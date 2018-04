Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, a declarat, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, că nunta sa împreună cu Alina Binder este programată pentru luna septembrie a acestui an şi va avea loc în România, din dorinţa ambilor miri.

„Nunta va fi în septembrie, am găsit locaţia, dar în curând vom anunţa toate detaliile. Va fi în România, trebuie să fie în România, amandoi ne dorim să facem aici pentru că reprezintă acasă pentru amândoi”, a explicat, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, fostul principe Nicolae.

Întrebat unde îşi va petrece Paştele în acest an, Nicholas Michael Medforth-Mills a precizat: „Sărbătorile de Paşti le voi petrece în Bucovina, alături de soţia mea şi de prieteni”.

De asemenea, el a mai spus că este primul Paşti fără Alteţa Sa Regală Regele Mihai, fiind încă dificil să depăşească momentele grele.

Nepotul Regelui Mihai a cerut-o în căsătorie pe Alina Maria Binder, în iulie 2017, în timpul vacanţei petrecute împreună în Cornwall. Inelul de logodnă este datat 29 iulie 2017, a dezvăluit Nicolae Medforth-Mills pentru postul naţional de televiziune.

Nicolae, în vârstă de 32 de ani, a primit titlul de principe în 2010. În august 2015, Regele Mihai a decis retragerea titlului principelui Nicolae. „Aceasta nu este o pedeapsă, ci a fost o decizie a regelui pentru viitor, după ce acesta a observat comportamentul nepotului său în public şi în privat, decizia fiind luată în asentiment”, a explicat, la vremea respectivă, consilierul personal al familiei regale, Ion Luca Vlad.