Tricolorul LMV Ploiești – CSM București 3:0 (25:22, 26:24, 25:20)

Petre Apostol

Sala: „Olimpia”, Ploiești; spectatori: 250.

Tricolorul LMV: Jose Carrasco 2 puncte – 1 as, 1 blocaj, Gijs Jorna 3p – 2/4 în atac (50%), 1 blocaj; 21% recepție pozitivă/21% perfectă (14 recepții), Nikita Stulenkov 5p – 2/3 (67%), 2 blocaje, 1 as, Laurențiu Lică 11p – 7/20 (35%), 3 blocaje, 1 as, Bogdan Olteanu (cpt.) 17p – 14/21 (67%), 2 ași, 1 blocaj; 50% rec. poz./29% perf. (14 rec.), Julian Bissette 8p – 5/5 (100%), 2 ași, 1 blocaj – Philipp Kroiss 75% rec. poz./13% perf. (8 rec.). Au mai jucat: Aleksandar Milivojevic 10p – 7/10 (70%), 2 ași, 1 blocaj; 42% rec. poz./33% perf. (21 rec.), Cristian Bartha 2p – 1/1 (100%), 1 blocaj, Alexander Kullo 0/1 (0%). Rezerve neutilizate: Pavel Dushkov, Ovidiu Darlaczi, Tudor Magdaș – Mădălin Marinescu.

Total echipă: 58 puncte (24 puncte de break) – 38/65 în atac (58%), 11 blocaje, 9 ași; 44% recepție pozitivă/26% perfectă (57 recepții); 3 erori în atac, 4 erori la recepție, 14 erori la serviciu (75 servicii).

Antrenori: Sergiu Stancu, Mădălin Marinescu.

CSM: Robert Vologa 6 puncte – 4/5 în atac (80%), 1 blocaj, 1 as, Claudiu Dumitru 1p – 1/1 (100%), Marius Iftime 8p – 5/16 (31%), 3 ași; 23% recepție pozitivă/9% perfectă (22 recepții), Liaschynskas Stasis 8p – 8/9 (89%), Mihai Dumitrache 14p – 13/27 (48%), 1 blocaj, Sergei Burtsev 9p – 9/17 (53%); 46% rec. poz./21% perf. (24 rec.) – Hector Mata Parra 50% rec. poz./33% perf. (12 rec.). Au mai jucat: Maximilian Thaller 1p – 1 blocaj, Tudor Romanescu. Rezerve neutilizate: Valentin Ioniță, Gheorghe Milotin (cpt.), Radu Dediulescu.

Total echipă: 47 puncte (13 puncte de break) – 40/75 în atac (53%), 4 ași, 3 blocaje; 37% recepție pozitivă/18% perfectă (60 recepții); 6 erori în atac, 8 erori la recepție, 10 erori la serviciu (67 servicii).

Antrenori: Iulian Pîslaru, Marian Rădulescu.

Arbitri: Tudor Pop și Andrei Savu, ambii din Cluj Napoca.

Observator FRV: Constantin Ispas, din București.

Deplasându-se în Sala „Olimpia” fără trei dintre jucătorii de bază – Gabriel Bontea, Veniamin Aldea și Jhonlenn Barreto, CSM București părea o victimă sigură pentru Tricolorul LMV Ploiești în debutul fazei finale a Diviziei A1 la volei masculin, grupa locurilor 1-6. Dar, elevii antrenorilor Sergiu Stancu și Mădălin Marinescu au fost nevoiți să se întrebuințeze serios pentru a obține victoria în fața propriilor suporteri.

Inspirația în unele momente a coordonatorului Jose Carrasco, exactitatea centrului Julian Bissette, evoluția decisivă a extremei Aleksandar Milivojevic și forma bună a căpitanului Bogdan Olteanu – într-una dintre cele mai bune prestații ale sale pentru „tricolori” – au făcut, însă, ca echipa ploieșteană să obțină cele trei puncte puse în joc și să înceapă ultima parte a campionatului cu un rezultat pozitiv.

Tricolorul LMV s-a impus în minimum de seturi, scor 3:0 (25:22, 26:24, 25:20), dar este, într-o bună măsură, un rezultat înșelător, deoarece diferența dintre cele două echipe a fost una foarte mică în favoarea ploieștenilor, la capătul unui meci în care formațiile au arătat multe slăbiciuni. Doar experiența unor jucători precum Olteanu, Milivojevic și Carrasco a salvat echipa gazdă, ajutând-o în momentele importante să revină în joc – CSM București având în fiecare set inițiativa în mare parte – sau să mențină distanța față de adversari, când a fost cazul.

În primul set, Tricolorul LMV a condus în prima parte, până la scorul de 10:9, când oaspeții au întors rezultatul, prin trei puncte consecutive. Ploieștenii au revenit, însă, după al doilea timeout tehnic, punctând de patru ori la rând, pentru a se distanța la 19:16. La avantajul acelui ecart, Olteanu și co. s-au îndreptat spre adjudecarea primului set, scor 25:22.

A urmat un act dominat de bucureșteni în prima jumătate, elevii antrenorilor Iulian Pîslaru și Marian Rădulescu desprinzându-se chiar la cinci lungimi, scor 12:7. De la 15:11 a început revenirea ploieștenilor, care au redus ecartul oaspeților la o singură lungime, pentru ca pe final să dea lovitura decisivă, închizând actul printr-un parțial de 5:1, scor 26:24, la care au contribuit în mare măsură Olteanu și Milivojevic.

În setul al treilea, CSM București a condus, din nou, deprinzându-se la două puncte, scor 10:8. Ploieștenii au întors rezultatul, pe fondul serviciilor lui Olteanu, scor 15:13. Apoi, după ce echipa din Capitală a reușit să egaleze, scor 16:16, Bissette și Olteanu au dat lovitura de grație, desprinzând gazdele la 22:18, Tricolorul LMV impunându-se, ulterior, cu scorul de 25:20.

Îngrijorător pentru ploieșteni este faptul că jocul echipei a arătat multe fluctuații și foarte puține momente de volei de mare calitate. Iar antrenorii Stancu și Marinescu au puțin timp la dispoziție să îndrepte lucrurile, având în vedere că în etapa următoare, chiar la finalul săptămânii, Tricolorul LMV se va deplasa pe terenul formației din fruntea clasamentului, Steaua București, într-un meci care ar putea fi decisiv pentru șansele ploieștenilor la medaliile de aur.