşti a primit calificativul „Grad ridicat de încredere”, iar după cum ne-a mai menţionat rectorul Mihai Pascu Coloja, instituţia a demarat deja procedurile pentru reacreditare.

Ca profil, UPG este unică în România, dar şi la nivel european, anul trecut fiind sărbătoriţi 50 de ani de învăţământ superior la Ploieşti. De la înfiinţare şi până în anul 2016 inclusiv, au absolvit cursurile universităţii peste 24.000 de ingineri, cărora li s-au alăturat peste 19.000 de absolvenţi cu specializări neinginereşti. De asemenea, în perioada 2007-2016 au absolvit peste 10.000 de masteranzi, iar în perioada 1962-2016, opt sute de cursaţi au obţinut titlul de doctor.