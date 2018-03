Atletic Bradu – Astra 2 0-1 (0-0)

Stadion: ”Bradu”. Spectatori: circa 150. A marcat: Vâlceanu (59)

Atletic: Oprican – Achim, C. Șerban, Din, Ciucă – Golban, Murineanu (66 Fundătureanu) – Trașcă, Tănase (81 Paraschiv), Preda (77 Sucală) – Albu (68 Tănăsescu). Antrenor: Ovidiu Tică.

Astra 2: Nedelcovici – Mihăilă (88 Dobre), Popescu (cpt), Barbir, F. Ioniță – Chiriac, Banu, G. Matei (46 Șerban) – Chipirliu, Găvârliță (78 Dr. Gheorghe), Vâlceanu (68 Khalil). Antrenor: Marius Măldărășanu.

Avertismente: Tănase (52), Șerban (62)

Au arbitrat: Nicolae Breoi – Marius Bărbulescu, Cătălin Neagu (toți din București)

Observatori: Vasile Blagoe (Drobeta Tn. Severin), Silviu Crângașu (Ploiești)

Jucătorul meciului: Raul Găvârliță.

Cu doi jucători cu „CV de Liga I” în teren, Vâlceanu, care a și marcat golul de trei puncte, și Chipirliu, mai ”dedicat” echipei ca oricând, cu aceeași ”armată” de jucători născuți în anii 1999-2000 în teren, cu un fundaș central nou, Dany Barbir, foarte interesant în meciul său de debut, Astra 2 a început returul bine, cu trei puncte câștigate meritat în deplasarea de la Bradu. La capătul unui meci în care a fost echipa mai bună, cu posesie superioară și cu ocaziile mai clare, formația ploieșteană s-a impus prin reușita lui Vâlceanu, un șut perfect plasat al acestuia, din afara careului, aproape de vinclu, în min. 69, care a decis soarta punctelor. A mai fost și o bară a lui Șerban, intrat foarte bine, după pauză, gazdele contând puțin la capitolul faze de gol.

„Vârfurile” generaţiei 2000, la trial

De ieri, doi dintre jucătorii clubului Astra se află la o acțiune de selecție pentru lotul UEFA 2000, trial găzduit la baza FRF de la Buftea. Este vorba despre mijlocașii centrali Gabriel Șerban și Paul Banu, ambii aflați la al doilea an de prezență în eșalonul trei. Deja, la lotul Under 18, Astra are un titular incontestabil, Ovidiu Chiriac, cei doi colegi ai săi sperând să-i devină colegi. Cei doi juniori ploieșteni au contribuit la succesul Astrei din meciul de la Bradu, Banu fiind integralist, în timp ce Șerban poate fi considerat ”omul reprizei secunde”, după intrarea sa jocul ofensiv al ”satelitului” schimbându-se mult în bine.