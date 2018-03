Luiza Rădulescu Pintilie

Anunţata desfiinţare, începând de la 1 aprilie, a Punctului de lucru Cheia al Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă „ Serban Cantacuzino” al Judeţului Prahova a creat o accentuată şi firească stare de îngrijorare şi, totodată, de revoltă în rândul sutelor de localnici ai aşezării prahovene din nordul judeţului. Practic, în condiţiile aplicării unei asemenea decizii, Ambulanţa SMURD şi maşina de pompieri aflate în dotarea punctului de lucru amintit ar urma să fie redirecţionate către alte două localităţi prahovene, respectiv Slănic şi Poseşti, ceea ce în opinia cetăţenilor nemulţumiţi echivalează cu temerea unei abandonări totale în faţa unor cazuri de urgenţă care pot apărea oricând- de la cele medicale la incendii. Situaţie cu atât mai gravă în condiţiile în care, în prezent, cei 400 de localnici – şi cel puţin încă de două ori pe atâţia turişti care li se adaugă la sfârşit de săptămână, ba încă şi mai mulţi de atât în perioadele de vacanţă şi de concedii – nu beneficiază, în această zonă izolată, nici de asistenţa specializată a unui medic şi nici măcar de farmacie. Iar ca ironia sorţii să fie şi mai amară, trebuie spus că, în regimul trecut, pe care cu toţii îl vrem depăşit, comunitatea de aici a avut şi medic, şi farmacist, iar acum, iată, în vremurile de azi, când, chipurile, s-au făcut paşi înainte, oamenii nu mai au nici ceea ce au avut, ori sunt pe cale să le piardă, ca în cazul ambulanţei şi al maşinii de pompieri. Invocându-se ba criterii de eficienţă- prea puţine intervenţii, de parcă în fiecare zi la Cheia ar trebui să ardă câte o casă sau să se înroşească firul la Salvare, ba legislaţia şi proceduri care fac să primeze calcule de natură matematică înaintea vieţii a sute, chiar mii de oameni, ba sărăcia „rezolvată” cu „cârpeli”- gen iei de la Cheia şi duci la Slănic şi Poseşti şi, probabil, mâine ori într-o altă zi , le iei şi de acolo şi le duci la alţii, transformându-i rând pe rând în victime.

Ar fi ultimul lucru pe care l-am face, acela de a susţine că nu e nevoie de asemenea dotări atât în cele două localităţi care ar urma să beneficieze de redistribuiri, dar şi în altele ! Dar soluţia nu trebuie să fie aceea de a-i ajuta pe unii şi a-i lăsa pe alţii la mila Domnului, cum se văd ajunşi locuitorii la care ne referim. Şi nu trebuie să te afli într-o asemenea situaţie disperată , cum se declară , într-un memoriu, cei din Cheia, ca să îţi lase un gust amar o asemenea dureroasă realitate a anului 2018, pe care o înţelege orice om cu mintea întreagă. Mai ales că, din păcate, nu prea e singulară !

Iar spre a o face înţeleasă şi mai bine pe cea la care ne referim, mai adăugăm câteva elemente. Tocmai pentru că au conştientizat cât de important este să aibă, pentru orice situaţie de urgenţă apărută, chiar în localitatea lor o Salvare şi o maşină de pompieri, cetăţenii s-au mobilizat şi, într-o vreme în care nu exista un spaţiu destinat funcţionării unor asemenea servicii, au asigurat gratuit găzduirea personalului şi a echipamentului. Iar lucrurile au funcţionat şi oamenii s-au simţit în siguranţă. Paradoxul abia acum intervine: în prezent, spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea acest punct de lucru este unul dintre cele mai moderne din judeţ, organizat într-o clădire spaţioasă, cu parter şi etaj, cu garaj, cu birouri, dormitoare, băi, centrală termică, pe scurt – toate utilităţile şi tot confortul. Şi apare decizia care a creat justificat nemulţumirea localnicilor şi încercarea lor, culmea, nu de a obţine mai mult-cum de altfel ar fi firesc- ci măcar de a nu rămâne fără ceea ce cu atâta trudă au reuşit să aibă. Căci repetăm şi subliniem: nu e vorba despre pretenţii, ci despre cerinţe minimale, obligatorii într-o aşezare în care îşi duc zilnic existenţa sute de suflete, într-o localitate turistică, într-o zonă izolată, greu accesibilă, situată şi pe ruta obligatorie a traficului greu, cu frecvente accidente şi alte evenimente grave, care impun intervenţie medicală şi din partea pompierilor.

Acestea, de altfel, sunt şi argumentele pentru care reprezentanţi ai cetăţenilor din Cheia şi-au anunţat intenţia ca, în această dimineaţă, să depună, în acest sens, câte un memoriu la Primăria Măneciu şi Prefectura Prahova, înaintându-l de asemenea şi secretarului de stat Raed Arafat. Iar în situaţia în care nu se va găsi o rezolvare, aceştia sunt decişi să recurgă la modalităţi de protest şi mai severe. „ Cerem Primăriei să asigure condiţii egale de siguranţă şi supravieţuire pentru toţi cetăţenii şi să se implice efectiv în soluţionarea problemelor. Solicităm tuturor instituţiilor statului egalitate pentru locuitorii din Cheia- care asigură 40 la sută din veniturile comunei, faţă de localităţile judeţului, fără discriminare. Este suficientă izolarea în care trăim ! Cerem doamnei prefect să intervină rapid şi ferm pentru salvarea noastră. Solicităm sprijin domnului secretar de stat Raed Arafat pentru a bloca această fărădelege înţelegând că şi comunitatea noastră trebuie să trăiască şi să se bucure de un minim de securitate vitală!”, se menţionează, printre altele, în memoriul amintit. Iar concluzia e clară:” În cazul în care se decide ABUZIV desfiinţarea Punctului de Lucru Cheia vă comunicăm că întreaga comunitate este hotărâtă, dacă va fi nevoie, să blocheze pe termen nelimitat traficul pe DN1 A ca o măsură de protecţie pentru cetăţenii acestei zone .”

La instituţiile către care îşi îndreaptă acum speranţele locuitorii din Cheia am solicitat şi noi un punct de vedere. Ieri la prânz, situaţia nu era cunoscută la nivelul Instituţiei Prefectului Prahova, drept pentru care ni s-a precizat că nu poate fi formulat un asemenea punct de vedere. Rămânem receptivi şi îl aşteptăm imediat ce în cursul zilei de astăzi memoriul va ajunge pe masa doamnei prefect.

De la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Serban Cantacuzino „ al Judeţului Prahova am primit, ieri, atât câteva precizări scrise, cât şi clarificări din partea domnului inspector şef lt.col Mihai Drăgan. Pe scurt , am reţinut că „ urgenţele medicale din localitatea Cheia vor fi preluate de ambulanţă SMURD din cadrul Gărzii de Intervenţie Măneciu sau la ordin de alte ambulanţe SMURD sau SAJ Prahova. Punctul de Lucru Cheia nu se va desfiinţa, va funcţiona cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă, pentru a asigura intervenţiile în situaţii de urgenţă. În funcţie de nevoile operative şi situaţiile de risc apărute în raionul de intervenţie se pot disloca şi alte forţe şi mijloace în sprijin .La nivelul ISU Prahova s-a realizat o analiză de oportunitate privind relocarea ambulanţei de la Cheia în raionul Gărzii de Intervenţie Slănic pentru asigurarea primului ajutor medical calificat în localităţile Slănic, Vărbilău, Ştefeşti, Aluniş şi Bertea, care au înregistrat în anul 2017 un număr de 3165 urgenţe medicale”.

Clare şi, în principiu ,de acceptat până la un punct aceste clarificări. Ceea ce nu exclude însă câteva observaţii de bun-simţ, ne permitem noi să spunem. De la Cheia până la Măneciu- de unde trebuie să vină ambulanţa SMURD după ce aceea existentă la Cheia pleacă la Slănic- sunt peste 20 de kilometri. Când viaţa sau moartea cuiva sunt legate de firul subţire al câtorva secunde, cine garantează că Salvarea ajunge la timp ?! Iar dacă prin ordin ea trebuie să vină de la SAJ Prahova, cine dă … ordin ca şi moartea să aşteapte ?!

Oare nu era mai bine să nu se desfiinţeze cu atâta elan Spitalul din Slănic – la care erau arondate exact localităţile enumerate mai sus în care s-au înregistat mii de urgenţe, decât să se ia acum Salvarea altora ca să care bolnavii la Văleni sau la Ploieşti ? Aşa cum, cine răspunde dacă ”dislocarea altor forţe şi mijloace de sprijin ale pompierilor din raionul de intervenţie”- făcută după proceduri care presupun ca primarul din Cheia să anunţe la Detaşamentul de pompieri Vălenii de Munte sau la Ploieşti, direct la nivelul Inspectoratului, apoi să se dea nu ştim ce ordin şi altele asemenea – întârzie intervenţia încât, Doamne fereşte, e timp să ardă …toată Cheia ?!?

Şi ar mai fi încă şi altele de întrebat însă,deocamdată, ne oprim aici. Nu înainte de a spera că toţi cei implicaţi în luarea unei decizii responsabile vor mai cântări încă o dată lucrurile şi nu se vor grăbi să cârpească sărăcia ajunsă şi aşa pe fundul sacului, pe deasupra mai luând şi „peticul” de la Cheia spre a-l coase, de bun, la Slănic şi Poseşti !!!