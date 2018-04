Soția știe cel mai bine!

De ziua lui, soţul primeşte din partea soţiei un şampon împotriva căderii părului.

– Dar mie nu-mi cade părul, iubito…

– Nu-i nimic, dă-i-l colegei tale de serviciu, ei îi cade…

Un bărbat se plimba pe o plajă și la un moment dat se împiedică de o lampă îngropată în nisip. O ridică și o scutură, când apare un duh.

– Bine, bine, m-ai eliberat din lampă. O să-ți îndeplinesc o dorință.

– Întotdeauna am vrut să merg în Hawaii, dar am rău de mare și mi-e frică de avion. Poți să construiești un pod până acolo, ca să pot merge cu mașina?

– Asta e imposibil. Gândește-te la logistica necesară! Cum pui piloni pe fundul oceanului? Gandește-te cât ciment, cât oțel! În niciun caz. Pune-ți altă dorință!

– Știi, am fost însurat de patru ori. Toate soțiile mele au spus că sunt un nesimțit și un insensibil. Aș vrea să înțeleg femeile…

– Podul să fie cu două benzi sau cu patru?

Un evreu aterizează la Otopeni, după 30 de ani de stat în Israel. Vede un automat de băuturi, bagă 10 lei să își ia o Coca-Cola, însă aparatul îi ia banii, dar nu-i dă sucul.

Mai bagă 10 lei, nimic.

Mai încearcă cu încă o bancnotă, nimic.

Se dă trei pași înapoi, își mângâie barba și șoptește:

-Genial…

În muzeu:

– Aceasta este Minerva.

– Şi acolo, în spate, statuia aia, este soțul ei?

– Nu… Ea n-a avut soț. Ea a fost zeița înțelepciunii!

– Nu vă supăraţi, cum ajung la gară?

– Ţineţi drumu’ ăsta, treceţi de ultima casă, apoi traversaţi păduricea şi peste un kilometru aţi ajuns.

– Da’ de ce-aţi pus-o aşa departe de sat?

– Păi, ne-am gândit s-o punem mai aproape de calea ferată.

Un cerşetor stătea lăţit pe trotuar.

Îl vede un trecător şi începe să urle la el:

– Băăăiiiii, tu ştii cine sunt eu? Eu sunt Iisus Cristos!! Trecătorul, contrariat:

– Pleacă dom’le de aici că nu se poate!

– Pot să-ţi demonstrez. Hai cu mine. Merg amândoi până la barul de peste drum. Când intră pe uşă, barmanul îşi pune mâinile în cap şi zice:

– Iisuseee, iar ai venit?

– Copii, direcţiunea anunţă că, de astăzi, aveţi semnal wi-fi în perimetrul şcolii!

– Am văzut că avem wi-fi, dar ni se cere parola. Care e parola?

– Simplu. Astăzi, parola este anul războiului de independenţă…

Un judecător şi-a pus în gând să fie mai tolerant în perioada Sărbătorilor.

– De ce eşti acuzat?

– De a-mi fi făcut cumpărăturile cu anticipaţie.

– Dar asta nu-i un delict! Cu câtă anticipaţie?

– Păi, înainte de a se deschide magazinul.

– Ce mai e nou pe la şcoală, fiule?

– Nimic. Mi-au prelungit contractul pentru clasa a IV-a.

Tatăl tău nu te mai ajută la teme?

– Nu, doamnă, notele dv. l-au jignit foarte tare!

– Dragule, dacă hoţii m-ar răpi pe mine şi pe mama, de cine ţi-ar fi mai mult milă?

– De hoţi…

În restaurant, după o lungă aşteptare, clientul întreabă:

– Nu vă supăraţi, chelnerul care mi-a luat comanda mai lucrează la dv.?

Sună telefonul la poliţie:

– Săptămâna trecută, v-am semnalat dispariţia soţiei mele. Ei bine, puteţi abandona cercetările.

– Aţi găsit-o?

– Nu. Dar între timp am mai reflectat.

Nu mai pot, m-am săturat să alerge toate femeile după mine!

– Si ce-ai de gând să faci?

– Nu mai fur poşete!

– Căsătorit?

– Da, de 25 de ani!

– Copii aveţi?

– Da, doi!

– Animale?

– Nu, sunt educaţi, se poartă frumos.

O blondă îşi ia o slujbă la domeniul public.

Trebuia să vopsească banda de pe mijlocul unui drum de ţară. Şeful ei îi spune că se află în perioada de probă şi trebuie să vopsească cel puţin 2 kilometri pe zi, dacă vrea să-şi păstreze serviciul. Verificând la sfârşitul zilei, el vede că în prima zi făcuse 4 kilometri, dublu faţă de medie. A doua zi a fost puţin mai dezamăgit, pentru că blonda nu vopsise decât 2 km. Se gândeşte că oricum asta e media şi trece cu vederea. Dar a treia zi, când blonda vopsise doar 1 km, îi spune:

– Ce problemă ai? Vreo boală, vreo defecţiune a echipamentului? Ce te opreşte să faci 2 kilometri pe zi?

– Ştiţi, cu fiecare zi sunt din ce în ce mai departe de găleată!

La ora de desen, un copil desena un îngeraş. Vine profesorul şi zice:

– Ce desenezi acolo?

– Un îngeraş!

– Cu trei aripi? Unde ai mai văzut îngeraş cu trei aripi, copilule?

– Dar dumneata cu două aripi unde ai văzut?

La pediatru, tatăl cu băieţelul de un an: – Domnu’ doctor, sunt foarte îngrijorat! Copilul, până la vârsta asta, încă nu a deschis ochii… – Dumneavoastră ar trebui să-i deschideţi! Copilul este chinez….

Bunicul: – Nepoate, ţine minte, femeile sunt ca merele, alea frumoase nu sunt bune, iar alea bune nu sunt frumoase! Nepotul: – Bunicule, dar nu se întâmplă să fie şi bune şi frumoase? Bunicul: – Nepoate, la mere se întâmplă…

Un băiat îl întreabă pe tatăl său: – Tată, unde te-ai născut? – În Iaşi. – Dar mama? – În Constanţa. – Şi eu? – În Bucureşti. – Ce minune că ne-am întâlnit!

Un român şi un ungur, în tren:

Ungurul:

– Nu te supăra! Ce scrie pe plăcuţa asta?

Românul:

– Păi, scrie, în româneşte, Nu vă aplecaţi pe geam, pericol de moarte!

Ungurul:

– Da’ mai jos ce scrie?

Românul:

– Păi, scrie acelaşi lucru, dar în engleză.

Ungurul:

– Da’ mai jos?

Românul:

– Acelaşi lucru, dar în franceză.

Tot aşa până s-a terminat lista.

La sfârşit, ungurul întreabă:

– Da’ în ungureşte, de ce nu scrie?

Românul răspunde:

– Păi, voi aveţi voie!