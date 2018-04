F. T.

România este țara europeană cu cele mai multe decese provocate de accidentele rutiere, raportate la milionul de locuitori. O spune chiar Comisia Europeană într-un recent raport, din care reiese faptul că, în UE, România stă cel mai rău, fiind înregistraţi 98 de morţi la un milion de locuitori, având în vedere că, în ţara vecină, Bulgaria, au fost înregistrate 96 de persoane decedate / un milion de locuitori, în urma accidentelor rutiere. Nici Prahova nu putea fi exclusă de pe această listă neagră, câtă vreme pe șoselele din județ, în primele trei luni ale anului, și-au pierdut viața 15 persoane, iar alte 79 au fost rănite grav, în urma celor 86 de accidente rutiere în care au fost implicate. Și, să cobim sau să nu cobim? Cobim: dacă, Doamne ferește!, statistica își urmează același curs, am putea avea 60 de morți într-un an, la nici opt sute de mii de locuitori, câți sunt în Prahova.

Mai trist este însă faptul că, aşa cum reiese din statistici, anul trecut, cele mai multe decese din cauza accidentelor rutiere au fost înregistrate în ziua de vineri, în condiţiile în care, între anii 2013-2016, cei mai mulţi prahoveni şi-au găsit sfârşitul pe şosele în ziua de sâmbătă.

În Prahova, ca și în alte județe, primele cinci cauze generatoare de accidente rutiere grave au fost traversarea neregulamentară, viteza prea mare a șoferilor, abateri ale bicicliştilor, neacordarea de prioritate pietonilor de către șoferi și neacordarea de prioritate între șoferi… De asemenea, din analiza datelor statistice înregistrate în anul 2017, aşa cum s-a precizat şi în bilanţul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, se poate observa că ziua din săptămână în care s-au produs cele mai multe accidente a fost vinerea – 68,spre deosebire de perioada 2013-2016, în care ziua cu cele mai multe accidente a fost sâmbăta.

Da, sunt de vină vitezomanii. Da, sunt de vină aceia care traversează strada sau autostrada pe unde-i taie capul și fără să se asigure. Firește, sunt de vină și bicicliștii care, nu de puține ori, consideră că ei au un statut special în trafic, dar nici cu șoferii nu ne este rușine câtă vreme sunt destui cei care “te șterg” (în cazul cel mai fericit), pe tine, cel care pedalezi sau ești mopedist ori motociclist. Și, nu de puține ori, te aruncă în șanț. Asta tot în cazul cel mai fericit, fiindcă aceiași șoferi te pot trimite direct în Lumea de Apoi, chit că din cer apare elicopterul SMURD, încercând să te salveze.

Așa este, sunt șoferi, pietoni, bicicliști, motocicliști – una peste alta, participanți în trafic – indisciplinați.

Da, se dau amenzi cu ghiotura: însumând zeci de mii de lei, sute de mii de lei, milioane de lei într-o săptămână, într-o lună sau într-un an. Care săptămână, după cum scriam mai sus, contabilizează cele mai multe accidente și, implicit, morți, vinerea, nu sâmbăta. Iar dacă este să fim siniștri până la capăt, pe drumurile din Prahova, ”Sâmbăta morților” a devenit, mai nou, “Vinerea morților”…

Da, dar la starea drumurilor nu se gândește nimeni ? Hârtoapele – ca să nu zicem craterele – care îți apar în cale când îți este ție, șofer, drumul mai lin și casa mai pe-aproape, nu sunt contabilizate de nimeni? Și asta nu că ne-ar interesa câte găuri în asfalt are

DN 1A sau DN 1B ori către Valea Prahovei, dar și ele reprezintă o cauză generatoare de accidente.

Iar dincolo de hârtoape, să nu uităm și tergiversarea montării de separatoare de sens, care, lucru demonstrat statistic, diminuează numărul tragediilor pe șosele. Nu de alta dar, faptul că în județ, anul trecut, comparativ cu 2016, numărul persoanelor decedate în accidente a scăzut cu 19% se datorează și urnirii celor care trebuie să realizeze ceea ce nu au făcut de ani buni: “plantarea” separatoarelor pe drumurile intens circulate.