Inspecția Judiciară pare să fi pus tunurile cu adevărat pe “unitatea de elită” a Direcției Naționale Anticorupție, după ce ieri reprezentanți ai acestei instituții de control au efectuat verificări la sediul din Ploiești al DNA.

De altfel, Inspecția Judiciară a anunțat că la 12 februarie s-a sesizat din oficiu ca urmare a apariţiei în mass media a unor informaţii privind activitatea profesională şi conduita unor procurori de la Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti și că o echipă de inspectori judiciari de la Direcţia de inspecţie judiciară pentru procurori efectuează verificări prealabile, în conformitate cu dispoziţiile art. 45 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, pentru a se stabili dacă există indicii în legătură cu săvârşirea unor abateri disciplinare.

Pe de altă parte, joi seară, la Antena 3, fosta șefă a Autorității Electorale Permanente a făcut niște mărturisiri șocante referitor la modul în care s-au desfășurat audierile în cele două dosare instrumentate împotriva sa de către procurorii de la DNA Ploiești.

Ana Maria Pătru a declarat, joi seară, la Antena 3, că în timpul audierilor de la DNA Ploiești i s-a cerut să facă denunțuri împotriva mai multor persoane publice, în special oameni politici, cum ar fi Elena Udrea, Victor Ponta, Sebastian Ghiță, Liviu Dragnea și chiar împotriva lui Traian Băsescu. Și nu numai atât, ci și împotriva colegilor acesteia din Autoritatea Electorală Permanentă.

În cadrul emisiunii moderate de Mihai Gâdea, fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente a declarat că însuși Lucian Onea, şeful DNA Ploieşti, i-ar fi cerut să facă mai multe denunţuri pe numele unor oameni politici precum Elena Udrea, Traian Băsescu, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Sebastian Ghiţă şi Vlad Stoica.

„În general, cei pe care trebuia să îi denunţ erau oameni politici. Lucian Onea a făcut o percheziţie informatică. Mi-au luat datele din telefon, mesaje din telefon, aplicaţii. Ştiau foarte bine în ce cercuri mă învârt. (…) Mi-a cerut cu nume şi prenume anumite persoane: Elena Udrea, Traian Băsescu, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Sebastian Ghiţă, Vlad Stoica, colegi de-ai mei de la AEP. Încerca să creeze o poveste cu fiecare în parte”, a declarat Ana Maria Pătru la Antena 3, citată de agenția de presă Mediafax.

Fosta şefă a AEP a susținut, în același interviu de la Antena 3, că șeful Direcției Naționale Anticorupție –Serviciul Teritorial Ploiești, Lucian Onea, cunoştea foarte multe lucruri din viaţa ei.

„Cred că acest om a intrat mult prea mult în intimitatea mea, în viaţa mea. Cunoştea atât de multe lucruri despre mine. El mi-a făcut al doilea dosar dintr-o ambiţie personală pentru că nu am vrut să susţin un denunţ. Irina Socol a făcut un denunţ pe care eu trebuia să îl susţin până la capăt ca şi cum ar fi fost al amândurora. I-am spus că nu pot. Am refuzat categoric. Dacă aş fi vrut să fac denunţuri cred că şi acum eram prietena lor şi nu aveam niciun dosar”, a mai arătat Ana Maria Pătru, în cadrul emisiunii de la Antena3.

Deputatul Andreea Cosma a depus documente împotriva lui „Portocală” la Parchetul General

Andreea Cosma, deputat de Prahova, a fost ieri la Parchetul General, unde a depus documente care să vină în sprijinul afirmațiilor sale din plângerea penală pe care a făcut-o împotriva fostului procuror Mircea Negulescu, pe care îl acuză de sustragere şi distrugere de înscrisuri, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă şi abuz în serviciu.

„A luat vreo 20.000 de acte, dintre care 10.000 de acte autentice. Am cerut daune morale şi materiale, pentru că am adus şi certificatul medical prin care demonstrez că în timpul urmăririi penale am pierdut sarcina. Mi-a ridicat arhiva notarială, în condiţiile în care arhiva este proprietatea statului. A încălcat pur şi simplu legea notarilor publici (…). Am procesul verbal prin care mi s-a ridicat în mod abuziv şi ilegal arhiva de notar, ordonanţa de dispunere a controlului judiciar faţă de mine, prin care mi s-a interzis să părăsesc oraşul Ploieşti şi zona Ploieşti-Bucureşti, pentru că nu am avut voie să mă deplasez în afara acestei zone pe timp de 8 luni, certificatul medical în legătură cu pierderea sarcinii şi alte documente”, a declarat Andreea Cosma, în fața sediului Parchetului General.