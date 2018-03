N.Dumitrescu

Efervescenţă mare, ieri, la Colegiul Naţional „I.L. Caragiale” Ploieşti, unde a avut loc festivitatea de premiere a câştigătorilor desemnaţi în cadrul celei de-a doua etape a Concursului „Info (1) Cup”. Competiţia a fost iniţiată şi organizată de către Centrul Judeţean de Excelenţă Prahova şi, după cum ne-a declarat Dana Lica, directorul centrului menţionat şi profesor de informatică la colegiul amintit, este primul proiect-concurs, înscris în calendarul Ministerului Educaţiei Naţionale, realizat la nivel naţional în exclusivitate de către elevi. Practic, această competiţie a fost coordonată de către o echipă tehnică formată din elevi, preşedintele acesteia fiind Costin Oncescu – dublu mediat la competiţii naţionale de informatică. De altfel, fiecare dintre membrii echipei a avut un rol aparte, aşa cum l-a avut şi Sebastian Meşca, unul dintre reprezentanţii echipei de relaţii publice care s-a ocupat inclusiv de transmiterea invitaţilor pentru participarea la evenimentul de ieri. Competiţia, aflată la a doua ediţie, a fost una de programare, desfăşurându-se on line și adresându-se elevilor din toate centrele active de excelenţă. Concursul a avut două runde, una cu caracter naţional, la care au fost prezenți elevi de la Centrele de Excelență din Olt, Timișoara, Neamț, Brașov, Sălaj, Satu Mare, Bistrița, Iași și Prahova, dar şi o rundă internaţională, la care au fost concurenți din 23 de țări -Belarus, Azerbaidjan, Bulgaria, Croația, Egipt, Finlanda, Franţa, Georgia, Grecia, Ungaria, Iran, Italia, Kazahstan, Moldova, Polonia, Rusia, Serbia, Suedia, Elveția, Siria, Turkmenistan, Ucraina şi, bineînţeles, România. „Acest concurs a fost realizat în Prahova pentru că ne-am dorit cu toţii acest lucru, având în vedere faptul că elevii de la Centrul de Judeţean de Excelenţă sunt cu totul speciali, fiind de talie înaltă din punctul de vedere al pregătirii. Competiţia s-a dovedit a fi una de succes, dacă în prima ediţie, la etapa internaţională, au participat elevi din 11 ţări, la ediţia din acest an participanţii fiind din 23 de ţări. Cel mai important este însă faptul că în spatele acestui concurs a stat, de fapt, munca unor elevi pasionaţi şi ambițioși, care au demonstrat responsabilitate și profesionalism, în aceeași măsură”, ne-a declarat prof. Dana Lica – directorul Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova. Iar echipa de elevi organizatoare (în foto) a primit, ieri, felicitări la scenă deschisă, la evenimentul desfăşurat în sala de festivităţi a Colegiului I.L.Caragiale fiind prezenţi şi reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean Şcolar Prahova, care au menţionat că, dintre cele peste 160 de proiecte care se desfăşoară la nivel de judeţ şi sunt incluse în calendarul MEN, doar acesta este pus în practică exclusiv de către elevi. Şi pentru că a fost vorba despre un concurs de programare, prin intermediul unei transmisii în direct, on line, festivitatea de ieri a putut fi vizionată în toate centrele de excelenţă, din cele 23 de țări, care au avut participanți în competiție, câştigătorii putând să trăiască, pe viu, emoţiile festivităţii în cadrul căreia s-au acordat aproximativ 200 de premii și medalii, fiindcă, din păcate, din cauza vremii nefavorabile, nu au putut să se deplaseze fizic la Ploieşti.