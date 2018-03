A doua parte a interviului realizat de jurnalistul Ion Cristoiu cu fostul deputat Sebastian Ghiță a generat o adevărată furtună în multe dintre mediile instituționale, dar și între oamenii politici.

Ghiță a mai aprins un fitil, joi seară. Acesta a declarat, la Antena 3, că fotografia despre care s-a vorbit în aceste zile face parte dintr-un filmuleț care a fost realizat în crama de la subsolul locuinței sale din Ploiești și că, mai mult decât atât, multe alte persoane dețin fotografii și filmulețe realizate în cadrul acestor întâlniri la care a participat și Laura Codruța Kovesi.

Martorul care a aruncat, însă, bomba direct în curtea șefei DNA a fost jurnalistul Dumitru Cârstea, socrul fostului deputat de Prahova, care, în cadrul unor intervenții telefonice la posturile de televiziune Antena 3 și România TV, a afirmat că Laura Codruța Kovesi a participat, “în ciuda negărilor sale de până acum”, la o petrecere de ziua de naștere a lui Sebastian Ghiță, chiar în casa acestuia din Ploiești.

Mai mult decât atât, Dumitru Cârstea a precizat că aceasta a fost însoțită și de alte persoane, cărora însă nu le-a dat numele în vileag.

După ce primul episod al interviului luat de Ion Cristoiu lui Sebastian Ghiţă s-a terminat cu momentul în care fostul deputat îi arată jurnalistului o fotografie din telefonul său, în al doilea episod, se vorbeşte despre persoanele care apar în imagine, alături de Laura Codruţa Kovesi.



Ion Cristoiu: Fotografiile ni le arătaţi?

Sebastian Ghiţă: Dumneavoastră da, dar nu cred că e momentul ca eu să fac ceva peste preşedintele ţării, peste deciziile instituţiilor din ţara mea şi să încerc să provoc eu, într-un fel sau într-altul, căderea sau menţinerea acestei doamne Kovesi.

– O să mi-o arătaţi chiar în cursul interviului, o să mi-o arătaţi și o să mă conving.

– V-o arăt acum, ca să nu mai avem dubii cu privire la vizita la mine acasă a doamnei Kovesi.

– Pot să o arăt la cameră?

– Nu. Vă rog!

– Deci, eu am fotografia. Dumneavoastră o ţineţi în telefon? Credeam că o ţineţi undeva pe un stick secret. Eu am fotografia și trebuie să pun întrebări, sunt jurnalist. Aici în spate ce sunt, cărţi?

– Aici este o cramă. În subsolul casei mele este o cramă de ţinut vinul aromat.

– Doamna Codruţa Kovesi… ia vedeţi, că dumneavoastră sunteţi IT-ist. (Ion Cristoiu se uita în telefonul lui Sebastian Ghiţă – n.n.)

– Stinge lumina din când în când.

– Doamna Kovesi este alături de o doamnă frumoasă și de un domn mai cărunt, sunt trei persoane, ca să înţeleagă telespectatorii, vă rog să…

– Sunt membri ai familiei mele.

– Membri ai familiei, bănuiesc…

– Mai erau și alte persoane acolo.

– Am avut odată un dialog la B1…

– N-am avut nicio relaţie sentimentală. Ca să închidem relaţia mea cu Kovesi.

– În sfârșit, m-aţi convins că era și soţia. Mă rog, putea să nu fie. O întrebare: dar de ce aţi făcut poze? A vrut doamna să facă poze?

– Eram mult mai relaxaţi, mult mai deschiși, cu poze, filme. Dar chiar și aici, la acest eveniment, mai erau niște persoane, ca și în vilă la SRI. Nu cred că demiterea unui demnitar, mai ales a zeiţei anticorupţie, poate fi făcută

scurgând filme și poze din locaţiile Serviciului. Nu va accepta niciodată Serviciul chestiunea asta. Această poză este de la mine de acasă. La mine acasă, în Ploiești.

Ion Cristoiu: Aveaţi o cramă și acolo?

Sebastian Ghiţă: Acolo nu este o cramă, acolo este o vie, lângă Mizil, care are un mic restaurant și unde mai negociam din când în când, toamna. Și la una dintre acele întâlniri, la care mai târziu a apărut și Victor Ponta, a fost și Codruţa Kovesi.

– Deci erau mai multe persoane.

– Știţi de ce am spus lucrurile acestea ? Eu am spus-o de mai multe ori.

– În primul rând, de ce nu vreţi să daţi publicităţii?

– V-am spus de ce. Pentru că astăzi președintele

Iohannis a spus că nu contează ce se întâmplă în DNA pentru partenerii internaţionali, pentru celelalte cancelarii din Europa și din America. Experimentul Kovesi – DNA e unul foarte reușit. Electoratul domnului Iohannis îi cere să se situeze de partea Codruţei indiferent de ce tâmpenii face, nu a făcut doar tâmpenii, a făcut și lucruri bune. Și nu de partea lui Dragnea și Tăriceanu. Și din punct de vedere electoral e o chestiune de înţeles. Și întrebarea este cine sunt eu să calc decizia? Nu m-a săturat dracu, de am ajuns aici?

– Stimaţi telespectatori, am văzut din tot ce spune domnul, repet cu toată responsabilitatea de jurnalist de 50 de ani, proba că doamna Kovesi era în relaţie de prietenie nu numai cu domnul Sebastian Ghiţă, dar iată că și cu familia, există, eu am văzut acea fotografie, am și comentat-o cu domnul Sebastian Ghiţă, vă spun că ea există, este în telefonul lui Sebastian Ghiţă și în consecinţă domnul Sebastian Ghiţă nu minte. După părerea mea, nu zic minte, pentru că e prea dur pentru o doamnă, nu spune adevărul doamna Codruţa Kovesi. De ce nu spune, ia să-l întrebăm pe domnul Ghiţă, poate ne spune de ce ea nu spune, care-i povestea? Și dacă venea la dumneavoastră acasă, care-i problema?

– Nu văd nicio problemă. Cred că și-a făcut o problemă minţind. (…)

Dumitru Cârstea, martorul care aruncă bomba în curtea lui Kovesi

Jurnalistul Dumitru Cârstea, socrul lui Sebastian Ghiţă, a avut, joi seara, pe posturile de televiziune Antena 3 și România TV, două intervenţii care aruncă bomba în curtea Laurei Codruţa Kovesi. Acesta a declarat în cadrul emisiunilor “Sinteza zilei” – moderată de Mihai Gâdea la Antena 3 și „Ediţie de seară” – moderată de Victor Ciutacu la România TV că – în toamna anului 2012, la o petrecere organizată cu ocazia aniversării zilei de naștere a lui Sebastian Ghiţă – Laura Codruţa Kovesi a fost prezentă alături de alte persoane importante în casa din Ploiești a fostului deputat de Prahova. Astfel, pentru România TV, Dumitru Cârstea a făcut precizări pe care le redăm integral mai jos:

Victor Ciutacu: Vă mulţumesc că sunteţi alături de noi, poate lămurim nişte lucruri. Prima întrebare logică: sunteţi şi dumneavoastră în poza pe care domnul Ghiţă a arătat-o domnului Cristoiu?

Dumitru Cârstea: Eu sunt cel pe care domnul Cristoiu îl descrie ca fiind cu părul cărunt!

Victor Ciutacu: Deci, sunteţi cel cu părul cărunt?

Dumitru Cârstea: Vreau să vă rog o chestiune; mă bucur că am această posibilitate şi vreau să vă mărturisesc că demult aşteptam această clipă a tranşării adevărului în privinţa prezenţei Codruţei în casa lui Sebastian Ghiţă!

Victor Ciutacu: Era casa domnului Ghiţă?

Dumitru Cârstea: Era casa lui şi, de fapt, singura lui casă; are una singură şi e aceea din Ploieşti.

Dan Andronic: Ce voiaţi să spuneţi?

Dumitru Cârstea: Pe mine, ca om, ca părinte, ca bunic al copiilor lui Sebastian Ghiţă, m-a apăsat pe suflet această minciună a Codruţei Kovesi şi acum i se face dreptate lui Sebastian Ghiţă, care a fost prezentat opiniei publice ca fiind el cel care minte. Unii poate chiar credeau. Până acum, cei care au vrut să afle adevărul în privinţa acestei chestiuni aveau de ales între cuvântul lui Sebastian Ghiţă, care spunea că era prieten cu Codruţa şi aceasta a venit la el acasă, şi cuvântul Codruței, care nega prietenia şi prezenţa în casa lui Sebastian Ghiţă. Or, de asta mă bucur că pot să confirm aici, în speranţa că vor auzi şi cei care trebuie să audă că Laura Codruţa Kovesi este cea care minte.

Dan Andronic: De câte ori a venit Codruţa Kovesi la Sebastian Ghiţă acasă? Eu am văzut poza, domnule Cârstea, apăreţi dumneavoastră şi un alt membru lângă Codruţa, în acea cramă. De câte ori a venit Codruţa acolo?

Dumitru Cârstea: Eu am fost invitat o singură dată când a fost Codruţa Kovesi acolo.

Victor Ciutacu: Puteţi să îmi spuneţi cine mai era la masa alături de dvs?

Dumitru Cârstea: Sigur că pot să spun, dar vreau să fiţi de acord să rămânem la subiect, acela dacă a fost sau nu Codruţa Kovesi acasă la Sebastian Ghiţă; cine minte, Ghiţă sau Kovesi. Dacă este să îmi aduc aminte, să nominalizez o persoană, era fiică-mea, chiar lângă mine.

Victor Ciutacu: Şi persoane publice mai existau la respectiva adunare?

Dumitru Cârstea: Bineînţeles că mai erau, era o petrecere!

Dan Andronic: Domnule Cârstea, din câte ştiu eu, mai erau domnul Coldea, domnul Maior şi domnul Dâncu.

Dumitru Cârstea: Repet, eu am avut calitatea de invitat acolo şi nu mi-aş permite să fac descrierea întregii atmosfere şi a întregii prezenţe din casă.

Dan Andronic: Am greşit cu ceva când am nominalizat acele trei persoane?

Dumitru Cârstea: Deci, revin, am făcut referire la Kovesi pentru că ea m-a obligat să spun că a fost acolo în condiţiile în care neagă că ar fi fost în casa lui Sebastian Ghiţă.

Victor Ciutacu: Deci, doamna Kovesi era acolo într-o relaţie de prietenie cu ginerele dvs, din asta am dedus, vorbeau la pertu? Care era efectiv relaţia, cum se comportau?

Dumitru Cârstea: Întâi ar trebui reţinut felul în care a venit la petrecere, era vorba de o petrecere privată, prietenească, de familie, e de la sine înțeles că nu a venit acolo în cătuşe şi nu a fost ţinută în lanţuri acolo. A venit de bunăvoie şi nesilită de nimeni, a rămas 6, 7, 8 ore chiar şi mai mult, a stat până la sfârşitul petrecerii. A venit în baza relaţiei de prietenie, iar relaţia pe care o avea cu Sebastian era evidentă de prietenie, adică discuţii joviale, se tutuiau, povesteau lucruri comune, repet, o atmosferă de familie.

Victor Ciutacu: Dumneavoastră aţi vorbit cu doamna Kovesi la acea petrecere? A socializat şi cu restul lumii?

Dumitru Cârstea: Din considerente de politeţe, de eleganță, am vorbit, ne-am salutat, am dat mâna la venire, la plecare.

Lili Ruse: Credeţi că doamna Kovesi o să nege că v-a cunoscut?

Dumitru Cârstea: Cum o să poată să nege? Acum deja e absurd; am fost la aceeaşi masă, am mâncat la fel, am băut aceeaşi băutură, am ascultat aceeaşi muzică. Să vii acum să negi o asemenea realitate, să insişti în a minţi o ţară întreagă înseamnă că trebuie să ai un curaj nebun. Are probleme de memorie, până acum a avut un curaj fantastic, dacă va continua să nege cu vehemenţă chiar e grav, nu se poate.

Victor Ciutacu: Mulţumesc, domnule Cârstea, pentru intervenţie.

La puţin timp după această intervenţie, în contextul în care dialogul invitaţilor prezenţi în platou se îndepărtase de subiectul central al discuţiei – cel al prezenţei Laurei Codruţa Kovesi în casa lui Sebastian Ghiţă şi, în consecinţă, că aceasta a minţit negând această prezenţă – Dumitru Cârstea a solicitat să revină cu noi precizări.

Dumitru Cârstea: S-a întrerupt din păcate, acum constat cu părere de rău că a devenit altul subiectul discuţiei decât cel iniţial. Esenţial este şi, haideţi să ne concentrăm pe o idee, aceea că Laura Codruţa Kovesi a fost acolo, pe cale de consecinţă, minte când spune că nu a fost. A doua chestiune. Eu am în continuare calitatea de invitat la acea petrecere şi bunul simţ mă obligă să nu spun cine a fost, cu ce erau îmbrăcaţi sau ce au mâncat dar, atenţie, dacă mâine se va naşte aceeaşi situaţie referitoare la cea iscată de doamna Kovesi, care a negat că a fost acolo, vă voi spune la fel, cu subiect şi predicat, cine a fost acolo.

Pavel Abraham: Bravo, eu sunt mulţumit!

Dumitru Cârstea: Prin urmare, vă rog să reţineţi că motivul principal pentru care am acceptat să intru în această discuţie este acela de a confirma concludent că Laura Codruța Kovesi a fost acolo, că ea este cea din fotografie, că eu sunt cel din fotografie şi e limpede că a minţit şi continuă să mintă în continuare o ţară întreagă.

Victor Ciutacu: Vă mulţumesc!

(…)

“Evenimentul zilei” a anunţat că a treia parte a interviului realizat de Ion Cristoiu cu fostul deputat Sebastian Ghiţă va fi făcută publică în cursul săptămânii viitoare.