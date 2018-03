Continuarea interviului acordat de Sebastian Ghiţă jurnalistului Ion Cristoiu arată că “statul paralel” își întinsese antenele la toate nivelurile în teritoriu. Plecând de la modul în care se calculau prejudiciile în anumite dosare pentru a justifica numărul anilor de închisoare și, de aici, ajungând la condamnarea patronului Antena 3, Dan Voiculescu, în acest episod al interviului prezentat în exclusivitate de Evenimentul zilei, fostul deputat de Prahova devoalează dedesubturile unei lumi departe de ceea ce ar trebui să fie o lume democratică.

Ion Cristoiu: Una din temele înregistrărilor dumneavoastră a constituit-o implicarea sistemului paralel mai ales în lichidarea mass-media. În caseta a doua (29.12.2016) faceţi o referire. Citez: „Am auzit despre cazul lui Dan Voiculescu de la fostul președinte Băsescu. Mi-a spus de-a fir a păr și mi-a spus că are înregistrări despre felul în care s-a plănuit și s-a organizat închiderea lui Dan Voiculescu”. E vorba și de alte înregistrări decât cea celebră? Deci confirmaţi cu subiect și predicat că are înregistrări? Altele decât aceea.

Sebastian Ghiţă: Da. Așa mi-a spus mie fostul președinte Traian Băsescu. Așa i-a spus și Elenei Udrea și lui Dan Andronic, și a spus acest lucru de mai multe ori, de faţă cu toţi și pe rând și împreună. Și explicaţia dânsului este că oricât de mult ne-am război între noi, din respect faţă de România, faţă de instituţia președintelui, faţă de relaţia cu celelalte instituţii din România, îl face, ca fost președinte, să îndure problemele cu familia, cu arestările, cu denunţătorul fostul soţ al fiicei, cu tot felul de lucruri în unele zone forţate, și să nu folosească acele înregistrări. Cu care ce ar putea să facă? Să îl trimită pe Coldea la pensie? E la pensie. Să prezinte nenumăratele vizite ale lui Kovesi la dânsul în birou? A spus-o de sute de ori și toţi știm că se întâmplau.

– Sigur că știţi și dumneavoastră niște lucruri și vreau să vă întreb, știţi? A fost o operaţiune comandată tuturor instituţiilor de forţă sau a fost o iniţiativă a unei instituţii de forţă cazul Voiculescu?

– Nu pot astăzi să vă spun cu certitudine că Florian Coldea și Codruţa Kovesi servesc alte interese decât cele românești. Dar am sugerat de multe ori și m-am întrebat de multe ori. Astăzi nu știu dacă Traian Băsescu a comandat executarea lui Voiculescu și a Antenei 3 sau alţii din ambasade, care aţi văzut cât de deranjaţi sunt de presa independentă din România. Și de aceea Traian Băsescu spune: „Eu doar că nu m-am opus, pentru că Kovesi cu Coldea au venit și mi-au spus gata, îl luăm cu fulgi cu tot, schimbăm judecătoarele”. Și chiar întreba „Domnul Ghiţă, și eu ce era să fac? Să spun nu domne, opriţi-vă, nu e bine, daţi presa peste cap”. Mai era și o chestiune personală contra trustului. Mi-a spus că s-a și gândit că poate e toxică așa o putere mare mediatică în societate, îi deranja și pe cei din ambasade, și atunci Traian Băsescu spune că a mers cu valul și că nu s-a opus, chiar dacă ar fi trebuit să treacă peste orice chestiune personală. În calitate de președinte al României nu poţi lăsa procuratura să ia jurnaliștii din sedii, să le închidă gura, să îi lase fără bani, să îi aresteze; că atunci nu mai ești președinte și aia nu mai e ţară.

– Într-un procentaj de la 1 la 100, în cazul Dan Voiculescu, anchetarea, cât la sută a fost ilegală?

– Ca proceduri, mi-e tare teamă că foarte mult. Nu știu dacă 70 sau dacă 90%. Dar și 1% dacă au schimbat un judecător, dacă au forţat un martor, dacă au falsificat o probă, dacă au umflat un prejudiciu ca să nu-l poată plăti Voiculescu… Le-au pus 60 de milioane prejudiciu ca Voiculescu să nu poată ieși din închisoare 10 ani.

– De aia se pune prejudiciu așa mare?

– Da. Pentru că legea e forţată tare și spune „întâi plătești prejudiciul și după aia ieși din închisoare”. Și atunci oamenii ăștia nu mai au minte, nu mai au noimă și măsură. Vine expertul DNA și spune că terenul ăla făcea 60 de milioane. Am auzit o înregistrare de la DNA Ploiești în care procurorul Onea spunea „Eh, am pus și eu așa, un 10% din toată suma”. Mie nu mi-au pus sechestru nelimitat? Sunt singurul om din lume cu sechestru nelimitat. Și după aceea nu mi-au pus cauţiune 20 de milioane? Cu suma asta cred că sunt în top 3 din lume.

– Tocmai aţi făcut o dezvăluire extraordinară. Noi ne-am întrebat mereu – dacă aţi observat, nu de mult, doamna Kovesi a făcut o conferinţă de presă și s-a lăudat că are un miliard de recuperat.

– E o minciună. Ne minte pe toţi.

– De ce?

– Mai bine o înscriam la comuniști pe coana Kovesi, că bate producţia la…

– Eu vă întreb încă o dată. Eu cel puţin am rămas surprins, era un prejudiciu făcut și de oameni care ..

– Ei supraevaluează aceste prejudicii ca să ţină oamenii în închisoare. Mie mi-au cerut cât noi, dacă vindeam tot orașul Ploiești, nu strângeam bani câte prejudicii au calculat ăștia la DNA. Acesta e unul din motive. Celălalt este ca să se dea mari la bilanţuri. L-aţi auzit pe Portocală cum spunea „domne, o să-i luăm banii, o să-l ardem ca pe șoareci, o să îi cercetăm familia, o să-i blocăm conturile”. Și atunci înmulţesc cu oricât. Dacă ei găsesc o factură falsă sau mită sau ceva, ei nu mai spun „i-a dat Ion lui Vasile 10.000 de euro”. Ei zic „prin factura de 1 milion, deci sechestrăm un milion, că e spălare de bani”. Apoi vine Codruţa și spune „eu am sechestrat un miliard”. A sechestrat pe naiba. Minte. Minte cum respiră. E momentul să folosim cuvinte serioase. Ce au făcut cu mine, falsificând probe, e o crimă. Mai mult nu puteau decât să mă împuște. E o crimă să falsifici probe unui om, ca să îl păcălești pe judecător și să îl arestezi pe acel om. E o crimă. Gândiţi-vă cum s-au uitat Ministerul Justiţiei sârbe, procurorii și judecătorii (n.r. sârbi) când le-am dus dovezi că în ţara mea s-au falsificat probe. Gândiţi-vă cum și-au adus aminte de furia Aidei Popa, pe care au văzut-o etalându-se și agitându-se. A fost o videoconferinţă. Eu am participat la proceduri, și ea a fost într-unul din dosarele mele. Și a pledat foarte tare, în faţa sârbilor, să mă ţină arestat în baza acestor probe false. Și le-a explicat sârbilor cum tebuie să creăm un spaţiu de siguranţă și securitate în Europa, le-a mulţumit că mă fugăresc și sârbii pe aici. Și acum judecătorul sârb m-a chemat, s-a uitat peste aceste probe, și-a făcut cruce și m-a întrebat „doamna aceea agitată ce zice acum când vede că ţi-a cerut arestarea pe baza unor probe false?”.

– Dar ea striga la ei?

– Era un pic mai agresivă. Și sârbii nu au înţeles stilul acesta. Nu am înţeles nici astăzi, și de aceea cred că judecătorii au nevoie de mai mult echilibru și răbdare și atenţie, dându-și seama că de multe ori li se pun probe false în faţă. Și de altfel au și spus-o. A spus-o doamna Tarcea.

• Probabil se considera că eu, dacă voi ajunge într-o situaţie dificilă, o să-l torn pe Ponta. Și am refuzat.

– Să ne întoarcem la Prahova – Ploiești, unde funcţionează acea „elită”. Spuneţi dumneavoastră la un moment dat, și citez: „În cazul meu, totul a pornit cu numirea unui ofiţer nou la SRI Prahova, pe numele său Sabin Iancu. Acesta l-a selectat pe procurorul Negulescu să facă treburile murdare și l-a și ajutat să măsluiască dosare și să găsească denunţători falși, mincinoși”. Domnule Ghiţă, am căutat în disperare să văd când a fost adus acest domn Sabin Iancu la Ploiești.

– Prin 2013.

– De unde?

– Din Teleorman, de la Alexandria.

– E vreo legătură cu Dragnea? Spuneţi-mi cariera, că nu-l cunosc pe omul acesta.

– Dragnea a avut perioade și perioade. Câteodată, era mai bine văzut, câteodată era rău văzut. Și atunci se trezea în situaţii cu procurori și ofiţeri mai blânzi sau procurori și ofiţeri mai agresivi.

– Nu înţeleg. Ei pun la judeţe în funcţie de ţinte? Domnul Iancu ăsta este un fel de… De ce l-au mutat de la Teleorman la Ploiești și nu altundeva? Ce e cu Ploieștiul ăsta? De ce nu au luat de ţintă Vasluiul?

– V-am povestit și v-am spus deja că directorul Maior cu prim-ministrul Ponta, și chiar și eu cu gura mea și cu puterile mele de convingere, deja intrasem într-un fel de contratimp cu Coldea și tot spuneam că vin semnale că se întâmplă nenorociri, că se falsifică dosare, că se fac rele oamenilor, că totul nu e făcut ca să se facă bine societăţii. Niciunii dintre noi nu avem nimic cu anticorupţia asta. Anticorupţia într-o societate trebuie să asigure o competiţie reală între firmele străine și alea românești, între oamenii de afaceri, între diverse grupuri media. Asta au de făcut: să asigure o competiţie corectă. Or văzând că începe acest meci, probabil că…

– Deci pe tabla de șah prima mișcare a șefului SRI dintr-o zonă…

– Probabil se considera că eu, dacă voi ajunge într-o situaţie dificilă, o să-l torn pe Ponta. Și am refuzat.

– Și l-au ales pe Iancu un fel de ţintar…

– E bucătărie internă.

– Dumneavoastră spuneţi că a început cu numirea unui ofiţer nou la SRI. Până atunci nu a existat nimic. L-aţi cunoscut pe acest domn Sabin Iancu?

– Nu. V-am spus că nu îl cunosc.

– L-au schimbat în mai 2017. Și aveţi dovezi, spuneţi că el l-a recrutat pe Negulescu? Apropo, Negulescu ăsta pe unde e? Unde l-au găsit?

– Încă nu au apărut înregistrări cu Negulescu și acest Sabin Iancu. Deci nu știu să vă spun amănunte din acele înregistrări. Nu știu să vă spun ce relaţie aveau, dacă erau prieteni, dacă erau recrutaţi, dacă lucrau împreună.

• „Baronul DNA”, care pune primarul, președintele Consiliului Judeţean, pe care nu-l interesează ce votează lumea

– O întrebare care se pune, cum am citit pe un site din Prahova, este că de fapt unitatea aceasta de elită a reușit să destrame vreo opt instituţii – SIPI, DIICOT, parchete. Ce treabă aveau ei cu toate instituţiile astea? Ce aveau cu Ploieștiul și nu aveau cu Constanţa vă întreb?

– Or fi fost mai performanţi ăștia, de-aia le zice „de elită”. Senzaţia mea a fost că uneori acești sergenţi mesianici, alteori baronul DNA… știţi că odată m-am dus în Parlament și am vorbit despre „baronul DNA”, unul care pune primarul, președintele Consiliului Judeţean, pe care nu-l interesează ce votează lumea, că el îl arestează a doua zi. Aţi văzut cum i-au falsificat dosarul lui Volosevici, și lui Bădescu, și lui Savu, cum le-au făcut dosare cu probe false, ca acest Negulescu cu Onea să controleze, ca o adevărată poliţie politică, jocul electoral de la primăria Ploiești. Ăștia trebuiau arestaţi într-o secundă. Ce dovadă mai mare de poliţie politică să avem decât un procuror pe care îl auzim pe bandă, unde vedem probe în dosare, unde vedem că falsifică probe ca să elimine un concurent, pe Volosevici, după care trece la Savu. Noroc că Savu a mai aflat două – trei lucruri de la niște foști colegi și a început să ţipe înainte „o să îmi facă dosar, n-o să mă lase să candidez”. Acești oameni voiau un judeţ. Să-și pună ei șefi la Finanţe, la DIICOT, la DIPI etc. Nu mai acceptau că oamenii votează partide politice, că politicienii ajung în funcţii, iar ca să dorească un nou mandat fac cât de bine pot ei urbei și cetăţenilor, și ăsta este ceea ce numim joc politic, democraţie. Ei spuneau „nu mai pui tu primar, șef la Direcţia de Investiţii, pun eu, Negulescu. Nu mai pui tu șef la Poliţia Locală, ţi-l arestez eu, și pun eu”. Și așa au făcut. Aţi întrebat ce au făcut acolo. De ce atâtea instituţii? Practic au vrut să preia un judeţ. Și să nu mai accepte controlul politic, implicarea politicului în treburile urbei.(…)

– Am văzut operaţiunea împotriva dumneavoastră pentru a ajunge la Ponta, în 2015. Ajunsese Klaus Iohannis președinte. Dumneavoastră aţi spus undeva că sistemul voia să-i dea lui Iohannis „Guvernul Meu”. Ce se înţelege prin „Guvernul Meu”? (…) Că majoritatea era PSD-istă. De ce voiau să-l scoată pe Ponta, ce-i deranja?

– Pentru că totuși, dacă vă aduceţi aminte, PSD și Ponta jucau destul de abil politic și economic. Televiziunile și presa liberă reușeau să pună toate aceste lucruri într-o lumină bună și contracarau cealaltă parte a presei care făcea propagandă neagră de dimineaţa până seara.

– Dar de ce pe Ponta? Căci guvernul tot PSD rămânea? De ce era ţintă Ponta?

– Pentru că Ponta nu îi asculta și pentru că președintele pe de o parte, Coldea pe de altă parte și alţii pe de altă parte, își doreau postul acela de prim-ministru. Mulţi bani și multă putere, acolo.

– Își doreau poate un om de-al lor.

– Da. Cred că îl doreau prim-ministru unii pe Dâncu, Dragnea se dorea pe el, Iohannis îl dorea, așa cum voia ambasada, pe Cioloș. Fiecare avea jocul lui. Și din acest joc s-a întâmplat ce s-a întâmplat în anul acela.

– Cum aţi comentat atunci plecarea lui Ponta? A fost forţat?

– Încă din martie, slujitorii ăștia mici de la DNA Ploiești îmi dăduseră control judiciar, ca eu să nu mai pot vorbi cu Ponta nici direct, nici indirect, și de aceea îmi și pare rău că nu am fost lângă el să îl ajut cu ce idei mai primisem, cu ce experienţă câștigasem. Cert este că Ponta singur și influenţat în diverse feluri de Gabi Oprea, de Dragnea, de alţii, de zvonuri, pur și simplu, a hotărât să cedeze. Dar știţi că era propus spre „tăiere” cu mult timp înainte. A fugit prin Turcia… A făcut și Ponta tot felul de năzdrăvănii, ca să îi pună în dificultate și să-i întârzie. Ponta a jucat foarte abil politic. Vă aduceţi aminte că acea cedare de guvern pentru un an a însemnat o capcană. Au venit nimeni de nicăieri, „ministrul zero”, „cuminţenia pământului”, Cioloș… Și nu au făcut nimic.