CSO Măgura Slănic a depus la Asociaţia Judeţeană de Fotbal cererea de retragere din competiţie, astfel că formaţia aflată pe ultimul loc al ierarhiei la zi din judeţ nu va mai începe returul şi nu se va prezenta nici la meciul din „şaisprezecimile” Cupei României!

Ajunsă în Liga A după fuziunea cu AS Măgura Trestioara, echipa din Slănic nu a găsit sprijin financiar pentru continuarea activităţii, ca urmare s-a luat decizia acestei retrageri, jucătorii echipei slănicene căutându-şi imediat alte angajamente.

Astfel, Căpraru a plecat la CS Păuleşti sau AS Găgeni, Jercălău la AS Adâncata, în Ialomiţa, portarul Isar şi Paraschiv vor completa lotul echipei Avântul Măneciu, Dr. Dumitru şi Nicolescu au primit „verde” pentru a se alătura echipei din Superliga Prahova – Real Rio Cocoşeşti, iar Pîrtoacă a mers la Petrolul 95, clubul din Slănic încercând să „salveze” măcar activitatea juniorilor, unde, de asemenea, există o formaţie înscrisă în campionatul juniorilor A.