V.Stoica, N.Dumitrescu

Două familii din Prahova se pregătesc să își înmormânteze rudele decedate în urma exploziei unui rezervor de pe o platformă petrochimică din Cehia. În comuna Tinosu și în Ploiești, două familii își așteaptă rudele care au trecut în mod violent în lumea cealaltă, departe de casă, în timp ce încercau să își facă o viață mai ușoară aici, în România.

Decesul celor doi bărbați – Ion Pandele (47 de ani) din Tinosu și Iulian Mihăilescu (31 de ani) din Ploiești – a zguduit din nou Prahova, la cinci ani și două luni de la ultimul eveniment nefericit în care și-au pierdut viața alți doi locuitori ai județului nostru, plecați la muncă în străinătate. Începutul anului 2013 a însemnat un alt moment cumplit pentru alte două familii prahovene, atunci când alți doi bărbați tineri au decedat tot departe de casă, de această dată în deșertul Algeriei.

Moartea celor doi prahoveni în explozia din Cehia – în care și-au mai găsit sfârșitul alți trei români – aduce din nou în discuție problematica securității în muncă și a condițiilor în care sunt nevoiți să muncească unii dintre românii plecați departe de țară, pentru o viață mai bună.

Dintre cele șase victime ale celui mai grav accident industrial produs în Cehia în ultimele câteva decenii, cinci sunt români. Tragicul eveniment de joia trecută a avut loc la o uzină petrochimică aflată la aproximativ 50 de km de Praga. Muncitorii, printre care se aflau și cei din România, fuseseră angajați să curețe un rezervor. În timp ce lucrau, bazinul a explodat, iar șase dintre aceștia nu au mai avut nicio șansă. Dintre cei cinci români care au pierit în explozia de la uzina din Cheia, doi sunt din Prahova, confirmarea venind la o zi după cumplitul accident. De altfel, vineri, și familiile acestora au fost anunțate, în mod oficial, de decesul celor doi prahoveni, fiind vorba despre Ion Pandele, de 47 de ani, din satul Pisculești, comuna Tinosu, și de Iulian Mihăilescu, de 31 de ani, din Ploiești. Ion Pandele, lăcătuș, lucra de mulți ani în Cehia. Era căsătorit și avea o fată.

Explozia a avut loc joi, înainte de ora prânzului, iar circumstanţele tragediei nu sunt încă foarte clare. Șase oameni au murit în urma unei explozii la uzina chimică Unipetrol din oraşul Kralupi nad Vltavou, situat în nordul capitalei Cehiei, a relatat presa locală, citată de site-ul postului BBC News. Conform unui reprezentat al poliției din Cehia, producţia era oprită temporar, iar muncitorii lucrau la dezafectarea unei construcţii când a avut loc explozia. Directorul uzinei a declarat, la rândul său, că deflagraţia s-a produs în interiorul unui depozit pentru combustibil şi alte substanţe chimice. La scurt timp după deflagraţie, în zonă au fost trimise mai multe ambulanțe și elicoptere medicale, precum și numeroase maşini de pompieri. Imediat după accident, spitalele din Praga au decretat planul de urgenţă, având în vedere că erau și răniţi cu arsuri grave.

Ancheta declanşată de autorităţile cehe este în curs de desfăşurare. Echipa consulară mobilă din cadrul Ambasadei României la Praga a vizitat şi unităţile medicale în care au fost internate persoanele rănite, pentru a se asigura că printre acestea nu sunt şi cetăţeni români. De altfel, aceasta a întreprins și demersurile necesare în vederea identificării şi notificării familiilor românilor decedaţi.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, Ambasada României în Republica Cehă monitorizează cu prioritate situaţia şi menţine în permanenţă legătura cu autorităţile competente, fiind pregătită să acorde asistenţă consulară, inclusiv pentru organizarea transportului funerar destinat repatrierii trupurilor neînsufleţite. Preşedintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dăncilă au transmis încă de vineri condoleanţe familiilor victimelor exploziei care a avut loc la uzina chimică din Cehia, solicitând autorităţilor române să întreprindă de urgenţă toate demersurile pentru ca familiile victimelor cetăţenilor români să primească asistenţa necesară.

Sâmbătă, 24 martie, ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia Intotero, a fost prezentă la Praga pentru a discuta cu reprezentanții firmei unde lucrau cei cinci români, victime ale exploziei de la uzina chimică din localitatea Kralupy nad Vltavou.

„Am avut discuții cu directorul uzinei și cu reprezentanții firmei și am solicitat urgentarea procedurilor, astfel încât repatrierea trupurilor românilor să fie rapidă”, a spus ministrul român, care s-a întâlnit cu membrii a patru dintre familiile ale căror rude au decedat în explozie și, prin telefon, a fost alături și de membrii celei de a cincea familii, care nu s-a putut deplasa la Praga.

„Alături de colegi de la Ministerul Afacerilor Externe vom depune toate diligențele pentru a fi alături de familiile românilor. Acest tragic eveniment arată încă odată că trebuie să intensificăm eforturile de prevenție în ceea ce privește protecția în muncă, dar mai ales să augmentăm campaniile de informare. Românii trebuie să fie la curent cu toate informațiile în momentul în care decid să plece în străinătate, vorbim aici de legislația în domeniul muncii în statul de rezidență, de asigurările de viață care reprezintă un subiect delicat dar sunt esențiale, de unde pot apela pentru ajutor și de sprijinul pe care statul român îl poate oferi. Vom aborda toate aceste subiecte și multe altele în Campania Națională «Informare acasă, siguranță în lume!», proiect al ministerului care va avea loc în vară”, a subliniat ministrul.

• Morţi în războiul altora, la începutul lui 2013

În urmă cu cinci ani, în ianuarie 2013, din Algeria venea o veste cumplită pentru două familii prahovene: a avut loc un atac terorist soldat cu luare de ostatici și cu morți pe o platformă petrolieră unde lucrau mai mulţi români. Informaţii contradictorii începuseră să circule încă de la începutul crizei declanşate de ceea ce era prezentat drept un atac al teroriştilor de pe platforma de extracţie a gazelor din apropiere de In Amenas, în mijlocul deşertului algerian. În alertă au fost şi autorităţile prahovene, care au primit, iniţial, informaţia că doi locuitori ai judeţului fuseseră daţi dispăruţi în urma atentatelor teroriste.

Pe 19 ianuarie, oficiali de la Bucureşti au confirmat decesul românului Tiberiu Costache, prahovean din Bărcăneşti, care şi-a găsit sfârşitul la vârsta de doar 37 de ani. Despre cel de-al doilea prahovean – Mihai Bucur – a venit, în primă fază, din Algeria, informaţia că ar fi rănit, într-un spital din zona respectivă. Din nefericire, veştile au fost crude şi de această dată: Mihai Bucur, inginer român, ploieştean, în vârstă de numai 40 de ani, decedase, de fapt, în acele zile de început de an 2013.

La vremea respectivă, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a anunţat, în mod oficial, declanşarea unei anchete în legătură cu decesul celor doi români. „La nivelul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a fost constituit un dosar penal, sub aspectul săvârşirii de infracţiuni prevăzute de Legea 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului. Procurorii DIICOT vor efectua activităţi specifice şi vor colabora cu toate instituţiile naţionale şi internaţionale cu responsabilităţi în domeniu şi vor dispune măsurile legale în această cauză”, precizau, prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanţii Parchetului.

Până în prezent, însă, deşi au trecut cinci ani de la decesul celor doi prahoveni în infernul din apropiere de In Amenas, nicio instituție nu a mai dat oficial niciun semn în legătură cu mersul acelui dosar despre care se vorbea la începutul anului 2013.

• Raport despre evenimentele de pe platforma din deșertul algerian

În luna noiembrie 2016, sub semnătura lui Jeremy Keenan, de la un centru de cercetare interdisciplinar International State Crime Initiative, din Marea Britanie, a apărut un raport asupra evenimentelor care au avut loc în urmă cu cinci ani în Algeria.

Autorul arată că evenimentele din ianuarie 2013 în care au murit și doi români – amândoi prahoveni – nu au fost prezentate în mod real și lansează chiar ipoteza unei mușamalizări a cauzelor care au condus la decesul a 80 de oameni aflați pe platforma petrolieră din apropiere de In Amenas.

Autorul raportului vorbește despre o intervenție defectuoasă a armatei algeriene sub comanda serviciilor secrete algeriene împotriva celor 32 de teroriști care acaparaseră platforma petrochimică din deșert. “În perioada celor patru zile de asediu al trupelor speciale algeriene pentru eliberarea platformei de teroriști, nu s-a făcut nicio încercare de a negocia cu aceștia în vederea siguranței și eliberării ostaticilor”, se afirmă în raportul menționat.