Ieri, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a anunţat că vremea în ţară va fi caldă în următoarele zile, cu temperaturi între 18 şi 20 de grade Celsius, însă, de duminică se preconizează o răcire cu precipitaţii sub formă de ninsoare. „Se preconizează o răcire care începe duminică şi care continuă şi la începutul săptămânii viitoare. Într-adevăr, inclusiv sâmbătă vor fi temperaturi foarte ridicate. Martie este o lună capricioasă, mai sunt intervale calde, reci. Vor fi şi precipitaţii sub formă de ninsoare, dar nu mai devreme de duminică, unele care pot fi şi în cursul zilei. Până sâmbătă nu vor fi probleme, iar în partea de sud a ţării, ca şi mâine, vor fi valori în jur de 18 grade Celsius şi în Capitală maxima de sâmbătă va fi de 18-19 grade. În ţară vor fi înspre 19 în mai multe zone din sud, chiar 20 de grade în sudul Dobrogei”, a declarat, pentru MEDIAFAX, meteorologul de serviciu al ANM.

Între 18 şi 20 martie vremea se va răci, însă ulterior valorile termice vor creşte uşor de la o zi la alta, astfel încât, la sfârşitul celei de a doua săptămâni, se va atinge o medie regională de 13 grade. Temperaturile minime se vor situa între 3 şi 7 grade, în medie, în prima săptămână, cu cele mai scăzute valori pe 15 martie, iar în intervalul 18 – 20 martie vor deveni uşor negative, pentru ca apoi să crească din nou, spre 3 grade pe 24, 25 martie, potrivit ANM.

În Muntenia, între 18 şi 21 martie, vremea se va răci, iar temperatura aerului va coborî sub valorile normale climatologic pentru această perioadă a anului, însă începând cu 22 martie va debuta un nou proces de încălzire, ce va determina, la finalul perioadei de prognoză (25 martie), valori termice de 14 grade ziua şi 2-3 grade noaptea, în medie.

Conform ANM, la munte vremea se va răci uşor, iar pe 15 martie se vor înregistra medii termice de 2-3 grade ziua şi -4 grade noaptea. În următoarele două zile temperaturile vor creşte puţin, însă o nouă scădere a regimului termic va avea loc în intervalul 18 – 22 martie, când vremea va deveni rece pentru această perioadă a anului. Ulterior, temperaturile vor creşte din nou.