Ploieşteanul Antonio Manolache l-a avut adversar chiar pe Kuyt, acum câteva săptămâni, fostul petrolist fiind promovat de la echipa de juniori “Under 19” a celor de la Groningen la “U21”, unde a bifat, până la această convocare sub tricolor, 5 meciuri!

Ultima dată la Feyenoord, fostul internaţional olandez Dirk Kuyt (105 meciuri în tricoul “Portocalei Mecanice”, cu 24 de goluri marcate, cotat la peste 20 de milioane de euro când evolua pentru Liverpool) evoluează acum, la 37 de ani, în rândurile unei echipe de eşalonul 4 din Olanda, Quick Boys! Ca să ne dăm seama cât este de puternic eşalonul respectiv, unde participă şi echipa “Under 21” a celor de la Groningen, să spunem că la aceeaşi echipă – Quick (locul 2 în ierarhia la zi, în timp ce formaţia lui Manolache este pe poziţia a 6-a) evoluează şi un fost jucător al Astrei, care a jucat chiar acum un an în grupele Europa League, Lazic, plus alţi jucători trecuţi prin primele eşaloane din Olanda, Belgia sau Scoţia, care folosesc această echipă pentru menţinerea în formă de competiţie, până la găsirea unor noi angajamente profesioniste! Iar Groningen U21 a învins echipa lui Kuyt, Manolache fiind printre remarcaţii partidei.

Acum, pentru internaţionalul de juniori român, până la momentul debutului la prima echipă, în Eredivisie, ar mai fi un singur “pas”, posibil de realizat pe finalul sezonului din primul eşalon olandez, când majoritatea echipelor “scăpate de griji” îşi promovează cei mai talentaţi fotbalişti.

Astristul Chiriac – pe lista convocaţilor

Pentru cele două meciuri de pregătire pe care reprezentativa Under 18 a României le dispută cu selecționata similară a Muntenegrului (astăzi este programat “episodul doi” al duelului, de la ora 19,00, la Centrul Naţional de Fotbal Buftea), pe lista convocaţilor se află şi unul dintre titularii echipei Astra 2 – “satelitul” prim-divizionarei, pregătit de Marius Măldărăşanu. Este vorba despre mijlocaşul Radu Chiriac, un obişnuit al “acţiunilor” Naţionalei jucătorilor născuţi în anul 2000. Alături de Manolache şi Chiriac, ceilalţi jucători convocaţi sunt:

Portari: Dragoș Petrișor (Academia Rapid), Ștefan Târnoveanu (Știinţa Miroslava)

Fundași: Andrei Rus (Millenium Giarmata), Marco Ehmann (Dinamo București), Paul Potra (CFR Cluj), Sorin Șerban (Unirea Dej), Adrian Ioniță (Chindia Târgoviște)

Mijlocași: Ricardo Farcaș (Ajax Amsterdam/Olanda), Mihăiță Lemnaru (Unirea Slobozia), Alexandru Țîrlea (Real Madrid/Spania), Antonio Sefer (FC Groningen/Olanda), Antal Barna (AFK Csikszereda), Valentin Mihăilă (CSU Craiova, şi el fost junior al Astrei), Alexandru Duminică (Viitorul Argeș), Eduard Crișan (Performanța Ighiu), Vlad Chera (CNP Timișoara/CSM Școlar Reșița), Rareș Deta (Șoimii Lipova), Marian Șerban

(CSU Craiova), Costin Ciucureanu (Dacia Unirea Brăila)

Atacanți: Florin Burghele (CNP Timișoara/Sporting Juniorul Vaslui), Alexandru Pop (FC Viitorul)

În primul joc disputat de tricolori în compania reprezentativei similare a Muntenegrului, Manolache a purtat banderola de căpitan, însă România a cedat, scor 1-3, la Buftea.

România: Târnovanu – Țîrlea, Ehmann, Manolache (cpt), S. Șerban – Farcaș, Lemnaru (58 M. Șerban) – Sefer, Duminică (58 Chera), Mihăilă – Al. Pop. Antrenori: Daniel Oprescu și Răzvan Rotaru.

De menţionat că pentru reprezentativa U18 (din 2018, România U19), meciurile oficiale se vor juca în toamna acestui an, când sunt programate calificările Campionatului European dedicat juniorilor Under 19, care se va desfășura în Armenia în vara anului 2019.

România va face parte din Grupa

13 alături de Bulgaria, Grecia și Gibraltar. Turneul de calificare va fi găzduit de Bulgaria și se va desfășura în perioada 14-20 noiembrie, conform următorului program:

14 noiembrie 2018: Bulgaria – România

17 noiembrie 2018: Grecia – România

20 noiembrie 2018: România – Gibraltar

Echipele care se vor clasa pe primele două locuri în cele 13 grupe se vor alătura celor două echipe calificate direct la Turul de Elită, Portugalia și Germania. Turul de Elită se va disputa în primăvara anului 2019.

La finalul Turului de Elită, câștigătoarele celor 7 grupe, alături de țara gazdă, Armenia, vor participa la Campionatul European care se va desfășura în iunie 2019.