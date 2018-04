N. Dumitrescu

Contribuabilii ploieşteni care vor să primească bonus pentru plata în prima tranşă, cu anticipaţie, a întregii sume datorată pentru anul 2018 ca taxe şi impozite locale, ar trebui să se grăbească. Având în vedere că data de 31 martie 2018 – prevăzută în lege ca termen până la care se acordă o reducere de 10% persoanelor fizice și juridice pentru plata integrală cu anticipaţie a impozitelor locale – a fost o zi nelucrătoare, Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti a anunţat că în aceste condiții contribuabilii pot beneficia de o asemenea facilitate până astăzi, 2 aprilie. Trebuie menţionat și că, păstrând tradiţia anilor anteriori, şi în 2018 contribuabilii ploieşteni vor să îşi menţină statutul de bun-platnici la achitarea taxelor şi a impozitelor locale. Confirmarea vine din statistici, în contextul în care, până la data de 29 martie, au achitat taxele pentru imobile, autovehicule și terenuri deținute în proprietate 102.693 de contribuabili, dintre care 91.520 au beneficiat şi de reducerea de 10%.

Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti a anunţat că astăzi este ultima zi în care se mai pot achita taxele şi impozitele locale aferente primei tranşe din anul 2018, dar şi când se mai poate acorda reducerea de 10% pentru contribuabilii care plătesc cu anticipaţie suma datorată pentru întregul an. “Având în vedere faptul că 31 martie 2018 – data prevăzută în lege până la care se acordă bonificaţia de 10% persoanelor fizice și juridice pentru plata integrală cu anticipaţie a impozitelor locale – este o zi nelucrătoare, contribuabilii pot beneficia de această facilitate până luni, 2 aprilie 2018, inclusiv, conform prevederilor art. 75 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală coroborate cu cele ale art.181 din Codul de Procedură Civilă. Ulterior acestei date, pentru sumele neachitate la termenul scadent se calculează majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, până la data stingerii integrale a obligaţiilor fiscale datorate”, a anunţat, în mod oficial, conducerea instituţiei. Conform datelor statistice, ca şi în anii precedenţi, şi în 2018 contribuabilii ploieşteni îşi menţin statutul de bun-platnici la achitarea taxelor şi impozitelor locale. Astfel, până pe 29 martie şi-au achitat impozitele şi taxele locale 102.693 de contribuabili, dintre aceştia 91.520 fiind cei care au beneficiat de reducerea de 10% pentru că au achitat sumele datorate integral, cu anticipaţie. De altfel, încă din primele zile ale acestui an ploieştenii s-au grăbit să-şi achite impozitele şi taxele pentru bunurile pe care le au în proprietate, respectiv clădiri, autovehicule și terenuri. Astfel, în perioada 4-10 ianuarie, zilnic, la fiscul local s-au prezentat aproape 1.000 de persoane, dintre cei aproape 8.000 de contribuabili, peste 6.200 de persoane achitând în integralitate taxele aferente pentru întregul an. Ca şi în anii trecuţi, miza a fost bonificaţia de 10% care este acordată dacă, până la sfârşitul lunii martie, se efectuează plata integrală cu anticipaţie a impozitelor, în condiţiile în care, conform legislaţiei fiscale, acestea se plătesc anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Mai trebuie adăugat faptul că ploieştenilor, proprietari de imobile, terenuri sau maşini, nu le-a fost greu să facă, încă de la începutul anului, calculele în ceea ce priveşte taxele şi impozitele datorate pentru 2018, având în vedere că au fost aceleaşi costuri ca şi anul trecut, cu precizarea că este al doilea an consecutiv în care nivelul se menţine redus cu 10% faţă de valorile percepute în anul 2016.

În acest context, Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti a pus la dispoziția contribuabililor mai multe modalităţi de plată: în numerar/POS-uri prin casieriile Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti situate în strada Basarabi nr. 5, programul cu publicul fiind de luni până vineri între orele 8:00-18:00; Şoseaua Vestului nr. 19: luni, marţi, joi 8:00-16:30; miercuri 8:00-18:30; vineri 8:00-14:00; Bulevardul Independenţei nr.16: luni, marţi, joi 8:00 – 16:30; miercuri 8:00-18:30; vineri 8:00-14:00; în incinta Halelor Centrale, etaj 1 – la sediul Direcţiei Gestiune Patrimoniu: luni, marţi, miercuri, joi 8:00-16:30; vineri 8:00-14:00; în incinta Tribunalului Ploieşti: luni, marţi, miercuri, joi 8:00–15:30: vineri 8:00-14:00; prin Infochioşcuri: casieria Serviciului Public Finanţe Locale (din str. Basarabi nr.5), Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova ( strada Vasile Lupu nr. 60, etajul 2-Serviciul Înmatriculări Permise), mall Shopping Center (fost Mercur) şi la sediul instituţiei, din Bulevardul Independenţei nr.16. Plata se efectuează pe baza cardului bancar şi a cărţii de identitate a contribuabilului, cu menţiunea că Primăria Municipiului Ploieşti nu percepe comision contribuabililor pentru aceste încasări. De asemenea, plata taxelor şi a impozitelor se mai poate face şi la oficiile poştale, dar şi prin Sistemul Naţional Electronic de Plăţi, prin accesarea site-ului www.ghiseul.ro, dar numai în cazul acelora care deţin carduri bancare şi, în baza cărora, și-au creat cont, cât şi prin virament bancar.

Conform unei situaţii valabile în 2017, la Serviciul Finanţe Locale Ploieşti erau înregistraţi peste 146.000 de contribuabili persoane fizice şi aproape 7.000 de contribuabili persoane juridice.