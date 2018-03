Secretarul de stat Raed Arafat a lansat, ieri, în prezenţa ministrului de Interne, Carmen Dan, şi a comisarului european pentru ajutor umanitar şi gestionarea crizelor, Christos Stylianides, site-ul www.fiipregatit.ro care cuprinde informaţii centralizate despre intervenţia la calamităţi naturale şi situaţii de urgenţă. Platforma la care s-a lucrat în ultimele patru luni oferă cetăţenilor posibilitatea de a afla informaţii despre acordarea de prim ajutor în diferite situaţii, dar şi cele mai bune modalităţi de intervenţie la calamităţi naturale – ger, cutremur, caniculă – sau situaţii de urgenţă, printre care incendiu de proporţii sau accident nuclear, potrivit news.ro.

Raed Arafat a precizat că portalul, care are şi o secţiune video, va mai fi completat cu diferite informaţii.

Acesta l-a invitat pe comisarul european pentru ajutor umanitar şi gestionarea crizelor, Christos Stylianides, aflat într-o vizită în România, să apese butonul pentru lansarea oficială a site-ului.

„Este foarte inovativ. Excelent! România dă astfel un exemplu”, a declarat Christos Stylianides.

Acesta a avut o întâlnire cu ministrul Carmen Dan pe problema creării unei capacităţi de intervenţie suplimentare a Uniunii Europene în situaţii de urgenţă- Rescue.

Vizita vine în mijlocul unei situaţii de urgenţă generată de efectele severe ale fenomenelor meteorologice. Aceasta are loc nu doar în România, ci în întreaga regiune balcanică. Am avut, astfel, ocazia să discutăm aplicat despre intervenţia în situaţii de urgenţă. De aproape o săptămână, structurile pentru situaţii de urgenţă intervin neîncetat pentru a salva oameni şi bunuri, iar acest lucru se întâmplă în toate statele din regiune”, a declarat Carmen Dan, care a precizat că răspunsul la situaţiile de urgenţă este un domeniu pe care România îl va avea în vedere şi în perioada în care va deţine preşedinţia Consiliului UE. La rândul său, Christos Stylianides a afirmat că înfiinţarea Rescue este necesară întrucât schimbările climatice au dus la apariţia unor dezastre naturale mai puternice şi mai frecvente.