Andrei Nicolae, deputat PSD Prahova

Acest fapt este constatat de Eurostat, care comunică avansul consistent al creșterilor de salarii din România, comparativ cu media europeană. În 2017, costul cu forța de muncă în România a crescut cu 17,1%, în medie, față de 2,3% în UE. Cu toate aceste creșteri remarcabile, un român este plătit cu doar 6,3 euro brut/oră, adică la mai puțin de un sfert față de un european, care câștigă 27 de euro în fiecare oră.

Diferența foarte mare – practic în Europa forța de muncă este cu peste 400% mai scumpă – face România să rămână un paradis investițional din perspectiva costului cu personalul.

În egală măsură, se justifică și se impune continuarea politicii de reducere a decalajului și de majorare a salariilor, inclusiv a salariului minim. De la preluarea guvernării, în ianuarie 2017, salariul minim al românilor a crescut de două ori, pentru a ajunge azi la 1900 de lei brut.

Se cunoaște faptul că România are cel mai ridicat randament al muncii din Uniunea Europeană – 232% – calculat ca raport între productivitatea obținută și salariile plătite. Pe locul doi este Polonia – cu 209%, urmată de Bulgaria – cu 207%. Ultimele clasate în privința clasamentului muncii sunt Finlanda – cu 82% și Danemarca – cu 75%. De altfel, în ultimii 7 ani, România conduce detașat în clasamentul creșterii productivității ( + 135%).

Avem, așadar, toate argumentele și justificările economice pentru ca forța de muncă să fie plătită mai bine, fapt care se produce asumat și sistematic potrivit programului de guvernare PSD-ALDE.

Mai mult decât atât, Institutul Naţional de Statistică a confirmat faptul că, în ciuda inflaţiei scăpate de sub control de BNR, în ciuda devalorizării leului, puterea reală de cumpărare a românilor a crescut în ultimul an cu peste 6 procente. Declaraţiile alarmiste ale propagandei şi ale opoziţiei se dovedesc a fi mincinoase.

Problemele generate de inflație puteau fi evitate dacă BNR şi-ar fi adaptat politica monetară la măsurile din programul de guvernare şi dacă şi-ar fi atins ţinta de inflaţie, creşterea puterii de cumpărare ar fi fost mai substanţială pentru că, potrivit datelor INS, salariul mediu net a crescut în ultimul an cu peste

11 procente.