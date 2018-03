Marian Dima

Selecţionata Under 19 a României a devenit principala favorită la calificarea din grupa pe care ţara noastră o organizează. Drumul către Campionatul European rezervat acestei categorii de vârstă a început, la Ploieşti, cu un rezultat convenabil echipei noastre, Suedia şi Ucraina remizând, scor 0-0. Apoi, tricolorii U19 s-au impus clar în fața selecționatei similare a Serbiei, scor 4-0, Mățan (20′ și 61′), Moruțan (23′) și T. Băluță (55′) aducând un succes entuziasmant, după felul cum a “mers” jocul micilor tricolori.

România revine pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, care a rezistat bine celor două zile pline (antrenament al Naţionalei lui Cosmin Contra, antrenament al echipei Under 19, plus cele două partide oficiale), sâmbătă, de la ora 19,30, când este programat meciul cu Suedia.

După prima zi de meciuri, desfăşurată la Ploieşti, echipa noastră s-a instalat pe primul loc şi pare favorită, prin jocul etalat la acest meci cu Serbia, să obţină o calificare importantă, poziţia I în grupă fiind singura care aduce calificarea.

În partida cu Serbia, echipa noastră a evoluat în formula: Vlad – Haruț, Screciu, Dima, Neciu – T. Băluță, M. Dulca – Moruțan (Micovschi 84′), Dragomic (C), Mățan (Drăguș 68′) –

Sîntean (Moldoveanu 65′).