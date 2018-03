N. D.

Consiliul Județean Prahova şi Centrul Județean de Cultură Prahova au anunţat că, păstrând tradiţia, în luna martie sunt organizate manifestările ce sunt dedicate „Poetului necuvintelor”. Astfel, în perioada 21-31 martie 2018 la Ploieşti va avea loc a 13-a ediţie a Festivalului artelor “Nichita la echinocţiu”. Ca şi la ediţiile precedente, Centrul Dramatic Mythos a pregătit pentru public un program special, onorat de prezența unor personalități ale culturii și artei românești, din care nu lipsesc spectacolele, expozițiile, recitalurile, atelierele de creație, proiecţiile de film, toate acţiunile având rolul de a apropia tânăra generație de valori ale spiritualității românești.

Festivalul artelor “Nichita la echinocţiu” se va desfăşura în perioada 21- 31 martie va avea următorul program:21 martie : ora 18 – Premiera eseului documentar „De la Paris la Țipărești”; Vernisajul expoziției de pictură „După 20 de ani” a regizorului Mihai Vasile.22 martie: ora 10 – Deschiderea atelierelor din cadrul Universității Libere „Nichita Stănescu”; ora 13 – spectacolul „Poetul ca și soldatul”, de Nichita Stănescu, în interpretarea actorilor Centrului Dramatic Mythos Ploiești, scenariul şi regia fiind semnate de Mihai Vasile. 23 martie: ora 10 – Atelier de artă teatrală; ora 18 – Lecție de muzică; Recital de chitară şi oboi – Iulian Anghel & Lavinia Opriș. 24 martie: ora 10 – Vernisajul expoziției „Un clasic al fotografiei românești: David Friedmann”. Prezintă Florin Andreescu, Ioan Mihai Cochinescu, Vali Craina, Mihai Vasile; ora 11,30 – Atelier în cadrul căruia este pusă în valoare istoria Teatrului Equinox din Ploiești; vor fi vizionate filme de scurt metraj, unele premiate la festivaluri de gen în țară și străinătate, pecum „H” (1984); „Nichita azi” (1987), „Fericita pasăre şi noi” (2008), „Oglinda” (2008); ora 15 – Atelierul de semne.25 martie: ora 10. Prezentarea volumului „Venirea fiului” şi proiecţia filmului „Autoportret”. Texte – Dan David, un film de Mihai Vasile; ora 11 – „Mari sărbători creştine – Buna-Vestire”. Conferință susținută de Florin Manole, scriitor şi teolog; Proiectarea filmului „Bucură-te floarea mărului şi nu te speria de rod”; ora 15. Atelierul de semne. 26 martie: ora 10 – Atelierul de imagine; ora 18 – Spectacolul-lectură de haiku tradițional japonez „Să aprinzi o lumină cu altă lumină”. Interpretează actorii Centrului Dramatic Mythos Ploiești. Scenariul, scenografia şi regia – Mihai Vasile.27 martie: ora 10 – Atelierul de imagine; ora 12 – Prietenii lui Nichita Stănescu: pictorul Sabin Bălașa. Proiecția filmului documentar „Sabin Bălaşa – maestrul romantismului cosmic”; ora 12,30 – Proiectarea eseului cinematografic „Poemele luminii”. Un film de Mihai Vasile; ora 18 – Mesajul adresat lumii cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului; ora 18,15 – 10 ani de la premiera filmului artistic „Negustorul de amintiri”, coproducție a Televiziunii Române și a Teatrului Equinox Ploiești. Scenariul și regia – Cătălin Apostol. 28 martie: ora 10 – Atelierul de arhitectură literară; ora 18 – În cadrul proiectului „Teatrul mitologiei românești” va fi prezentat spectacolul „Torna Umbra”. Vor interpreta actorii Centrului Dramatic Mythos Ploiești, scenariul, scenografia şi regia fiind semnate de Mihai Vasile. 29 martie, ora 10 – Atelierul de arhitectură literară; ora 18 – Prietenii lui Nichita Stănescu: dramaturgul Dumitru Solomon. Premiera spectacolului „Soluția… adecvatică”. Interpretează actorii Grupului de teatru „Atelier 21” Ploiești, fiind vorba despre un exercițiu scenic semnat de Mihai Vasile. 30 martie: ora 10 – Atelierul de arta peisajului; ora 18. Conferința „Prieteni în Câmpiile Elizee: Federico Garcia Lorca și Nichita Stănescu”, susținută de regizorul Mihai Vasile; ora 18,30 – Spectacolul „La orele cinci spre seară” de Federico Garcia Lorca. Interpretează actorii Centrului Dramatic Mythos Ploiești, scenariul, scenografia şi regia aparţinând lui Mihai Vasile. 31 martie: ora 10 – Atelierul de arta peisajului; ora 11 – Evaluări, discuții libere, impresii, vernisaje, vizionări de filme și diaporame etc.; ora 12 – Prelegerea „Anatomia lui A”, susținută de prof. dr. Christian Crăciun; ora 12,30 – Proiectarea filmului „Măreția frigului”. Producție a Studioului de film al Teatrului Equinox Ploiești (2012). Este un omagiu adus poetului Nichita Stănescu în interpretarea actorilor Teatrului Equinox Ploiești, scenariul, scenografia şi regia aparţinând lui Mihai Vasile, iar imaginea și camera, lui Mihai Gheorghe.

De menţionat că Festivalul artelor „Nichita la echinocțiu” este continuatorul într-o formă mai modernă a manifestării culturale „Zilele poeziei românești”, ce a fost înființată, ca un omagiu, de un grup de intelectuali, la un an de la moartea poetului (13 decembrie 1984). Manifestările au fost organizate în cadrul Centrului Județean de Cultură Prahova, la inițiativa Teatrului Equinox, de prof. Mihai Vasile – regizor, care a înfiinţat acest teatru în 1980. Cu proiectele sale artistice, culturale şi educaţionale, Teatrul Equinox şi-a propus, în primul rând, să creeze o relaţie mai strânsă şi mai adevărată între opera de artă şi receptorul ei. Astfel, având o vastă experiență în organizarea diferitelor manifestări cultural-artistice, Teatrul Equinox s-a ocupat, din anul 2006, şi cu organizarea acestui festival, până în anul 2013 când s-a transformat în Centrul Dramatic Mythos, astfel că ultimele ediții, începând cu anul 2014, au fost organizate de acesta, în cadrul programelor culturale ale Centrului Județean de Cultură Prahova. Anul acesta, festivalul se va desfășura, ca de obicei, în răstimpul dintre echinocțiul de primăvară și ziua de naștere a poetului. Va fi un festival cu unsprezece zile de spectacole, ateliere, recitaluri, vernisaje, lansări de carte, colocvii, proiecții de filme etc. La atelierele din cadrul festivalului se înscriu în medie 60 de tineri din orașul Ploiești și județul Prahova, care sub tutela spirituală a poetului ploieștean Nichita Stănescu vor avea prilejul să participe la toate aceste manifestări cultural-artistice.