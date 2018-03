Bogdan Chitic

Ediția din acest an a Campionatului European de baschet „3×3” va fi organizată în țara noastră, la București, în perioada 14-16 septembrie, a anunțat forul internațional – FIBA. Este pentru a treia oară în istorie când România primește găzduirea celei mai importante competiții de acest gen de pe continent, care va reuni la start cele mai valoroase 12 echipe din Europa, atât la masculin, cât și la feminin. Conform FIBA, vor porni la drum spre turneul final de la București un număr total de 59 de echipe naționale, cumulat la masculin și feminin, reprezentând 33 de țări de pe Bătrânul Continent. Acestea se vor lupta pentru accederea la întrecerea din toamnă în cadrul a trei turnee de calificare, ce se vor desfășura la Constanța, Poitiers (Franța) și Escalades-Engordany (Andorra). România este calificată din oficiu la turneul final, în calitate de țară organizatoare, dar va lua parte la turneul de la Constanța, organizat sub egida Federației Române de Baschet și a promotorului Sport Arena Streetball, în perioada 30 iunie – 1 iulie.

Baschetul „3×3” din România are o tradiție importantă în Europa, naționala tricoloră câștigând prima ediție a întrecerii continentale, în urmă cu patru ani, avându-l în prim plan pe căpitanul Angel Santana – fost campion cu CSU Asesoft și, actualmente, jucător al formației de Liga 1, CSM Ploiești. Româno-spaniolul a fost, de altfel, și primul număr 1 mondial în clasamentul FIBA „3×3”, iar, anul trecut, a câștigat și „Veranda League”, cea mai importantă întrecere europeană la nivel de echipe de club.

De remarcat că decizia forului internațional de a oferi țării noastre organizarea Campionatului European survine cu doi ani înainte ca baschetul „3×3” să-și facă debutul oficial în calendarul disciplinelor olimpice, la ediția Tokyo 2020 a Jocurilor Olimpice. Selecționatele Letoniei, la masculin, și Rusiei, la feminin, sunt campioanele europene en-titre, după ce au triumfat la ediția din 2017 găzduită în Olanda.