În partea a patra a interviului dat la Belgrad de fostul deputat Sebastian Ghiță sunt și publicat de Evenimentul Zilei atinse cele mai sensibile puncte din activitatea Binomului SRI-DNA, cele legate de implicarea în politică. Cum au jucat capii acestor instituții la alegerile prezidențiale din 2014, cum au încercat să se implice în alegerile de la Primăria Capitalei. Sebastian Ghiță susține că fostul președinte Traian Băsescu i-a mărturisit că doar nu s-a opus atunci când Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea i-au spus ce se va întâmpla în dosarul lui Dan Voiculescu.

Redăm mai jos această parte a interviului, preluată din Ziarul Evenimentul Zilei.

Ion Cristoiu: Una din temele înregistrărilor dumneavoastră a constituit-o implicarea sistemului paralel mai ales în lichidarea mass-media. În caseta a doua (29. 12 2016) faceți o referire. Citez: „Am auzit despre cazul lui Dan Voiculescu de la fostul președinte Băsescu. Mi-a spus de-a fir a păr și mi-a spus că are înregistrări despre felul în care s-a plănuit și s-a organizat închiderea lui Dan Voiculescu”. E vorba și de alte înregistrări decât cea celebră? Deci confimați cu subiect și predicat că are înregistrări? Altele decât aceea.

Sebastian Ghiță: Da. Așa mi-a spus mie fostul președinte Traian Băsescu. Așa i-a spus și Elenei Udrea și lui Dan Andronic, și a spus acest lucru de mai multe ori, de față cu toți și pe rând și împreună. Și explicația dânsului este că oricât de mult ne-am război între noi, din respect față de România, față de instituția președintelui, față de relația cu celelalte instituții din România, îl face, ca fost președinte, să îndure problemele cu familia, cu arestările, cu denunțătorul fostul soț al fiicei, cu tot felul de lucruri în unele zone forțate, și să nu folosească acele înregistrări. Cu care ce ar putea să facă? Să îl trimită pe Coldea la pensie? E la pensie. Să prezinte nenumăratele vizite ale lui Kovesi la dânsul în birou? A spus-o de sute de ori și toți știm că se întâmplau.

– Sigur că știți și dumneavoastră niște lucruri și vreau să vă întreb, știți? A fost o operațiune comandată tuturor instituțiilor de forță sau a fost o inițiativă a unei instituții de forță, cazul Voiculescu?

– Nu pot astăzi să vă spun cu certitudine că Florian Coldea și Codruța Kovesi servesc alte interese decât cele românești. Dar am sugerat de multe ori și m-am întrebat de multe ori. Astăzi nu știu dacă Traian Băsescu a comandat executarea lui Voiculescu și a Antenei 3 sau alții din ambasade, care ați văzut cât de deranjați sunt de presa independentă din România. Și de aceea Traian Băsescu spune: „Eu doar că nu m-am opus, pentru că Kovesi cu Coldea au venit și mi-au spus gata, îl luăm cu fulgi cu tot, schimbăm judecătoarele”. Și chiar întreba „Domnul Ghiță, și eu ce era să fac? Să spun nu domn’e, oprițivă, nu e bine, dați presa peste cap”. Mai era și o chestiune personală contra trustului. Mi-a spus că s-a și gândit că poate e toxică așa o putere mare mediatică în societate, îi deranja și pe cei din ambasade, și atunci Traian Băsescu spune că a mers cu valul și că nu s-a opus, chiar dacă ar fi trebuit să treacă peste orice chestiune personală. În calitate de președinte al României nu poți lăsa procuratura să ia jurnaliștii din sedii, să le închidă gura, să îi lase fără bani, să îi aresteze; că atunci nu mai ești președinte și aia nu mai e țară.

– Într-un procentaj de la 1 la 100, în cazul Dan Voiculescu, anchetarea, cât la sută a fost ilegală?

– Ca proceduri, mi-e tare teamă că foarte mult. Nu știu dacă 70 sau dacă 90%. Dar și 1% dacă au schimbat un judecător, dacă au forțat un martor, dacă au falsificat o probă, dacă au umflat un prejudiciu ca să nu-l poată plăti Voiculescu… Le-au pus 60 de milioane prejudiciu ca Voiculescu să nu poată ieși din închisoare 10 ani.

– De aia se pune prejudiciu așa mare?

– Da. Pentru că legea e forțată tare și spune „întâi plătești prejudiciul și după aia ieși din închisoare”. Și atunci oamenii ăștia nu mai au minte, nu mai au noimă și măsură. Vine expertul DNA și spune că terenul ăla făcea 60 de milioane. Am auzit o înregistrare de la DNA Ploiești în care procurorul Onea spunea „Eh, am pus și eu așa, un 10% din toată suma”. Mie nu mi-au pus sechestru nelimitat? (Sunt) singurul om din lume cu sechestru nelimitat. Și după aceea nu mi-au pus cauțiune 20 de milioane? Cu suma asta cred că sunt în top 3 din lume.

„E o minciună. Ne minte pe toţi”

– Tocmai ați făcut o dezvăluire extraordinară. Noi ne-am întrebat mereu – dacă ați observat, nu de mult, doamna Kovesi a făcut o conferință de presă și s-a lăudat că are un miliard de recuperat.

– E o minciună. Ne minte pe toți.

– De ce?

– Mai bine o înscriam la comuniști pe coana Kovesi, că bate producția la…

– Eu vă întreb încă o dată. Eu cel puțin am rămas surprins, era un prejudiciu făcut și de oameni care..

– Ei supraevaluează aceste prejudicii ca să țină oamenii în închisoare. Mie mi-au cerut cât noi, dacă vindeam tot orașul Ploiești, nu strângeam bani câte prejudicii au calculat ăștia la DNA. Acesta e unul din motive. Celălalt este ca să se dea mari la bilanțuri. L-ați auzit pe Portocală cum spunea „domne, o să-i luăm banii, o să-l ardem ca pe șoareci, o să îi cercetăm familia, o să-i blocăm conturile”. Și atunci înmulțesc cu oricât. Dacă ei găsesc o factură falsă sau mită sau ceva, ei nu mai spun „i-a dat Ion lui Vasile 10.000 de euro”. Ei zic „prin factura de 1 milion, deci sechestrăm un milion, că e spălare de bani”. Apoi vine Codruța și spune „eu am sechestrat un miliard”. A sechestrat pe naiba. Minte. Minte cum respiră. E momentul să folosim cuvinte serioase. Ce au făcut cu mine, falsificând probe, e o crimă. Mai mult nu puteau decât să mă împuște. E o crimă să falsifici probe unui om, ca să îl păcălești pe judecător și să îl arestezi pe acel om. E o crimă. Gândiți-vă cum s-au uitat Ministerul Justiției sârbe, procurorii și judecătorii (n.r. sârbi) când le-am dus dovezi că în țara mea s-au falsificat probe. Gândițivă cum și-au adus aminte de furia Aidei Popa, pe care au văzut-o etalânduse și agitându-se. A fost o videoconferință. Eu am participat la proceduri, și ea a fost într-unul din dosarele mele. Și a pledat foarte tare, în fața sârbilor, să mă țină arestat în baza acestor probe false. Și le-a explicat sârbilor cum tebuie să creăm un spațiu de siguranță și securitate în Europa, le-a mulțumit că mă fugăresc și sârbii pe aici. Și acum judecătorul sârb m-a chemat, s-a uitat peste aceste probe, și-a făcut cruce și m-a întrebat „doamna aceea agitată ce zice acum când vede că ți-a cerut arestarea pe baza unor probe false?”.

– Dar ea striga la ei?

– Era un pic mai agresivă. Și sârbii nu au înțeles stilul acesta. Nu am înțeles nici astăzi, și de aceea cred că judecătorii au nevoie de mai mult echilibru și răbdare și atenție, dându-și seama că de multe ori li se pun probe false în față. Și de altfel au și spus-o. A spus-o doamna Tarcea.

„Sârbu era ultimul dintre noi neterorizat mediatic”

Războiul cu trusturile de presă este detaliat în următoarea parte a discuției dintre Sebastian Ghițăși Ion Cristoiu. De la condamnarea lui Dan Voiculescu se ajunge la execuția lui Adrian Sârbu. În jocurile pentru putere și infl uență apare o nouă structură, Antifrauda de la ANAF. Mediatizarea acesteia avea să atragă invidia procurorului șef al DNA.

Ion Cristoiu: Ajungem la dezvăluirile despre Dan Voiculescu. Erau multe suspiciuni.

Sebastian Ghiță: L-au ars ca pe șoareci, cum zice Portocală.

– Vă dau un citat din înregistrările dumneavoastră, despre Adrian Sârbu, care pe mine m-a surprins. Citez: „la fel, am date și informații despre cum acest sistem represiv l-a executat pe Adrian Sârbu. Toate dosarele cu patroni de media au fost măsluite / aranjate”. Într-o înregistrare din 3 ianuarie reveniți și spuneți că știți despre felul în care s-a aranjat dosarul Sârbu pe adresa secretă a lui Florian Coldea. Eu chiar am rămas nedumerit: cu Sârbu ce-au avut? Am înțeles cu Voiculescu, îl critica pe Băsescu. Dar cu Sârbu? Ce ne puteți spune despre această operațiune?

– Știți că la un moment dat setea de sânge a acestei mașinării a ajuns atât de mare încât ne-a făcut tuturor dosare. S-a uitat în sânga, dreapta: Voiculescu, mort, Ghiță, mort, Patriciu, mort, Adamescu, mort. Cine a mai rămas? Sârbu. Hai să-l terminăm și pe ăsta. Pur și simplu era ultimul dintre noi neterorizat mediatic.

– Ce avea adresa secretă a lui Florian Coldea, nu înțeleg.

– Probabil date despre afacerile, firmele, circuitele financiare ale lui Adrian Sârbu, primite de la diverse instituții, pe mână scurtă, cum spunea și Portocală. (…) L-ați auzit sunând un șef de la Finanțe, pe un domn din ăsta acoperito-turnătoro-mafiot, un tip pe care-l chemă Meiroșu (?), pe care îl și cunosc, și spunându-i: „dă-mi repede pe mână scurtă, trimite-mi niște hârtii despre firme, Ghiță, conturi, whatever, ca să le prind prin dosare”. Ori chestiunile acestea trebuie făcute sub supravegherea unui judecător, cu un mandat. Tu nu ai voie să intri și să îmi verifici mie, familiei, mamei, prietenilor conturile fără să ai un mandat de la un judecător. Prin lege.

– În cazul lui Sârbu este o problemă. El a fost arestat pe 2 februarie 2015.

– Sârbu m-a acuzat de multe ori că aș fi avut influență. Nu-i vorba de Parchet. La Adrian Sârbu controalele, acțiunea, au pornit târziu. Deja cei de la Antifraudă începuseră să devină o instituție din punct de vedere fiscal, la concurență cu DNA, motiv pentru care invidia doamnei Kovesi a dus la un dosar fals la șeful Antifraudei. Era o invidie că devenea mai prezentă în ziare Antifrauda ANAF decât DNA. Vă aduceți aminte de Romeo Nicolae. Care a scăpat, l-au achitat. Dar i-au falsificat un dosar. A venit un denunțător și i-au făcut un dosar. Și de aceea, dosarul lui Sârbu nu a mai ajuns la DNA, ci a mers de la Antifraudă la Parchet, pentru că cei de la Antifraudă nu erau bine văzuți de DNA. Că era invidioasă doamna. Da, multora, și mie, și lui Maior și altora, tuturor ni s-a părut că pe măsură ce a trecut timpul, oricând în media apărea vreun șef al unei instituții de forță mai bine decât „Nefertiti”, doamna devenea invidioasă.

– E atât de obsedată de imaginea ei publică?

– Se vede treaba că da. Mai degrabă ceea ce ați vrut să căutați la zilele de naștere ale lui Coldea o să găsiți în caracterul și comportamentul „zeiței”.

„Încă nu au apărut înregistrări cu Negulescu şi acest Sabin Iancu”

– Să ne întoarcem la Prahova – Ploiești, unde funcționează acea „elită”. Spuneți dumneavoastră la un momnet dat, și citez „în cazul meu, totul a pornit cu numirea unui ofițer nou la SRI Prahova, pe numele său Sabin Iancu. Acesta l-a selectat pe procurorul Negulescu să facă treburile murdare și l-a și ajutat să măsluiască dosare și să găsească denunțători falși, mincinoși”. Domnule Ghiță, am căutat în disperare să văd când a fost adus acest domn Sabin Iancu la Ploiești.

– Prin 2013.

– De unde?

– Din Teleorman, de la Alexandria.

– E vreo legătură cu Dragnea? Spuneți-mi cariera, că nu-l cunosc pe omul acesta.

– Dragnea a avut perioade și perioade. Câteodată, era mai bine văzut, câteodată era rău văzut. Și atunci se trezea în situații cu procurori și ofițeri mai blânzi sau procurori și ofițeri mai agresivi.

– Nu înțeleg. Ei pun la județe în funcție de ținte? Domnul Iancu ăsta este un fel de… De ce l-au mutat de la Teleorman la Ploiești și nu altundeva? Ce e cu Ploieștiul ăsta? De ce nu au luat de țintă Vasluiul?

– V-am povestit și v-am spus deja că directorul Maior cu prim-ministrul Ponta, și chiar și eu cu gura mea și cu puterile mele de convingere, deja intrasem într-un fel de contratimp cu Coldea și tot spuneam că vin semnale că se întâmplă nenorociri, că se falsifică dosare, că se fac rele oamenilor, că totul nu e făcut ca să se facă bine societății. Niciunii dintre noi nu avem nimic cu anticorupția asta. Anticorupția într-o societate trebuie să asigure o competiție reală, între firmele străine și alea românești, între oamenii de afaceri, între diverse grupuri media. Asta au de făcut: să asigure o competiție corectă. Or văzând că începe acești meci, probabil că…

– Deci pe tabla de șah prima mișcare a șefului SRI dintr-o zonă…

– Probabil se considera că eu, dacă voi ajunge într-o situație dificilă, o să-l torn pe Ponta. Și am refuzat.

– Și l-au ales pe Iancu un fel de țintar…

– E bucătărie internă.

– Dumneavoastră spuneți că a început cu numirea unui ofițer nou la SRI. Până atunci nu a existat nimic. L-ați cunoscut pe acest domn Sabin Iancu?

– Nu. V-am spus că nu îl cunosc.

– L-au schimbat în mai 2017. Și aveți dovezi, spuneți că el l-a recrutat pe Negulescu? Apropo, Negulescu ăsta pe unde e? Unde l-au găsit?

– Încă nu au apărut înregistrări cu Negulescu și acest Sabin Iancu. Deci nu știu să vă spun amănunte din acele înregistrări. Nu știu să vă spun ce relație aveau, dacă erau prieteni, dacă erau recrutați, dacă lucrau împreună.

– O întrebare care se pune, cum am citit pe un site din Prahova, este că de fapt unitatea aceasta de elită a reușit vreo opt instituții – SIPI, DIICOT, parchete – au destrămat toate instituțiile acestea. Ce treabă aveau ei cu toate instituțiile astea? Ce aveau cu Ploieștiul și nu aveau cu Constanța vă întreb?

– Or fi fost mai performanți ăștia, de aia le zice „de elită”. Senzația mea a fost că uneori acești sergenți mesianici, alteori baronul DNA… știți că odată m-am dus în Parlament și am vorbit despre „baronul DNA”, unul care pune primarul, președintele Consiliului Județean, pe care nu-l interesează ce votează lumea, că el îl arestează a doua zi. Ați văzut cum i-au falsificat dosarul lui Volosevici, și lui Bădescu, și lui Savu, cum le-au făcut dosare cu probe false, ca acest Negulescu cu Onea să controleze, ca o adevărată poliție politică jocul electoral de la primăria Ploiești. Ăștia trebuiau arestați într-o secundă. Ce dovadă mai mare de poliție politică să avem decât un procuror pe care îl auzim pe bandă, unde vedem probe în dosare, unde vedem că falsifică probe ca să elimine un concurent, pe Volosevici, după care trece la Savu. Noroc că Savu a mai aflat două – trei lucruri de la niște foști colegi și a început să țipe înainte „o să îmi facă dosar, n-o să mă lase să candidez”. Acești oameni voiau un județ. Să-și pună ei șefi la Finanțe, la DIICOT, la DIPI etc. Nu mai acceptau că oamenii votează partide politice, că politicienii ajung în funcții, iar ca să dorească un nou mandat fac cât de bine pot ei urbei și cetățenilor, și ăsta este ceea ce numim joc politic, democrație. Ei spuneau „nu mai pui tu primar, șef la Direcția de Investiții, pun eu, Negulescu. Nu mai pui tu șef la Poliția Locală, ți-l arestez eu, și pun eu”. Și așa au făcut. Ați întrebat ce au făcut acolo. De ce atâtea instituții? Practic au vrut să preia un județ. Și să nu mai accepte controlul politic, implicarea politicului în treburile urbei.