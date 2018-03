Petrolul are şanse mari să rămână, în scurt timp, singura echipă care foloseşte arena „Ilie Oană”. Asta pentru că, deja, una dintre cele două divizionare A ce-şi dispută meciurile de „acasă” pe terenul din Ploieşti a anunţat că se va muta, Juventus Bucureşti urmând să joace restul meciurilor pe care le mai are de disputat în Liga I la Voluntari, pe arena „Anghel Iordănescu”! Paradoxal, stadionul din Ploieşti a găzduit atât Voluntariul cât şi pe Juventus, la începutul acestui sezon, iar acum, ambele vor folosi stadionul” recondiţionat” din Ilfov!

Rămâne, deocamdată, ca echipa fanion a Ploieştiului să împartă terenul cu Sepsi Sf. Gheorghe. Covăsnenii au venit la Ploieşti odată cu primul meci din 2018, iniţial pentru doar două runde, în aşteptarea momentului când arena din Sf. Gheorghe va fi omologată pentru a găzdui partidele de prim-eşalon. Numai că, acest moment întârzie deocamdată, astfel că Sepsi va începe şi play-out-ul la Ploieşti, unde are programat primul meci, luni, 19 martie, de la ora 20,45, când primeşte vizita Voluntariului.

Petrolul – primul antrenament pe gazon

Altfel, Petrolul revine pe iarbă, la propriu, după ce, de săptămâna trecută, până acum, toate antrenamentele s-au efectuat pe teren sintetic sau în sală! Galben-albaştrii vor „simţi”, din nou… iarba verde de acasă, pregătind un antrenament pe arena „Ilie Oană” în perspectiva partidei cu Sporting Roşiori, de duminică – meci programat la orele 14,00. Se va încerca şi varianta antrenamentelor pe stadionul din Strejnic, pentru a se continua în aceleaşi condiţii, de pregătire pe teren normal, perioada „sinteticului” terminându-se, în sfârşit.