Fl.Tănăsescu

“Cuuuuuuuul – cat ! Șezi cuminte ! Mișcă ! Ridică-te ! “, sună comenzile scurte, sacadate și la obiect ale polițiștilor prahoveni, “susținuți” – cum se spune în termenii de specialitate din branșă – de anagajați ai trupelor speciale. Adică, de mascați.

Și liniște e-n zonă. Și nimeni nu mai mișcă. Cu excepția celor cărora li s-a ordonat să se conformeze comenzilor sus- amintite. Comenzi dintre care a lipsit, cum este regula la percheziții, comanda “ Mâinile la spate !”

Nu de alta, dar un câine – polițist, antrenat pentru detectarea explozibililor ( bombelor), are doar picioare, nu și mâini (sic!). Iar patrupedele – dirijate de stăpânii lor – au făcut demonstrații de virtuozitate în fața asistenței care, ne credeți sau nu, amuțise. Asistență care a presupus elevi de la școlile din județ. Elevi care nu au ratat ocazia să se fotografieze în dubele oamenilor legii, luând locul șoferului, să se urce pe motocicletele care slalomează pe DN 1, când e traficul aglomerat, pentru a supraveghea dacă face vreun șofer vreo aroganță și intră pe contrasens, pentru a depăși coloana. Nu în ultimul rând, pentru a-și face selfie cu mascații.

Fiindcă da, și mascații sunt amabili câteodată ! Cum s-a întâmplat ieri, când la sediul IPJ Prahova, de pe “Vasile Lupu”, a fost marcată Ziua Poliției Române.

“De ce nu am sărbătorit acest lucru chiar în ziua de 25 martie, cum ar fi fost normal ? Păi, știți unde erau efectivele inspectoratului la sfârșitul săptămânii trecute ? Pe teren, angrenate fie în intervențíi cu care se confruntă în fiecare zi, fie pentru dirijarea sau blocarea unor drumuri, fiindcă – , dacă mai țineți minte – a nins ca-n toi de iarnă. La Ciorani, de exemplu, unii dintre colegii mei împingeau mașinile care rămăseseră blocate din cauza zăpezii viscolite”, ne explică comisarul şef Ginel Preda, adjunct în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, rațiunea pentru care evenimentul din 25 martie a fost marcat ieri, în ziua de 30 a lunii.

Da, ieri au fost o zi cu soare și o ocazie cum nu se poate mai bună nu doar pentru elevii din județ să vină să vadă armele din dotare , aparatura omenilor legii sau cum răspund câinii- polițiști la comenzi, ci și pentru copiii polițiștilor să afle cam ce face tata la serviciu. Și să-și răspundă la o întrebare de genul “De ce întârzie tata peste orele de program, că doar este bugetar?”. Este cazul Teodorei Chivu, care a încălecat pe-o șa de motocicletă ( foto 1) și pe care, în afară de ce face tatăl său ( angajat al IPJ Prahova), o interesează și alte detalii, din viața civilă de data aceasta. “Când apare ziarul, să știu și eu, să-l cumpăr !”, ne interoghează. Pardon, ne întreabă. Și nu puteam să nu ne conformăm unui asemenea “ordin”, răspunzându-i dintr-o suflare “Mâine !”. Adică, azi.

Tot ieri, a avut ocazia și soția unuia dintre purtătorii de cuvânt ai inspectoratului, Marian Popescu, să îi cunoască pe unii dintre ziariștii care-l sâcâie la miezul nopții sau în zorii zilei, cu întrebări mai mult sau mai puțin stupide, ori cu reproșuri pe din afară cu drumul … (foto 2). Iar pe fiica lui, Delia, cu greu am convins-o să râdă când i-am făcut poză. Și ne-a amintit că studiile au demonstrat că, de mici, copiii intuiesc oamenii răi. Ca să nu zicem suspecții !

Chiar invocând zicala că “sângele apă nu se face”, tot n-am îndrăznit în niciuna dintre cele două situații amintite să întrebăm părinții dacă fiicele lor vor urma cariera de polițist. Sau de procurori. Ori de detectivi. Sau de judecători.

Cum, de altfel, nu l-am întrebat nici pe Ovidiu Rădulescu, directorul Școlii Gimnaziale “Arhitect Toma T. Socolescu”, din Păulești – prezent la eveniment alături de elevi ai instituției de învățământ din localitate -, dacă unii dintre copiii de la şcoala pe care o conduce chiar vor să se facă, într-adevăr polițiști, fiindcă prea erau interesați de armamentul din dotare, de cum se ia dușmanul în cătare, la ce distanță bate pușca semi-automată cu lunetă, cât dresaj trebuie pentru un câine – polițist să facă piruetă.

Da, ieri la sediul IPJ Prahova a fost marcată, cu întârziere de cinci zile, Ziua Poliției Române. De parcă ar conta – la întârziere ne referim -, câtă vreme sute de elevi și oameni în toată firea au intrat pe porțile instituției. Și s-au bucurat de o amabilitate din partea oamenilor legii pe care numai cine nu a fost ieri pe “Vasile Lupu” nu o poate nici măcar bănui.