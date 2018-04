Tricolorul LMV Ploiești – Steaua București 3:2 (26:24, 25:21, 22:25, 23:25, 15:12)

Petre Apostol

Sala: „Olimpia”, Ploiești; spectatori: 750.

Tricolorul LMV: Gijs Jorna 12 puncte – 9/20 în atac (45%), 2 ași, 1 blocaj; 56% recepție pozitivă/33% perfectă (9 recepții), Julian Bissette 12p – 8/16 (50%), 3 blocaje, 1 as, Laurențiu Lică 15p – 11/30 (37%), 4 blocaje, Bogdan Olteanu (cpt.) 11p – 11/28 (39%); 7% rec. poz./7% perf. (14 rec.), Nikita Stulenkov 14p – 6/9 (67%), 4 blocaje, 4 ași, Cristian Bartha 5p – 1/1 (100%), 3 ași, 1 blocaj – Philipp Kroiss 56% rec. poz./36% perf. (45 rec.); au mai jucat Alexandar Milivojevic 5p – 5/9 (56%); 53% rec. poz./20% perf. (15 rec.), Alexander Kullo 4p – 2/6 (33%), 2 blocaje, Jose Carrasco; rezerve neutilizate: Pavel Dushkov, Tudor Magdaș.

Total echipă: 78 puncte (29 puncte de break) – 53/120 în atac (44%), 15 blocaje, 10 ași; 47% recepție pozitivă/28% perfectă (86 recepții); 5 erori în atac, 8 erori la recepție, 18 erori la serviciu (110 servicii).

Antrenori: Sergiu Stancu, Mădălin Marinescu.

Steaua: Ivan Kostic 4p – 1/2 (50%), 2 blocaje, 1 as, Eemeli Kouki 6p – 4/17 (24%), 2 ași; 38% rec. poz./31% perf. (13 rec.), Nemanja Cubrilo 8p – 5/10 (50%), 2 blocaje, 1 as, Gabriel Cherbeleață 34p – 30/63 (48%), 2 blocaje, 2 ași, Szalbolcs Nemeth 21p – 20/35 (57%), 1 blocaj; 33% rec. poz./17% perf. (24 rec.), Nicolae Ghionea (cpt.) 9p – 6/11 (55%), 2 ași, 1 blocaj – Nikola Lakcevic 47% rec. poz./28% perf. (47 rec.); au mai jucat Marko Nikolic, Ciprian Matei, Genov Yavor 1p – 0/1, 1 blocaj – George Gavriz; rezerve neutilizate: Kristopher Johnson, Eduard Ocunschi, Radu Tobosi.

Total echipă: 83 puncte (29 puncte de break) – 66/139 în atac (47%), 9 blocaje, 8 ași; 40% recepție pozitivă/23% perfectă (92 recepții); 9 erori în atac, 10 erori la recepție, 21 erori la serviciu (108 servicii).

Antrenori: Bogdan Tănase, Răzvan Roșu.

Arbitri: Tudor Pop (Cluj Napoca) și Benone Vișan (București).

Observator FRV: Constantin Ispas (București).

Duelul dintre echipele Tricolorul LMV Ploiești și CSA Steaua București a devenit, deja, într-o scurtă perioadă de timp, una dintre cele mai mari rivalități din voleiul românesc, meciurile dintre cele două formații oferind, de fiecare dată, o poveste interesantă de spus. Aceasta a fost și situația întâlnirii de vineri seară a celor două echipe, în Sala „Olimpia”, într-un meci contând pentru etapa a II-a din returul fazei finale a Diviziei A1.

Deși steliștii ieșiseră în mare parte din lupta pentru titlu, având șanse minime chiar și matematic la medaliile de aur, elevii antrenorilor Bogdan Tănase și Răzvan Roșu au evoluat la Ploiești cu o mare dorință de revanșă față de înfrângerea suferită în tur, în Capitală, dar și să pună capăt seriei negative pe care o traversa de cinci etape.

Iar ploieștenii au arătat semne de slăbiciune încă din startul partidei, Steaua aflându-se la timonă în primul set, Cherbeleață ducând scorul la 8:3. Gazdele au revenit în joc, apropiindu-se la două lungimi, însă nu au putut forța o egalare decât spre finalul actului. De la scorul de 18:16, punctele realizate de Lică, Stulenkov (în special prin blocaj), Bissette și Olteanu au adus pentru prima oară echipa ploieșteană în avantaj, scor 19:18, respectiv 22:19.

Dar, deși păreau că se îndreaptă spre adjudecarea primului act, Kouki și Cherbeleață au egalat situația de pe tabelă, anulând trei șanse de set ale ploieștenilor. Lică, însă, a fost providențial pe final, cu un atac reușit și cu un blocaj punând punct setului la scorul de 26:24.



Actul secund a fost controlat de la un capăt la celălalt de ploieșteni, care au realizat desprinderea din start, scor 10:4, prin servicii fără răspuns în mare parte. Totuși, au avut nevoie să stăvilească în două rânduri asalturile bucureștenilor, care se apropiaseră la 14:13, respectiv la 19:18, după un ultim parțial de 5:1. Lică și Olteanu au fost exacți pe final, în vreme ce jocul steliștilor a scăzut în intensitate, scorul setului fiind de 25:21.

Spre deosebire de ceea ce au arătat în multe alte partide din această fază, bucureștenii nu au căzut din punct de vedere moral, în pofida celor două seturi cedate, iar în actul al treilea s-au aflat în frunte încă din start, desprinzându-se la scorul de 9:4, cu Nemeth în prim-plan. Grație mai ales jocului bun defensiv realizat de Kroiss, care a salvat în acest meci numeroase puncte in-extremis (aproape distrugând un panou publicitar de pe marginea terenului, la o fază), Tricolorul LMV a revenit și de această dată în joc.

Lică, Olteanu și Bartha au anulat avantajul bucureștenilor, prahovenii egalând situația de pe tabelă la 13. Dar, nu au putut să preia conducerea, iar insistența steliștilor a dat, în sfârșit, roade, Nemeth, Cherbeleață și Kouki refăcând un ecart de patru puncte în favoarea oaspeților, scor 20:16. Trei puncte consecutive ale lui Jorna, dintre care două din serviciu, au oprit seria bucureștenilor, readucând speranțe în rându ploieștenilor de a închide meciul în trei seturi. Însă, Steaua a gestionat mai bine finalul de set, pe care și l-a adjudecat cu scorul de 25:22, după ce ploieștenii au salvat, anterior, două mingi de set.

În setul al patrulea, ploieștenii nu s-au regăsit în debut, pe fondul unei ușoare accidentări a lui Olteanu (înlocuit de Milivojevic) și pe lipsa de randament a lui Lică (pe care steliștii au reușit, într-un final, să-l neutralizeze), iar Steaua s-a aflat în control în prima parte, conducând cu scorul de 7:4. Bissette, Stulenkov și Kullo au întors, însă, rezultatul, Tricolorul LMV ajungând în avantaj, scor 12:11.

Din acel moment, echipele au alternat la conducere, ploieștenii reușind, totuși, să se desprindă la două lungimi, scor 18:16, după punctele realizate de Milivojevic și Stulenkov. Cherbeleață a risipit avantajul gazdelor, iar câteva momente mai târziu, Ghonea, Nemeth și Kostic au completat un parțial de 4:1, care a oferit oaspeților două șanse de set, act încheiat din a doua oportunitate, scor 25:23.

Astfel, s-a ajuns în tiebreak, act în care ploieștenii au avut inițiativa din start, profitând de câteva erori din tabăra adversă, iar la schimbarea terenurilor conduceau cu scorul de 8:5. Steliștii nu au cedat nici de această dată, reușind să egaleze, în special pe fondul unei defensive mai organizate, scor 10:10. La scorul de 13:12, Stulenkov a încheiat un punct maraton, cu un blocaj, oferind, astfel, două șanse de meci gazdelor. Iar Jorna a închis partida, cu un atac, scor 15:12 în tiebreak, punând punct confruntării după două ore și 41 de minute, la aproape 10 și jumătate seara.

În cadrul etapei, în grupa valorică 1-6, Volei Municipal Zalău a învins, pe teren propriu, tot vineri seară, pe SCM U Craiova, scor 3:0 (25:23, 25:20, 25:17), în timp ce, sâmbătă seară, CS Arcada Galați a dispus, de asemenea pe teren propriu, de CSM București, scor 3:0 (25:21, 25:13, 25:23).

Clasamentul în grupa valorică a locurilor 1-6 este următorul:

1. Tricolorul LMV Pl. 29 20 5 2 2 80:26 72

2. CS Arcada Galați 29 19 4 2 3 78:32 70

3. Steaua București 29 20 1 2 6 71:31 64

4. Volei Mun. Zalău 29 15 3 4 7 66:43 55

5. SCM U Craiova 29 15 1 0 13 48:41 47

6. CSM București 29 11 4 3 10 53:53 44