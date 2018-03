Primul episod al interviului luat de Ion Cristoiu lui Sebastian Ghiță şi data publicităţii de Evenimentul zilei s-a terminat cu momentul în care fostul deputat îi arată o fotografie din telefonul său. În acest al doilea episod, fostul deputat vorbeşte despre persoanele care apar în imagine, alături de Laura Codruța Kovesi. Fotografia a fost făcută acasă la Sebastian Ghiță, în Ploiești.

În partea a II-a a interviului, Sebatsian Ghiţă vorbeşte în detaliu şi despre petrecerile din vilele SRI organizate cu ocazia aniversărilor lui Florian Coldea, omul de afaceri vorbind şi despre poveştile celor care participau la aceste evenimente.

Continuăm publicarea interviului apărut în Evenimentul zilei.

N-am avut nicio relație sentimentală. Ca să închidem relația mea cu Kovesi”

Ion Cristoiu: Fotografiile ni le arătaţi?

Sebastian Ghiţă: Dumneavoastră da, dar nu cred că e momentul ca eu să fac ceva peste preşedintele ţării, peste deciziile instituţiilor din ţara mea şi să încerc să provoc eu, într-un fel sau într-altul, căderea sau menţinerea acestei doamne Kovesi.

– O să mi-o arătați chiar în cursul interviului, o să mi-o arătați și o să mă conving.

– V-o arăt acum, ca să nu mai avem dubii cu privire la vizita la mine acasă a doamnei Kovesi.

– Pot să o arăt la cameră?

– Nu. Vă rog!

– Deci, eu am fotografia. Dumneavoastră o țineți în telefon? Credeam că o țineți undeva pe un stick secret. Eu am fotografia și trebuie să pun întrebări, sunt jurnalist. Aici în spate ce sunt, cărți?

– Aici este o cramă. În subsolul casei mele este o cramă de ținut vinul aromat.

– Doamna Codruța Kovesi… ia vedeți,că dumneavoastră sunteți IT-ist. (Ion Cristoiu se uita în telefonul lui Sebastian Ghiță – n.n.)

– Stinge lumina din când în când.

– Doamna Kovesi este alături de o doamnă frumoasă și de un domn mai cărunt, sunt trei persoane, ca să înțeleagă telespectatorii , vă rog să…

– Sunt membri ai familiei mele.

– Membri ai familiei, bănuiesc…

– Mai erau și alte persoane acolo.

– Am avut odată un dialog la B1…

– N-am avut nicio relație sentimentală. Ca să închidem relația mea cu Kovesi.

– În sfârșit, m-ați convins că era și soția. Mă rog, putea să nu fie. O întrebare: dar de ce ați făcut poze? A vrut doamna să facă poze?

– Eram mult mai relaxați, mult mai deschiși, cu poze, filme. Dar chiar și aici, la acest eveniment, mai erau niște personae, ca și în vilă la SRI. Nu cred că demiterea unui demnitar, mai ales a zeiței anticorupție, poate fi făcută scurgând filme și poze din locațiile Serviciului. Nu va accepta niciodată Serviciul chestiunea asta. Această poză este de la mine de acasă. La mine acasă, în Ploiești.

„La una dintre acele întâlniri, la care mai târziu a apărut și Victor Ponta, a fost și Codruța Kovesi”

Ion Cristoiu: Aveați o cramă și acolo?

Sebastian Ghiţă: Acolo nu este o cramă, acolo este o vie, lângă Mizil, care are un mic restaurant și unde mai negociam din când în când, toamna.Și la una dintre acele întâlniri, la care mai târziu a apărut și Victor Ponta, a fost și Codruța Kovesi.

– Deci erau mai multe persoane.

– Știți de ce am spus lucrurile acestea ? Eu am spus-o de mai multe ori.

– În primul rând, de ce nu vreți să dați publicității?

– V-am spus de ce. Pentru că astăzi, președintele Iohannis a spus că nu contează ce se întâmplă în DNA pentru partenerii internaționali, pentru celelalte cancelarii din Europa și din America. Experimentul Kovesi – DNA e unul foarte reușit. Electoratul domnului Iohannis îi cere să se situeze de partea Codruței indiferent de ce tâmpenii face, nu a făcut doar tâmpenii, a făcut și lucruri bune. Și nu de partea lui Dragnea și Tăriceanu. Și din punct de vedere electoral e o chestiune de înțeles. Și întrebarea este cine sunt eu să calc decizia? Nu m-a săturat dracu, de am ajuns aici?

– Stimați telespectatori, am văzut din tot ce spune domnul, repet cu toată responsabilitate de jurnalist de 50 de ani, proba că doamna Kovesi era în relație de prietenie nu numai cu domnul Sebastian Ghiță, dar iată că și cu familia, există, eu am văzut acea fotografie, am și comentat-o cu domnul Sebastian Ghiță, vă spun că ea există, este în telefonul lui Sebastian Ghiță și în consecință domnul Sebastian Ghiță nu minte. După părerea mea, nu zic minte, pentru că e prea dur pentru o doamnă, nu spune adevărul doamna Codruța Kovesi. De ce nu spune, ia să-l întrebăm pe domnul Ghiță, poate ne spune de ce ea nu spune, care-i povestea? Și dacă venea la dumneavoastră acasă, care-i problema?

– Nu văd nicio problemă. Cred că și-a făcut o problemă mințind. Dar, știți care e cea mai mare problemă a acestor oameni, pe care le-am spus-o: Băi, oameni buni, Florine, Codruța, domnul general Dumbravă, șefii de la apărarea Constituției, protecție internă, toți șefii din instituțiile astea cu care mă întâlneam zilnic, dacă eu am stat lângă voi, am furat și-am jefuit și am făcut tot ce m-ați măscărit și bălăcărit voi în presa asta la comandă sau la ordin, noi oamenii ce putem să credem despre voi, ce ați făcut voi, ați stat cu cel mai negru, hoț, corupt om în brațe atâția ani? Sau eu am furat cu alt scop, cu voi sau…

– Care-i problema de nu recunoaște?

– Ei n-au explicație la chestia asta. Voi, 10 ani ați stat cu ăsta bot în bot și el a fura sub nasul vostru?

„O să vă spun ceva, foarte greu venea la aceste întâlniri Codruța fără Florin”

– Ei, am înțeles. Asta era!

– Mi-au creat o imagine atât de rea, pe care n-au cum s-o justifice. Acum au însăilat și au falsificat dosare și au creat o imagine atât de rea încât n-au mai putut să justifice cum de-au stat atâta timp bot în bot cu mine. Că nu le-am dat bani, n-am făcut afaceri cu ei, n-am avut niciun aranjament.

– Domnul Sebastian Ghiță, de ce nu a venit doamna Kovesi acasă la mine și a venit la dumneavoastră, care-i temeiul?Vă întreb?

– Nu putea doamna Kovesi să intre în toate casele din România.

– Dar de ce cu dumneavoastră? Întreb care era relația?

– Recunoaște sau nu recunoaște, în acel moment, în acel cerc de oameni, ne consideram prieteni. Eram mai multe persoane. Multă lume.

– Cine v-a făcut cunoștință cu ea și ce era când v-a făcut cunoștință? Nu cred că o cunoșteați din cele mai străvechi timpuri.

– O să vă spun ceva, foarte greu venea la aceste întâlniri Codruța fără Florin.

– Domnul Coldea era și el acuma sau era fără el?

– Rar, aproape niciodată, nu știu dacă pot să spun. Rar o vedeai pe Codruța Kovesi fără Coldea.

– La aceste întâlniri, care am înțeles că erau de viață, Florian Coldea venea la dumneavoastră acasă.

– Da.

M-am așezat și eu la coadă, ca toată lumea. „Bună ziua. Sunt Sebastian Ghiță”

Ion Cristoiu: Și venea, deseori, împreună cu Codruța Kovesi.

Sebastian Ghiţă: Rar o vedeai pe Codruța Kovesi fără Florian Coldea.

– Ce, era bodyguard-ul ei?

– Aveau o relație mai strânsă profesional, ca să nu las loc de interpretări din nou, gratuite, pot să vă spun. Putem să o acuzăm pe Kovesi, putem să zicem orice, nu am văzut niciodată…

– Deci, dumneavoastră dezmințiți vreo relație mai apropiată decât cea profesională, chiar și de prietenie. Spuneți-mi următorul lucru, încă odată vă întreb omenește, cum ați cunoscut-o epic, n-o să-mi spuneți că ați cunoscut-o pe Codruța Kovesi din antichitate. Încercați să vă amintiți momentul acela. Ce era ea, ce erați dumneavoastră?

– Ea era Procuror General și cred că am cunoscut-o la una dintre zilele acestea, fie 1 Decembrie, fie ziua SRI-ului…

– La SRI ați cunoscut-o?

– Da.

– V-a făcut cunoștință cine?

– Cred că e altceva de atins acum, trebuie să știți că la un astfel de eveniment veneau foarte mulți oameni. Astăzi i se spune statul paralel și atunci erau șefii instituțiilor din statul român, iar Codruța Kovesi era Procurorul General al României. Era coadă să-i strângă lumea mâna, să o bage în seamă. Era coadă și când a fost Procuror General, și când a devenit șef la DNA.

– Și dumneavoastră v-ați așezat la coadă?

– M-am așezat și eu la coadă, ca toată lumea. „Bună ziua. Sunt Sebastian Ghiță.”

– De obicei, la o întâlnire de genul ăsta vine cineva care te prezintă. Acolo lumea se învârtea, că nu am fost la o sindrofie de genul ăsta.

– Nu mai știu ce general sau ce director era prima oară lângă, atunci când …

– Încerc să creez o imagine cinematografică, e multă lume, pahare…

– Mă distrează azi multă lume care spune că „eu n-am fost la K2”, era coadă atunci și erau foarte bucuroși când îi băga cei de la SRI în seamă.

Și-ar fi dorit toți să ajungă la cât mai multe petreceri și cât mai restrânse, dar nu ajungeau

Ion Cristoiu: Am o imagine, petrecere, sunt situații în care cineva vă conduce, hai să vă prezint, sunt situații în care dumneavoastră cereți să fiți prezentat și sunt situații în care, cum spuneți dumneavoastră, v-ați dus spontan. Deci în chip spontan v-ați dus la ea, nu a zis cineva: hai să-ți fac cunoștință.

Sebastian Ghiţă: Spontan ca toți cei de acolo de la întrunire.

– Și de ce v-ați dus? Ce putea să facă Procurorul General? Eu n-aș fi făcut coadă. Erau curioși să vadă o personalitate sau se refereau la puterea doamnei Kovesi?

– Nu, se gândea fiecare că atâta timp cât Procurorul General îl știe, îl observă în acel mediu, poate că e mai protejat, poate că e mai bine văzut, poate că i se va trece cu vederea vreo greșeală, fiecare avea rațiunile lui. Ce vă spun, că-i distractiv pentru mine, e că azi nu mai recunosc, cu toate că dacă SRI-ul deschide din nou porțile o să vedem că o să fie o alergătură spre Băneasa de o să ne umfle râsul.

– Se înregistra automat?

– Nu știu să vă spun, dar toate locațiile au camere de înregistrare la intrare și la ieșire, camere în parcare. Dacă SRI vrea să arate vreodată o imagine din vreun sediu al lor sunt convins că poate s-o facă.

– Astea unde erau, la K2?

– Cele mai multe evenimente publice se întâmplau, cum are fiecare instituție, cu o poziție serioasă în societatea românească, și SRI-ul are o vilă de protocol. Acolo sunt cazați și președinți și alți șefi de stat și directori de la alte servicii. Are o rațiune extrem de serioasă existența acelei locații.

– Când am văzut povestea cu Sinaia, că am citit-o mai înainte, deci este o vilă la Sinaia, nu este secret de stat. La un moment dat a avut probleme primarul din Sinaia. S-a apucat să vorbească el prea multe, nu știți?

– Nu mai știu.

– Vă pun o întrebare. Și lăutarii cine-i aducea?

– Eu. Așa, pur și simplu. Îi rugam ca la ora cutare, pe strada cutare. Nu se ocupă SRI-ul cu lăutarii.

– Care era rolul acestor acțiuni? De petreceri, mă refer.

– Sunt convins că în viața dumneavoastră ați avut prieteni. Câteodată, de la 7 și până la 11 ne vedeam acolo, mai un șpriț, mai schimbam două vorbe, mai ne dădeam cu părerea și după aceea plecam acasă. Ce fac oamenii când se duc la o petrecere.

– După ce Dan Andronic a făcut dezvăluirile cu aceste petreceri, sindrofii le zic eu, de la K2, toți au negat. Spuneți-mi și mie de ce veneau.

– N-au negat, doar că le-au mai încurcat. Și-ar fi dorit toți să ajungă la cât mai multe petreceri și cât mai restrânse, dar nu ajungeau.

– De ce? Dacă stai de vorbă cu directorul SRI devii mai bun politician, mai puternic, nu înțeleg? De ce?

– Pentru că știe foarte multe lucruri, pentru că îți poate da un sfat bun, pentru că vede toată ziua bună-ziua starea din societate, vede trenduri, vede sondaje. Un director, cum este astăzi Eduard Helvig sau cum a fost George Maior, este deja, informațional vorbind, este mult peste media oricărui om, la fel și Florian Coldea. Gândiți-vă totuși că văd, citesc, înțeleg, de dimineață până seara viețile a 20 de milioane de oameni. Și sunt într-un fel responsabili, au o responsabilitate mare în societate și atunci, evident, nici nu vreau să vorbesc despre alții, dar pentru mine era o dorință zilnică de a învăța, de a cunoaște, de a întreba și cred că mulți oameni o au.

Traian Băsescu refuza invitațiile la chermeze

– Domnul Sebastian Ghiță, în Germania politicienii se grăbesc să meargă la sindrofiile BND?

– Da. Și în State, și la Wahington, și în Anglia, peste tot.

– Cât de mult a depins în România, în ultimii ani, destinul unui politician de relația bună cu băieții de la Servicii?

– Foarte mult.

– Deci dumneavoastră spuneți că nu Serviciul venea să spună vino la sindrofie, ci ei se grăbeau. Erai neliniștit dacă nu erai invitat? Uite, eu n-am fost invitat, trebuie să fiu neliniștit?

– Domnule Cristoiu, n-ați fost invitat la sindrofie, dar din ce știu eu Serviciul cu domnul Maior, domnul Helvig, fac eforturi să informeze lumea din presă, să discute, să comunice. Cu unii o făcea la sindrofie, cu alții o făcea în privat. Mi-a povestit Dan Andronic de multe ori că în calitate de jurnalist mergea cu o anumită cadență la o întâlnire cu directorul, la o întâlnire cu primul – adjunct și acolo schimbau diverse informații.

– Nu, n-am etichetat relația. Este o prostie. Orice Serviciu, chiar și în dictatură… în democrație este normal ca cei de la Servicii să stea de vorbă. Problema era în felul următor: 1. Erau demnitari care nu erau invitați? De ce?

– Unii erau prostuți, alții aveau gura prea mare, vorbeau a doua zi, alții nu căutau proximitatea Serviciilor și căutau proximitatea Cotrocenilor, se întâmplă multe lucruri într-o societate. Bucureștiul, din punctual ăsta de vedere, este spumos prin prisma diversității de relații.

– Se nelinișteau cei care nu erau invitați?

– Unii da, alți nu. De exemplu, prietena noastră Elena Udrea nu era chiar atât de neliniștită că se știa protejată de Președinte. Alții erau mai îngrijorați… omul ăsta a fost, omul ăsta îl cunoaște, eu nu. Și se zbăteau, se chinuiau și-și doreau să ajungă să facă cunoștință la nivel de politețe.

– Dintre ștabi au fost careva invitați și au spus că nu vin? Elena Udrea era invitată și nu venea?

– Traian Băsescu.

– El de ce nu venea? Chiar l-am întrebat și nu mi-a putut răspunde.

– Mie da. Pentru că totuși a înțeles poziția de Președinte și a spus că nu se cădea, era firesc, mă întreb câți îi mai arestau din familie dacă mai umbla pe la chermeze cu ei, dacă se trăgea de șireturi cu ei. Au fost și persoane care nu… Daniel Morar, care a avut o relație mai rece și mai distantă.

– Și bănuiesc că Președintele Academiei.

– Cred că existau evenimente la care se întâlneau.

Cine își serba ziua de naștere în locațiile SRI

– Momentele acestea, să le zicem de socializare, am citit și cercetările lui Dan Andronic, erau următoarele: erau zile oficiale, care sunt? 1 Decembrie?

– 1 Decembrie, ziua Serviciului, un eveniment al Comisiei, o întâlnire cu alte Comisii din state europene, Anglia.

– Crăciunul era? Eu mă refer la petreceri.

– Nu. De Crăciun stătea fiecare în familie, dar înainte de Crăciun sau la două zile după Crăciun se bea o țuică fiartă.

– Deci, se făceau. La aceste manifestări cine asigura serviciile?

– Cei de la SRI.

– Deci, trebuia să fie oameni de acolo, nu putea să vină orice gospodar acolo.

– Erau totuși locațiile lor, nu putea să fie oricine.

– Asta-i una. După asta, erau zilele de naștere. Cine erau șefii de la SRI care își serbau zilele de naștere?

– Cred că toți, dar în diverse configurații. Vă referiți la domnul Coldea și domnul Maior.

– Care dintre ei?

– Cred că toți adjuncții de la SRI, sub diferite forme, își invitau colegii, prietenii.

– Mă refer și la politicieni. La acele manifestări la care spuneați că erau invitați demnitarii.

– Rar am văzut sărbătorirea unor zile de naștere cu invitați instituționali, aș face o distincție.

– Este interesant ce spuneți. Numai la zilele alea oficiale…

– La zilele oficiale era toată lumea, erau chemați oficiali și veneau foarte mulți.

– Este o precizare chiar corectă din partea noastră, deoarece cu Florian Coldea nu sunteți chiar amici, înțeleg că Florian Coldea nu-și transforma ziua de naștere într-o sărbătoare națională. E foarte important să știu omul.

– S-au schimbat lucrurile în mulți ani în care am stat pe lângă ei. Au fost și momente în care a invitat mai multe persoane.

– Ziua de naștere era aproape ca ziua SRI, întreb.

– Erau invitate mai multe persoane, dar nu ca la ziua SRI, oricât v-aș dezamăgi. Avea dreptul și Coldea să aibă niște prieteni, șefi de instituții.

– Am înțeles. Era ziua SRI de rang 2…

– Nu i-aș zice așa, chiar dacă vă dezamăgesc. Nu dezmint, nu spun că n-au fost niște prieteni de-ai lui din instituții, la o zi de-a lui . Nu suna Coldea. Alarmă, alarmă. Azi e ziua lui Coldea, haide, dați năvală.

– Eu am vrut să văd un om, un om care-și face din ziua de naștere… nu își invită numai prietenii, ci invită tot statul roman, ar fi o problemă.

– În 10 ani,un șef de Serviciu n-are cum să nu-și extindă grupul de prieteni. Din an în an, probabil că-i veneau mai mulți la ziua de naștere.

– Mai era un pic și venea tot statul român.

– Nu.

***

Al treilea episod din interviul înregistrat la Belgrad va fi publicat de Evenimentul zilei în cursul săptămânii viitoare. Urmează dezvăluiri din ce în ce mai zguduitoare

VA URMA