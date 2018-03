Bogdan Chitic, foto: Cătălin Soare

Ultimele zile ale lunii februarie au furnizat o serie de mutări importante la nivelul extra-transferurilor în baschetul masculin românesc. Formațiile de top ale Ligii Naționale s-au întărit cu jucători autohtoni sau străini pentru ultimul și cel mai important trimestru al campionatului, la capătul căruia vom cunoaște numele celei de-a treia echipe care va cuceri titlul după destrămarea dinastiei CSU Asesoft, în 2015.

Din vestiarul ploieștenilor care, în vara acelui an, cucereau ultimul trofeu, pe teren străin, la Tg. Mureș, nu mai puțin de patru jucători plus managerul Ionuț Georgescu, antrenorul Sasa Ocokoljic și preparatorul fizic Roland Anzur continuă să activeze în Liga Națională. Americanul Christopher Cooper a rămas conectat la întrecerea internă după plecarea din „Olimpia” și, după un sezon petrecut la Steaua București, a ajuns, în vara lui 2016, la CSU Sibiu, formație pentru care evoluează și în prezent. Toți ceilalți trei campioni ploieșteni din urmă cu trei ani, Vlad Negoițescu, Marius Runkauskas și Jonte Flowers, apară culorile Stelei, la fel ca și tehnicianul sârb Sasa Ocokoljic, metodisul Roland Anzur și fostul președinte executiv al CSU Asesoft, Ionuț Georgescu. Gruparea din Capitală a anunțat, în urmă cu două zile, transferul americanului Flowers – dublu campion în „Olimpia” în 2014 și 2015, acesta urmând să ajungă la București la finalul acestei săptămâni.

Sosirea lui Flowers în angrenajul „militarilor” ridică, în total, la cinci numărul foștilor jucători cunoscuți publicului din Sala Sporturilor. Pe lângă cei enumerați mai sus, Steaua va mai conta în lupta din acest sezon pentru titlul cu numărul 22 și pe Bogdan Popa, un produs al baschetului ploieșten, și sârbul Dragan Zekovic, fost campion în 2014, revenit în Liga Națională după ce a învins o boală necruțătoare. Cu alte cuvinte, Steaua București are, în ediția de primăvară 2018, în total, nu mai puțin de opt oameni care au pus umărul la ridicarea baschetului ploieștean și la ultimele mari performanțe ale sale, rămânând de văzut și care va fi efectul pe termen scurt al acestei dinastii a campionilor, reunită sub alte culori și la 60 de kilometri distanță de Ploiești.