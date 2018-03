Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, că aşteaptă o serie de documente pentru o decizie în cazul procurorului-şef al DNA, subliniind că „suntem tot mai departe de revocare”, anunţă Agerpres. „O decizie astăzi, nu. Trebuie să aştept diferitele documente, cum ar fi motivarea de la CSM, dar, în condiţiile date, este clar că suntem departe de o revocare. Tot mai departe”, a afirmat şeful statului, înainte de şedinţa de bilanţ al DNA pe anul 2017.

DNA a prezentat, ieri, raportul de activitate pentru anul 2017, anunţă Mediafax. Evenimentul a avut loc la o zi după ce Codruţa Kovesi a fost audiată de procurorii CSM, aceştia dând aviz negativ cererii de revocare. Ministrul Justiţiei nu a participat la prezentarea bilanţului.Prezent la eveniment, preşedintele Klaus Iohannis a declarat, printre altele, că incertitudinea generată de multiplele modificări legislative adoptate de Parlament anul trecut au dăunat societăţii româneşti. „În tot acest context intern, deloc liniştit, actorii sistemului de justiţie din România au dat dovadă de profesionalism şi unitate pentru apărarea principiilor care le guvernează activitatea. Am deplină încredere că instituţiile statului cu atribuţii în domeniu şi asociaţiile profesionale ale magistraţilor vor continua să se manifeste atunci când independenţa justiţiei este în pericol”, a afirmat Iohannis.Pe de altă parte, Klaus Iohannis a declarat la prezentarea raportului de activitate al DNA, că evaluarea făcută de Tudorel Toader activităţii DNA este subiectivă, tendenţioasă şi partizană, menţionând că eficienţa instituţiei este departe de a putea fi contestată. „Cifrele nu mint, sunt obiective. În 2017 au fost soluţionate peste 3800 dosare, cu 16,5 % mai multe decât în 2016, şi trimişi în judecată aproape o mie de inculpaţi. Pe baza rechizitoriilor DNA, anul trecut, instanţele de judecată au condamnat definitiv 713 inculpaţi, ponderea achitărilor fiind de 12%, din care o pătrime ca efect al deciziei CCR prin care abuzul în serviciu a fost limitat doar la încălcarea legii nu şi a HG sau alte acte normative. Toate demonstrează că DNA este o instituţie care funcţionează eficient şi se află deja de ani buni în prima linie a luptei anticorupţie, contrar unei evaluări subiective, tendenţioase şi partizane prezentată opiniei publice de cineva săptămâna trecută. Eficienţa DNA este departe de a putea fi contestată”, a spus Klaus Iohannis. Preşedintele a felicitat DNA pentru rezultatele de anul trecut, despre care spune că a reuşit, cu 107 procurori, să soluţioneze 11.000 de dosare penale.

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a explicat, ieri, că în dosarele DNA, în 2017, s-au pus sechestre de peste 200 milioane euro, menţionând că alte peste 159 milioane urmează să fie confiscate de organele fiscale. De asemenea, a spus că anul trecut a fost unul dificil, menţionând că au fost trimişi în judecată în jur de o mie de inculpaţi, o treime dintre ei având funcţii importante.

Procurorul şef al DNA a mai declarat că anul trecut au fost achitate 92 de persoane, iar alte 29 ca urmare a dezincriminării parţiale a abuzului în serviciu, menţionând că a demarat verificări pentru a stabili care au fost cauzele. De asemenea, a precizat că 2017 a fost un an în care instituţia s-a confruntat şi cu probleme ce ţin de lege şi deontologie, menţionând că la nivelul DNA sunt reguli interne mult mai stricte şi clare. Kovesi a făcut referire şi la Mihaiela Iorga şi Mircea Negulescu. „Doi procurori au fost revocaţi din DNA, unul trimis în judecată, unul sancţionat disciplinar. Sunt cazuri singulare care nu caracterizează activitatea DNA. Am schimbat proceduri interne, am făcut controale şi am dispus măsuri pentru a monitoriza dacă mai sunt riscuri sau vulnerabilităţi”, a spus Kovesi. Ea a mai declarat că procurorii anticorupţie nu îşi aleg dosarele, ca urmare a acuzaţiilor ministrului Justiţiei că au fost prioritizate cele cu impact mediatic. Kovesi anunţă că în 2017 au fost pe masa procurorilor 3.800 de dosare.