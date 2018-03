Primul ajutor este gratuit doar în România!

Turiştii care se aventurează pe munte în ciuda avertismentelor salvamontiştilor din judeţul Hunedoara vor fi sancţionaţi. Prefectul spune că a fost făcut un regulament potrivit căruia turiştii sunt liberi să meargă unde vor, dar vor plăti pentru această libertate dacă au nevoie de ajutor, potrivit Mediafax.

Prefectul judeţului Hunedoara, Tiberiu Kiszely, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, că persoanele care ajung în zonele cu risc însemnat de avalanşă, în ciuda avertizărilor primite din partea meteorologilor şi a salvamonţiştilor, ar trebui să suporte cheltuielile pentru salvare.

Autorităţile au lucrat la un regulament-cadru care va fi trimis consiliilor locale din zonele montane, urmând ca fiecare autoritate locală să decidă dacă îl adoptă sau nu.

Tiberiu Kiszely a afirmat că există foarte multe cazuri de turişti care ignoră avertismentele şi se aventurează pe munte.

Salvamontiştii susţin că sancţiunile ar putea fi la nivelul celor stabilite pentru turiştii care nu respectă regulile în zonele în care sunt parcuri naturale.

Directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodeanu, a declarat că turiştii ar trebui măcar să anunţe autorităţile în momentul în care pornesc către o zonă de risc.

”Noi nu vrem să încălcăm libertatea oamenilor, dar dacă ne-ar anunţa am putea suplimenta oamenii care sunt de serviciu, în loc de doi să trimitem patru sau şase. Dacă nu ştim nimic şi ne anunţă că deja s-a întâmplat, până îi adun pe oameni şi până ajung sus, în creastă, fac 6-7 ore. Cei care se aventurează o fac pe răspunderea lor”, a spus directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Hunedoara.

Potrivit acestuia, primul ajutor este gratuit numai în România.

Instituţia are 82 de salvatori în tot judeţul, din care 60 sunt montani.