V. Stoica

Bolnavii oncologici din Prahova și din județele limitrofe așteaptă de peste 10 ani construirea unui centru de radioterapie destinat leziunilor oncologice semiprofunde și profunde, în cadrul Spitalului Municipal Ploiești. Pentru unii dintre ei, însă, aparatul de radioterapie cu energii înalte va veni mult prea târziu, pentru că singura posibilitate a pacienților este, în prezent, aceea de a merge zilnic la tratament în Capitală sau în alte spitale din zone mai îndepărtate ale țării.

În cele din urmă, achiziția directă a serviciilor de realizare a studiului de fezabilitate și a caietului de sarcini pentru construirea unui laborator de radioterapie în cadrul Spitalului Municipal Ploiești a fost finalizată, prin acceptarea ofertei depuse de către o societate din București, potrivit datelor publicate în noul Sistem Electronic de Achiziții Publice.

Contractul a fost atribuit în data de 23 aprilie, în SEAP, oferta acceptată aparținând societății AxDesign Group din București, valoarea contractului fiind de puțin peste 9.000 de euro fără TVA.

În maximum o lună de la ordinul de începere a prestării serviciilor, societatea ar trebui să fie gata cu studiul de fezabilitate, potrivit documentației de atribuire a contractului.

Conform temei de proiectare, terenul pe care urmează să fie construit laboratorul de radioterapie cu energii înalte – destinat tratamentului leziunilor canceroase semiprofunde și profunde – are o suprafață de 1.046 de metri pătrați, este liber de sarcini și se află chiar în curtea Spitalului Municipal Ploiești, vizavi de un corp al Secției Oncologie.

Construirea clădirii reprezintă primul pas pentru acordarea unei șanse bolnavilor de cancer din județul Prahova și din județele limitrofe, pacienții nemaifiind nevoiți să plece în centrele medicale din Capitală pentru a beneficia de un serviciu medical care, în anumite situații, le poate salva viața.

În documentația de atribuire se vorbește despre faptul că, prin realizarea acestei investiții – laboratorul de radioterapie pentru tumori semiprofunde și profunde – se are în vedere un tratament complet, radioterapia fiind o componentă a tratamentului oncologic.

Spitalul Municipal Ploiești este singura unitate medicală din Prahova care are în structură o secție destinată bolnavilor de cancer, însă cele 60 de paturi, la care se adaugă cele 17 din compartimentul existent de radioterapie (doar pentru tumori superficiale), nu sunt deloc de ajuns pentru numărul tot mai mare al persoanelor care suferă de afecțiuni oncologice.

Reprezentanții spitalului din Ploiești afirmă că numărul pacienților care ar avea nevoie de radioterapie cu energii înalte depășește 1.000 de persoane în fiecare an.