CSO Plopeni – AFC Bănești-Urleta 0-3 (0-1)

Marcel Marin

Stadion: „Gheorghe Șilaev”, Plopeni. Spectatori: 150.

Au marcat: – /D. Păun (40), B. Ilioiu (47), Al. Petrescu (77).

CSO Plopeni: V. Ion – Al. Leca (78 Al. Vasile), G. Radu, Crăciun, D. Chejnoiu – A. Ștefan, Trică, C. Vlad (88 G. Georgescu), I. Burchi (60 M. Constantinescu) – Puiuleț, R. Huza (cpt). Antrenor: Nouraș Nicorescu.

AFC Bănești-Urleta: Iscru – Soreanu (70 Al. Petrescu), Al. Neagu, Duca, C. Mihai – Al. Popa (cpt) – H. Nicolae, V. Bunea, A. Roșu (46 B. Ilioiu), I. Dumitru (70 Socet) – D. Păun (63 D. Nae). Antrenor: Marius Vișan.

Cartonașe galbene: V. Ion (56), Puiuleț (66), R. Huza (66)/Al. Popa (41), D. Păun (44).

Cartonaș roșu: C. Trică (50)/D. Nae (68).

Au arbitrat: Andrei Moroiță (Ploiești) – Alexandru Chioibașu (Adâncata) și Valentin Dediu (Pantazi). Observator: Marian Deaconu (Ploiești).

Jucătorul meciului: Valentin Bunea (AFC Bănești-Urleta).

În uvertura primei etape din returul Ligii A Prahova, arena „Gheorghe Șilaev” a găzduit unul dintre jocurile interesante de la acest nivel. CSO Plopeni, a primit replica unei echipe puternice a seriei, AFC Bănești-Urleta, într-o partidă ce se anunța, la prima vedere, destul de echilibrată. Într-o primă repriză destul de anostă, în care cele două echipe au fost mai degrabă preocupate să nu primească gol decât să atace, singurele ocazii au aparținut lui Puiuleț (22) – șut din interiorul careului, respins de talentatul Iscru, care a trimis mingea în corner, și I. Dumitru (36) – execuție în „cross”, din colțul careului mare, pe lângă stâlpul stâng. Deschiderea scorului s-a produs în minutul 40, atunci când „magicianul” V. Bunea (40 ani) l-a găsit excelent, peste apărarea plopenară, pe D. Păun, șutul lobat al acestuia ducându-se la vinclul stâng. Partea secundă a fost una mult mai încărcată în evenimente, același V. Bunea trecându-și în cont un nou assist, de această dată pentru B. Ilioiu, care a majorat diferența printr-un șut din poziție centrală. La 0-2, „colac peste pupăză”, plopenarii au rămas în inferioritate numerică, asta după ce Trică a avut un atac cu talpa ridicată sus asupra lui A. Neagu, centralul Moroiță luând decizia corectă. Chiar și cu un om mai puțin, gazdele ar fi putut reduce din diferență, dar Puiuleț (62) a irosit o șansă mare de gol, la o gafă a lui Soreanu, trimițând alături. La jumătatea reprizei a doua, plopenarii au reclamat neacordarea unei lovituri de pedeapsă, la posibila împingere a lui A. Ștefan, în marginea careului mic, de către un fundaș al oaspeților, dar centralul a considerat că nu se impunea un asemenea verdict, experimentații Puiuleț și Huza alegându-se, în schimb, cu două cartonașe galbene pentru proteste vehemente.

Abia intrat pe teren, D. Nae (68) a luat calea vestiarelor la un duel cu G. Radu, decizia lui Moroiță de a acorda cartonașul roșu fiind una drastică. În fine, tabela a înghețat la 0-3 în minutul 77, după ce Ilioiu l-a servit în adâncime pe Al. Petrescu, iar acesta din urmă, după ce a trecut în viteză de G. Radu, a marcat cu un șut din interiorul careului. Astfel, băneștenii pornesc cu dreptul în retur, după un meci disputat pe un gazon greu, îmbibat de apă, și se pregătesc pentru derbiul cu liderul CS Blejoi, de la finalul săptămânii.