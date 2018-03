Andrei Nicolae,

deputat PSD Prahova

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, în ședința din data de 20 martie 2018, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică-SA.

Aceasta are ca obiect principal de activitate editarea manualelor școlare pentru învățământul preșcolar, primar, gimnazial, postliceal şi universitar, în limba română și în limbile minorităților naționale, editarea lucrărilor pentru învățământul preşcolar; editarea manualelor pentru şcolile profesionale şi de maiștri, dar și a lucrărilor de metodică si de pedagogie; lucrări în sprijinul învăţământului pentru perfecţionarea profesorilor şi pentru activităţi individuale ale elevilor şi studenţilor, originale şi traduceri din alte limbi, dar și materiale grafice în domeniul mijloacelor de învăţământ, precum şi alte lucrări necesare învăţământului.

Societatea Editura Didactică şi Pedagogică SA va realiza manualele şcolare la solicitarea directă a Ministerului Educaţiei Naţionale, pe bază de contract. Complementar, Societatea Editura Didactică şi Pedagogică poate desfăşura şi alte activităţi conexe pentru realizarea obiectului său de activitate.

Acest proiect este menit să ne asigure că manualele copiilor vor fi gata la timp, odată cu începerea anului școlar. Se elimină specula legată de compendii și alte auxiliare care lăsau loc chiar pentru strecurarea de informații eronate pentru elevi. În acest mod, competiția se va transfera între autori și nu între editurile care, nu de puține ori, în goana excesivă după profit, se războiau în contestații necontenite și blocau sau întârziau nepermis livrarea manualelor către elevi.

În cadrul aceleiași ședințe, am votat propunerea legislativă privind introducerea orelor de Nutriție și educație nutrițională în școli. Având în vedere faptul că România se află pe locul doi în Europa la capitolul obezitate infantilă, am considerat necesar să luăm măsuri pentru prevenirea acestui fenomen de amploare în rândul copiilor și tinerilor și am susținut încă din momentul inițierii acest proiect.

Potrivit endocrinologilor, în ultimii ani, obezitatea a început să apară încă de la vârste foarte fragede, din cauza creşterii consumului de alimente nesănătoase şi diminuării majore a efortului fizic depus. Un prim pas pentru evitarea acestei probleme este acela de-ai învăța pe copii să-și aleagă cu atenție alimentele pe care vor să le consume și să îi încurajăm să opteze pentru activități sportive desfășurate pe cât posibil în aer liber.