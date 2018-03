Prahovenii nu s-au înghesuit să-și facă asigurări

Nicoleta Dumitrescu

Cei 41 de ani care au trecut de la cel mai mare seism înregistrat în România, faptul că nu există săptămână în care în zonele considerate istorice în ceea ce priveşte producerea cutremurelor, aşa cum este zona Vrancea, dar nu numai, să nu fie înregistrat un cutremur de mică intensitate, dar mai ales posibilitatea ca o altă mişcare a pământului să fie înregistrată oricând, au determinat inclusiv societăţile de asigurări să se plieze pe cerinţele vremurilor de astăzi. Astfel, la doar două zile după ce românii au rememorat efectele cutremurului din data de 4 martie 1977 – rămasă, în continuare, o zi neagră în calendar – Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale – PAID România a anunţat că simplifică procesul de despăgubire în cazul daunelor produse de cutremure. Concret, PAID România a încheiat un contract de colaborare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, care va trimite, lunar, o informare privind activitatea seismică de pe teritoriul ţării, precum şi o înştiinţare ori de câte ori se înregistrează un eveniment seismic care depăşeşte magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter. Informările transmise de institut vor constitui baza pentru confirmarea evenimentului în cazul dosarelor de daună depuse de asiguraţii ale căror locuinţe au fost afectate de un seism.

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale – PAID România a anunţat, ieri, prin intermediul unui comunicat de presă, că a simplificat procesul de despăgubire în cazul daunelor produse de cutremur. Mai exact, PAID România a încheiat un acord de colaborare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cu scopul de a veni în întâmpinarea cerinţelor persoanelor care au încheiat poliţe de asigurare. Demersul a fost făcut în contextul în care, până acum, cei care aveau încheiată asigurare pentru locuinţă erau obligați să solicite, de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, un document în care să se regăsească date referitoare la activitatea seismică din localitatea în care este amplasat imobilul asigurat, documentul fiind inclus în dosarul de daună transmis către PAID România. De altfel, PAID România a confirmat această procedură pe care o aveau de îndeplinit persoanele care încheiau poliţe de asigurare, menţionând că, de acum încolo, nu va mai fi nevoie de un astfel de demers. “Până la începutul acestui an, asiguratul era obligat să solicite în scris, de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), o adresă în care reprezentanții INCDFP menţionau intensitatea macroseismică resimțită în localitatea în care este amplasat imobilul asigurat. Acest document trebuia inclus în dosarul de daună transmis către PAID România. În cadrul noii colaborări dintre cele două entităţi, PAID România va primi, din partea INCDFP, o informare lunară privind activitatea seismică de pe teritoriul ţării, precum şi o informare de fiecare dată când se înregistrează un eveniment seismic care depăşeşte magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter. Aceste informaţii sunt furnizate pe baza datelor preluate din punctele de colectare a informaţiilor ale INCDFP. Informările transmise de INCDFP constituie baza pentru confirmarea evenimentului în cazul dosarelor de daună depuse de asiguraţii ale căror locuinţe au fost afectate de un seism. Proprietarii de locuință sunt astfel scutiți de un drum și de o procedură birocratică în plus în cazul întocmirii unui dosar de daună. Prin urmare, în cazul în care aceştia au înregistrat daune ale locuinţei ca urmare a unui cutremur, nu vor mai trebui să solicite personal de la INCDFP documentul de confirmare a evenimentului ce trebuie inclus în dosarul de daună”, se arată în comunicatul de presă.

Conform prevederilor legii, PAID – Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale – administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor, care acoperă trei riscuri de bază specifice României: cutremur, inundații, alunecări de teren, ca fenomene naturale. PAID este o societate de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formată prin asocierea societăților de asigurare pentru încheierea de asigurări obligatorii de locuință, în conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008. Asigurarea obligatorie de locuință – cunoscută și ca Polița PAD (polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale) – se încheie exclusiv pentru construcțiile cu destinație de locuință din România, fiind vorba despre toate tipurile de locuință – socială, de serviciu, de intervenție, de necesitate, de protocol, casă de vacanţă. În cazul locuințelor situate în condominii, prin locuință se înțelege atât spațiile aflate în proprietate exclusivă, cât și cota-parte din coproprietatea indiviză asupra spațiilor și a elementelor de construcţii comune. De reținut este că nu intră în acoperirea PAD construcții anexe ale locuinței: magazii, bucătării de vară, garaje etc, excepţie făcând în cazul în care acestea sunt legate structural de clădirea în care este situată locuința, respectiv dacă acestea sunt legate de construcția cu destinația de locuinţă prin intermediul unui/unor element/elemente de construcție ce face/fac parte din structura acesteia. Există două tipuri de poliță care se încheie în funcție de tipul locuinței (TIP A – polița de 20 de EUR sau TIP B – polița de 10 EUR). Tip A – construcție cu structură de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic; Tip B – construcția cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic. Locuințele situate în contrucții tip bloc se încadrează în Tipul A. În cazul caselor, încadrarea poate să fie de Tip A sau de Tip B, în funcție de structura de rezistență și de materialele de construcție utilizate.

Gradul de acoperire prin asigurare obligatorie a locuinţei este redus în Prahova

În ce măsură simplificarea procesului de despăgubire în cazul daunelor produse de cutremure îi va determina pe români să încheie poliţe de asigurare pentru locuinţele pe care le deţin în proprietate rămâne de văzut, asta în contextul în care, în vara anului trecut, conform statisticilor, la nivelul ţării erau peste 7,2 milioane de locuinţe neasigurate. Iar din aceleaşi date a rezultat că şi judeţul Prahova era în acelaşi “trend”, în sensul că numărul imobilelor pentru care nu erau încheiate asigurare obligatorie era destul de mare. Iar cifrele, valabile la nivelul anului 2016, respectiv sfârşitul lunii septembrie 2017, sunt mai mult decât relevante. Concret, în anul 2016 au fost emise 74.315 poliţe pentru judeţul Prahova, din care: 52.173 în mediul urban, şi 22.142 în mediul rural. Anul trecut, până la data de 30 septembrie, au fost emise 54.691 de poliţe, dintre care : 37.838 în mediul urban, 16.853 în mediul rural. În ceea ce priveşte situaţia gradului de acoperire prin asigurare obligatorie a locuinţei în cele două municipii, aceasta a fost următoarea: Ploieşti – în 2016 au fost asigurate 32.062 de locuinţe, la sfârşitul lunii septembrie 2017 – 22.812 locuinţe, Câmpina – în 2016 au fost asigurate 4.855 de locuinţe, iar la sfârşitul lui septembrie 2017 – 3.641 de locuinţe. Conform datelor obţinute de la PAID, în 2016, cele mai multe polițe din mediul rural din județul Prahova au fost înregistrate la Măneciu (1.095), iar cel mai mic număr de polițe a fost înregistrat în localitatea Lapoş (33), aceeaşi clasificare find valabilă şi la nivelul anului trecut când, până la sfârşitul lunii septembrie, tot Măneciu fusese localitatea cu cele mai multe polițe încheiate în mediul rural (853), în timp ce la Lapoș au fost încheiate doar 17 poliţe.

Mai trebuie menţionat faptul că, la sfârșitul lunii septembrie 2017, în judeţul Prahova, dintr-un fond locativ de 326.097 locuințe erau acoperite printr-o poliță obligatorie 72.376 de locuințe, ceea ce reprezintă un grad de cuprindere în asigurare de 22,19%.

Bani încasaţi pentru inundaţii şi alunecări de teren

Din datele primite de la PAID România, în ultimii doi ani, la nivelul judeţului nostru au fost acordate despăgubiri pentru două cauze care sunt înregistrate cel mai frecvent la nivelul Prahovei: inundaţii şi alunecări de teren. Astfel, pentru inundații produse în 2017, în Prahova s-au acordat despăgubiri în valoare de 38.543 de lei, beneficiari fiind persoane din localitățile care au fost afectate, respectiv Bărcănești, Blejoi, Breaza, Câmpina, Corlătești, Măneciu-Ungureni, Plopu, Podenii Noi. Prin comparație, pentru inundații produse în 2016 au fost plătite daune în valoare de 18.785 de lei, beneficiari fiind persoane din Filipeștii de Târg, Pietroșani, Poiana Câmpina, Posești, Puchenii Mari, Sinaia, Slănic, Şotrile, Telega. Cea mai mare daună achitată în 2017 ca urmare a producerii riscului de inundații a fost de 13.960 de lei, iar cea mai mică a fost de 221 de lei. În ceea ce priveşte alunecările de teren, anul trecut, despăgubirile acordate au fost în valoare de 79.472 de lei, beneficiarii fiind din Salcia și Valea Doftanei. Iar în 2016, daunele achitate au fost în valoare de 72.515 de lei, beneficiarii fiind din Chiojdeanca, Posești, Slănic și Şotrile. Cea mai mare daună achitată în 2017 ca urmare a producerii alunecărilor de teren a fost de 44.830 de lei, iar cea mai mică de 812 de lei. În total, în 2017, în județul Prahova au fost întocmite 13 dosare de daună, iar în 2016, 12 dosare de daună.