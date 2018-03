Echipele perioadei interbelice: Victoria Ploieşti (I)

Constantin Dumitru – Plopeni

Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia ca în fiecare sâmbătă să citească materiale „cu parfum de epocă” despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic în judeţul nostru. Astăzi, vă prezentăm echipa Victoria Ploieşti, grupare ce a jucat un rol de seamă pe scena fotbalului districtual din perioada interbelică.

Printre puţinele informaţii despre fotbalul prahovean, se găseşte la debutul ediţiei de campionat al anului competiţional 1923/24 o ştire despre construirea unui nou stadion ce putea găzdui jocuri de fotbal în Ploieşti. Presa timpului n-a ratat evenimentul şi a scris despre inaugurarea acestei noi arene de sport a prahovenilor, astfel: „Vineri 21 Septembrie 1923, s’au disputat două matchuri interesante de Football Ass. pe noul stadion „Prahova”, de pe Bulevard. Primul match începe la ora 2 jumătate sub arbitrajul Domnului Mayer, între Victoria din Bucureşti şi Victoria din Ploeşti filială. Primul goal îl dau Ploeştenii, însă nu după mult timp, Victoria Bucureşti egalează pentru ca să-şi asigure victoria până la sfârşit cu 4-2. Remarc dela Victoria Bucureşti pe Rino, Leonescu şi Gabor, iar dela Ploeşti pe Albu, Jerome şi Botez”. Acest joc a consemnat apariţia şi debutul unei alte noi formaţii ploieştene – Victoria – o echipă ce a devenit ulterior, pepiniera de juniori a clubului Tricolorul. Altă sursă, din presa locală, menţionează, la 21 octombrie 1923, debutul acestei arene, astfel: „În ziua de 14 octombrie 1923, odată cu darea în folosinţă a parcului sportiv, pe un teren închiriat pentru cinci ani, în suprafaţă de 12.500 m.p., (situat pe locul unde astăzi se află grupul de blocuri „Haşdeu” din apropierea Gării de Sud), a avut loc matchul inaugural ce s’a disputat între echipele Prahova şi Venus Bucureşti”. Această primă echipă filială a avut o activitate sporadică, iar în anul 1924 şi-a încheiat activitatea. În primăvara anului 1927 (martie), presa timpului anunţa o nouă apariţie a unui club Victoria, care a rezultat din fuziunea a două grupări din categoria II-a, campionat (eşalonul prim al subregionalei de la Ploieşti). Cele două echipe care au realizat fuziunea şi au constituit clubul Victoria au fost Colţea (locul 5) şi Uraganul (locul 6 după disputarea primei părţi a campionatului). Primul joc al acestei noi echipe este consemnat la 13 martie 1927, când a întâlnit gruparea Prahova (rezerve), terminat cu rezultatul de 1-1. Pentru Victoria au evoluat următorii jucători: Rădulescu; Niculescu, Stavarescu; Sergiu Ionescu, Ujlachi, G. Marcu; Matei C. Dumitrescu, Albulescu, Rotaru, Bărbulescu şi Jean Burmas. Primul meci oficial l-a disputat la 3 aprilie 1927, la Buzău cu Avântul, pe care l-a câştigat cu 1-0. Sediul noului club se afla pe Bulevardul Ferdinand, nr. 14, culorile echipei: roşu-negru, iar delegatul grupării Petre Niculescu. Pe parcursul următoarelor sezoane, în care a participat doar pe prima scenă a fotbalului districtual, a fost întărită cu următorii jucători: Dărmănescu, Ghenciulescu, C. Turcu; Georgescu, Dumitru Ionescu Ţope, Constantinescu, Jean Tăriceanu, Vişinescu, Bujor Munteanu Râmnic, Deluţă, Constantinescu I, Cristea, Lăzăroiu, Lahovary, Iovescu, Trandafir, Zamfiropol Grecu, Vică, Jianu, Simion Popa, Andronescu, Nedelcovici şi Russe.

(va urma)