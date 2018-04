Preşedintele României i-a cerut public demisia premierului

Ieri, Klaus Iohannis, preşedintele României, i-a cerut public demisia premierului Viorica Dăncilă, după ce a anunţat că îi retrage încrederea pentru că nu face faţă poziţiei de prim-ministru şi transformă Guvernul într-o vulnerabilitate pentru România. Ieri dimineaţă, premierul Viorica Dăncilă l-a înştiinţat pe Klaus Iohannis că nu mai merge la întâlnirea programată de la Palatul Cotroceni pe tema situaţiei tensionate dintre BNR şi Guvern, preşedintele fiind anunţat prin cabinetul său. Conflictul dintre cei doi demnitari vine însă pe fondul tensiunilor privind gestionarea politicii externe a României, în contextul vizitei premierului în Israel „fără mandat” şi a deciziei unilaterale a Executivului de a începe demersurile pentru mutarea ambasadei României în Ierusalim. „Eu retrag încrederea doamnei Dăncilă. Pe 29 ianuarie guvernul a fost învestit. Au trecut aproximativ trei luni de atunci, după care pot să trag o concluzie. Doamna Dăncilă nu face faţă poziţiei de premier al României şi transformă guvernul într-o vulnerabilitate pentru România. De aceea, solicit public demisia doamnei Dăncilă din funcţia de premier”, a declarat preşedintele Iohannis. „Ar fi trebuit să am o întâlnire la ora 11.00 (n.n. – ieri) cu doamna Dăncilă. Acea întâlnire nu s-a mai ţinut, dar asta n-are nicio importanţă şi nu schimbă cu nimic lucrurile pe care am intenţionat să le comunic astăzi românilor. Întâlnirea urma să aibă ca temă centrală conflictul între Guvern şi PSD, BNR pe cealaltă. Săptămâna trecută în Guvern s-a discutat un document secret, un memorandum secret pe politica externă. Asta a fost o mare greşeală, fiindcă în politică externă dacă vorbim de documente secrete trebuia să fie consultat preşedintele, lucru care nu s-a întâmplat. În Constituţie, în toate deciziile, se statuează şi se ştie că este nevoie, în interesul României, de o consultare instituţională între premier şi preşedinte, că este nevoie, în interesul României, nu în interesul cuiva particular ca autorităţile publice să colaboreze loial. Aceste lucruri nu au fost înţelese de doamna Dăncilă. Doamna Dăncilă spunea aşa: jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor… suveranitatea, independenţa teritorială. E jurământul pe care îl depunem noi şi apoi obţinen demnităţi publice. Asta înseamnă nu doar că se respectă ad literam Constituţia, legile ţării, ci şi principiul colaborării loiale, deciziile CCR. Toate acestea în interesul României şi al românilor. Doamna Dăncilă a preferat să execute ordinele venite de la partid”, a explicat Iohannis.

De menţionat, Klaus Iohannis a declarat, joi, că vizita în Israel a premierului şi a preşedintelui Camerei Deputaţilor s-a făcut în secret, menţionând că Viorica Dăncilă nu a avut mandat pentru întâlnire. Referitor la Liviu Dragnea, Iohannis a spus „cine ştie ce înţelegeri secrete face cu evreii”.

Ulterior, şeful statului şi-a cerut scuze spunând că nu a vrut să supere comunităţile evreieşti.

Florin Iordache: Iohannis a intrat în campanie electorală!

Preşedintele Comisiei speciale care a modificat legile justiţiei, Florin Iordache, a declarat, ieri, referitor la cererea preşedintelui de demisie a premierului, că şeful statului a intrat în campanie electorală şi că acesta e supărat de succesul vizitei Vioricăi Dăncilă în Israel. „Avem un Guvern care are o legitimitate acordată de către Parlament şi avem un cetăţean supărat care a intrat în campanie. Preşedintele să citească și Constituţia. Cine face astfel de afirmaţii să citească și Constituţia pentru că, repet, încrederea o dă Parlamentul. Preşedintele e deranjat de succesul vizitei premierului în Israel”, a declarat Florin Iordache.

Călin Popescu Tăriceanu: Singurul în măsură să dea un verdict este Parlamentul

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, ieri, după ce preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut public demisia premierului Viorica Dăncilă, că singurul în măsură să dea un verdict în privinţa prim-ministrului este Parlamentul. „Singurul în măsură să dea un verdict, după cum ştim, este Parlamentul. Parlamentul asigură controlul asupra Executivului, Parlamentul dă votul de încredere şi numai el poate să îl retragă. Preşedintele nu are nimic de a face cu această problemă. Preşedintele poate să ceară demisia premierului aşa cum orice cetăţean nemulţumit poate să ceară. Are aceeaşi valoare, nici mai mare, nici mai mică. Eu am văzut la nivelul Guvernului o activitate foarte serioasă, am văzut în premierul Dăncilă un premier foarte implicat, foarte responsabil. Un om care stă, cântăreşte şi decide. Mie mi se pare că alegerea pe care am făcut-o desemnând-o pe doamna Dăncilă pentru funcţia de prim-ministru a fost o decizie foarte inspirată”, a spus Tăriceanu. Călin Popescu Tăriceanu a făcut referire şi la declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis, cu privire la faptul că premierul Viorica Dăncilă nu a avut mandat pentru vizita oficială efectuată în Israel. „Am auzit o afirmaţie cu totul şi cu totul nesusţinută de nimic. Vreau să îi atrag atenţia preşedintelui că un prim-ministru niciodată nu are nevoie de mandat pentru a face o vizită externă. Viorica Dăncilă, prim-ministru, vorbeşte în numele Guvernului şi în numele României. Nu este preşedintele singura voce care vorbeşte în numele României”, a mai spus Tăriceanu.

Opoziţia, mobilizată pentru moţiune de cenzură

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, ieri, pentru Mediafax, că demersul preşedintelui Klaus Iohannis de a cere demisia premierului Viorica Dăncilă este “perfect motivat”. “Este un demers perfect motivat. Doamna Viorica Vasilica Dăncilă nu are ce să caute în fruntea Guvernului. Este o marionetă a lui Dragnea şi a lui Tăriceanu, care execută orbeşte toate ordinele ticăloase ale celor doi”, a declarat preşedintele PNL, Ludovic Orban. Acesta a adăugat că PNL va depune o moţiune de cenzură în momentul în care vor exista cele mai mari şanse pentru a obţine un număr cât mai mare de voturi.

Liderul senatorilor PMP: Va propune tot un premier PSD?

Liderul senatorilor PMP, Dorin Bădulescu, a declarat pentru Mediafax că partidul său ar susţine o moţiune de cenzură împotriva Cabinetului Dăncilă, însă, pe de altă parte, el se întreabă dacă preşedintele Klaus Iohannis ar numi tot un premier de la PSD, în cazul în care Viorica Dăncilă ar demisiona. „Cu siguranţă este cea mai bună măsură (o moţiune de cenzură – n.r.). Este evident că PMP va susţine o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă. Vedem ce se întâmplă numai în ultima perioadă, plecând de la ultimul scandal privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. O chestiune de politică externă care distruge eforturile diplomatice ale României de 50 de ani încoace, în zona respectivă. Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă doamna Dăncilă şi-ar da demisia? Oare Klaus Iohannis va propune tot un premier de la PSD? Aceasta este marea întrebare. Sunt sceptic, având în vedere că toată lumea aştepta de la domnul Iohannis, de la numirea domnului Tudose, să numească un premier din partea dreaptă”, a afirmat ieri, pentru Mediafax, Dorin Bădulescu. El a precizat că gestul normal ar fi o demisie a premierului Viorica Dăncilă.