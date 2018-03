Marian Dima

Ploaia „îngheţată” din weekend-ul trecut, apoi, zăpada căzută din abundenţă ieri, frigul, previziunile meteo pentru zilele următoare, astăzi şi mâine anunţându-se un nou val de ninsori, starea precară a terenurilor, toate la un loc au dus la o decizie normală, ieri, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Prahova luând decizia de a „opri campionatele”.

Astfel, Biroul Executiv de Urgenţă al AJF Prahova a hotărât reprogramarea etapelor din 24-25 martie, după următorul program:

– Liga A Prahova, marţi, 3 aprilie, ora 17.00;

– SuperLiga B Prahova, 23-24 iunie;

– Liga B Prahova, seria NORD, 16-17 iunie;

– Liga B Prahova, seria SUD, 23-24 iunie;

– Liga B Prahova, seria EST, 16-17 iunie;

– Liga C Prahova, seria VĂLENI, 16-17 iunie;

– Liga C Prahova, seria CÂMPINA, 23-24 iunie;

– Liga C Prahova, seria MIZIL, 16-17 iunie;

– Jocurile echipelor de juniori vor fi reprogramate la o dată ulterioară.

În consecinţă, toate echipele din fotbalul judeţean au, din nou, „weekend liber”, astăzi urmând să se discute acest subiect şi la nivelul federaţiei Române de Fotbal. Deja, majoritatea echipelor din Ligile a II-a şi a III-a au solicitat în scris FRF să amâne etapa din acest weekend, mai ales că, săptămâna viitoare, marţi şi miercuri, este programată runda de la începutul lui martie, anulată atunci din aceleaşi motive.

Astfel, foarte probabil, nu se va juca nici la nivel naţional, unde, de asemenea, programul este bulversat din cauza vremii.

Chin cu turneul „U19” de pe „Ilie Oană”

Ieri, la Ploieşti, a fost „cod galben de intervenţie” la stadionul „Ilie Oană”, unde au fost programate primele două meciuri din cadrul turneului de calificare „Under 19”. Astfel, la ora de start oficială, 14,30, când trebuia să înceapă meciul Suedia – Ucraina, delegatul UEFA a decis că nu se poate juca, solicitând continuarea lucrărilor de deszăpezire, astfel încât meciul a fost amânat cu o oră şi jumătate. Aceeaşi soartă a avut-o şi jocul România – Serbia, care urma să înceapă după închiderea ediţiei, la ora 20.30, în loc de 19.30.