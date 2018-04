CS Blejoi – Petrolistul Boldeşti 2-1 (2-0)

Marcel Marin

Stadion: „Comunal”. Spectatori: circa 150. Au marcat: Adrian Vintilă (38), Cristian Mihăiţă (45+1) / Roberto Alecsandru (57)

CS Blejoi: Ad. Gheorghe – C. Stoica, Iordache, Filip, Ghinea – I. Dumitru 8cpt) (80 Enciu), Bojoagă – C. Mihăiţă (87 D. Badea),I. Pârvu (46 Rudaru), V. Badea (73 M. Anghel) – A. Vintilă. Antrenor: Răzvan Vlad.

Petrolistul: L. Dinu – Toader (77 A. Rusu), C. Ionescu, A. Lungu, Stanca – R. Alecsandru, M. Tudor (cpt) – Saulea (62 Minea), Alexe (90+1 V. Dumitrache), E. Costache – A. Ilie. Antrenor: Marian Ilie.

Cartonaşe galbene: C. Stoica (47), Rudaru (64) / C. Ionescu (6), A. Ilie (64), E. Costache (68), A. Rusu (88).

Au arbitrat: Mădălin Dicu (Bucov) – Sebastian Păduraru (Gura Humorului) şi Gabi Lefter (Urlaţi). Observator: Tudor Negoiţă (Ploieşti).

Jucătorul meciului: Cristian Mihăiţă.

CS Blejoi a „răzbunat” singura înfrângere din acest sezon, care survenise în tur, exact la Boldeşti, cu un succes, scor 2-1, victorie care a încheiat cu un bilanţ perfect seria derbiurilor pentru echipa lui Răzvan Vlad.

Au fost victorii pe linie, cu Băneşti, Păuleşti şi, acum, Boldeşti, acest ultim succes conturându-se destul de greu, dacă este să ne luăm după scor şi după faptul că primele două ocazii importante au aparţinul „Boldeştinei”, prin Costache (17) şi Ad. Ilie (23). Apoi, liderul a trecut la timonă, după o ocazie a lui Ghinea, venind şi cele două goluri, ambele înainte de pauză.Mai întâi, fostul petrolist Vintilă a prins un “lob de zile mari”, mingea expediată cu capul de acesta prinzând spaţiul porţii, aproape de vinclu, pentru 1-0 (foto, min. 38). Apoi, chiar înainte de pauză, Cristian Mihăiţă a reuşit să ducă scorul la 2-0, dintr-o centrare a lui Vlad Badea.

Partea secundă a debutat cu oaspeţii căutând revenirea în joc, Roberto Alecsandru readucând “adrenalina” partidei, cu golul din min. 57, când a şutat plasat din marginea careului, învingându-l pe Ad. Gheorghe, pentru 2-1. Liderul Ligii A a reuşit însă să stopeze tentativele de egalare din partea oaspeţilor. Pe final, acelaşi Adrian Vintilă, marcatorul primului gol, a avut câteva bune oportunităţi, la una dintre ele, vârful gazdelor scăpând singur cu portarul boldeştean, dar Dinu a reuşit să-l blocheze pe atacant. Lucru care putea să “coste”, pe final, în min. 82, Petrolistul (fără Puchea şi Mihai Ene – ambi accidentaţi, în timp ce la gazde au lipsit Ruptureanu, Ursu şi C. Vasile) având o dublă ocazie, prin Costache şi Ad. Ilie.

“Emoţiile” meciurilor dificile pentru prima clasată s-au risipit, rămâne acum să se “bifeze” meciurile considerate facile! Teoretic şi practic, nu prea mai are ce să se întâmple în fruntea ierarhiei Ligii A!